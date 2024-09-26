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TAH5205BK/00
Altav. de 40 mm, cerrados parte post.
Ligera
Plegado compacto
Hasta 29 horas de reproducción
Estos auriculares supraaurales cuentan con potentes altavoces acústicos de neodimio de 40 mm que te ofrecen un sonido nítido y unos graves ricos. Si quieres más, solo tienes que pulsar el botón de refuerzo de graves y notarás la diferencia al instante.
Obtendrás hasta 29 horas de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si empiezas a quedarte sin energía, una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música otras 4 horas. El cable en línea extraíble te permite utilizar estos auriculares también con cable.
Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.
2.4
de 4
29
Reseñas
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Ventajas
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Contras
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Mahmoud B
21/05/2024
Nederland
Empleado de Philips
Comprador verificado
geweldige product en mooie ziet uit
[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.
Ventajas
handig & goed quality
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Mammai
15/02/2024
Danmark
Comprador verificado
Letvægts komfortable høretelefoner
Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener
Ventajas
letvægt, komfort, batterilevetid
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
La disponibilidad de las funciones puede variar en función de la compatibilidad con el teléfono móvil.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.