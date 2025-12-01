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Disponible en
Auriculares de diadema con cable
Volumen limitado a 85 dB
Personalizable. Audio compartido
Duraderos y plegables
Diseñados especialmente para ser seguros para los oídos de los más pequeños, el volumen de estos auriculares se ha limitado a 85 dB. Música, dibujos animados, películas, vídeos educativos: sea lo que sea, puedes relajarte sabiendo que no escucharán audio demasiado alto.
Los cascos más pequeños con almohadillas suaves hacen que estos auriculares ligeros sean cómodos para los niños. La diadema de sujeción acolchada también se adapta fácilmente para ofrecer un ajuste perfecto y cuenta con puntos en la parte posterior que ayudan a los niños a ver en qué dirección deben colocarse los auriculares.
El diseño multicolor hace que los auriculares destaquen por todo lo alto, ¡y los niños pueden personalizarlos con sus propias obras de arte! Basta con levantar la ventana transparente del auricular, añadir sus dibujos o creaciones y volver a cerrar la ventana.
4.7
de 4
23
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Ventajas
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Contras
Inga än så länge.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Ventajas
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Contras
Inga
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
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Volumen limitado a 85 dB de acuerdo con las norma EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.