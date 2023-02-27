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  • Tu ritmo. Tu estilo.
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3000 seriesAuriculares de diadema

TAH4105WT/00

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Tu ritmo. Tu estilo.
Siéntete como si acabaras de saltar a la pista de baile. Estos auriculares de diadema ofrecen un sonido claro y unos graves potentes. La banda de sujeción acolchada te aporta comodidad y los diseños mate te permiten disfrutar de la música con estilo.
Ver todos los beneficios

Tu ritmo. Tu estilo.

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • Banda de sujeción ligera

  • Plegado compacto

Graves enriquecidos, sonido claro

Revive tus mejores momentos en la pista de baile una y otra vez. Los altavoces de neodimio de 32 mm ofrecen unos graves potentes y definidos, y un sonido claro. El diseño cerrado en la parte posterior proporciona un fantástico aislamiento del sonido para que puedas disfrutar de cada segundo de tus pistas favoritas.

Banda de sujeción acolchada ligera y ajustable

Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.

Diseño plegable para un almacenamiento fácil

Déjate llevar por los graves. Los auriculares se pliegan completamente y giran hacia dentro, para llevarlos fácilmente en el bolsillo o en el bolso. Solo tienes que plegarlos y estarás listo para salir.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Empleado de Philips

Comprador verificado

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Ventajas

eifach, handlich

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Ventajas

Ωραίος καθαρός ήχος.

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

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