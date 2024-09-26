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Auriculares inalámbricos

TAH5205BK/00

2.4
| (29) Reseñas

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Los graves también importan
Cubre tus orejas y siente los graves. Estos auriculares supraaurales inalámbricos incluyen un botón de refuerzo de graves para disfrutar de unos graves más profundos con un solo toque. Podrás disfrutar de hasta 29 horas de reproducción, carga rápida y una conexión Bluetooth de gran solidez. No te perderás ni un solo acorde.
Ver todos los beneficios

Los graves también importan

  • Altav. de 40 mm, cerrados parte post.

  • Ligera

  • Plegado compacto

  • Hasta 29 horas de reproducción

Potentes altavoces de neodimio de 40 mm. Botón de refuerzo de GRAVES.

Potentes altavoces de neodimio de 40 mm. Botón de refuerzo de GRAVES.

Estos auriculares supraaurales cuentan con potentes altavoces acústicos de neodimio de 40 mm que te ofrecen un sonido nítido y unos graves ricos. Si quieres más, solo tienes que pulsar el botón de refuerzo de graves y notarás la diferencia al instante.

29 horas de reproducción, carga USB-C.

29 horas de reproducción, carga USB-C.

Obtendrás hasta 29 horas de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si empiezas a quedarte sin energía, una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música otras 4 horas. El cable en línea extraíble te permite utilizar estos auriculares también con cable.

Banda de sujeción acolchada ligera y ajustable.

Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.4

de 4

29

Reseñas

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Ventajas

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Contras

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

21/05/2024

Nederland

Nederland

Empleado de Philips

Comprador verificado

geweldige product en mooie ziet uit

[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.

Ventajas

handig & goed quality

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

15/02/2024

Danmark

Danmark

Comprador verificado

Letvægts komfortable høretelefoner

Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener

Ventajas

letvægt, komfort, batterilevetid

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

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Esta reseña se realizó para TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

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Avisos legales

  1. La disponibilidad de las funciones puede variar en función de la compatibilidad con el teléfono móvil.

  2. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.