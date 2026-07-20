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TAH4000BK/00
Disponible en
Sonido natural y graves dinámicos
Ajuste cómodo sobre la oreja
Componentes reemplazables
Hasta 70 horas de reproducción
Los altavoces personalizados de 32 mm se combinan con Dynamic Bass para producir un sonido excelente con graves ricos y completos incluso a volúmenes bajos. Ya estés viendo una película o jugando, puedes activar un modo de baja latencia desde la app complementaria.
Las almohadillas de piel PU suaves y la banda de sujeción ajustable permiten llevarlas de forma cómoda. Para obtener el mejor sellado acústico y comodidad, puedes sustituir las almohadillas de espuma con memoria si se desgastan con el tiempo. También puedes cambiar la batería recargable de iones de litio de los auriculares cuando se agote.
La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Android Fast Pair y Microsoft Swift Pair.
Opiniones