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Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
Banda de sujeción ligera
Plegado compacto
Revive tus mejores momentos en la pista de baile una y otra vez. Los altavoces de neodimio de 32 mm ofrecen unos graves potentes y definidos, y un sonido claro. El diseño cerrado en la parte posterior proporciona un fantástico aislamiento del sonido para que puedas disfrutar de cada segundo de tus pistas favoritas.
Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.
Déjate llevar por los graves. Los auriculares se pliegan completamente y giran hacia dentro, para llevarlos fácilmente en el bolsillo o en el bolso. Solo tienes que plegarlos y estarás listo para salir.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Empleado de Philips
Comprador verificado
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Ventajas
eifach, handlich
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Ventajas
Ωραίος καθαρός ήχος.
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής