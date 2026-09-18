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The Ringo Duo
Auriculares ultraligeros con un diseño emblemático de los años 80 y un sonido moderno e impactante. Puedes usarlos con o sin cable, e incluyen almohadillas negras, amarillas y naranjas para los auriculares que potencian al máximo su estilo retro.
Sonido impactante. Estética retro
Escucha con o sin cable
Hasta 26 horas de reproducción
Cable USB-C incluido
El look dice rebobinar. El sonido dice ahora mismo. Con sus transductores de 40 mm ajustados a medida, estos auriculares supraaurales te ofrecen un sonido cálido, con graves intensos y voces nítidas. Escucha de forma inalámbrica o utiliza el cable USB-C incluido para disfrutarlos con cable.
Los auriculares Ringo Duo pesan solo 80 g y la diadema ultraligera se ajusta fácilmente para ofrecerte un ajuste perfecto. Incluyen tres juegos de almohadillas de repuesto en negro, amarillo y naranja, para que las combines a tu gusto, aunque no hagan juego.
Disfruta de hasta 26 horas de reproducción con una carga completa, que tarda 2 horas mediante USB-C. Si necesitas una recarga rápida, con solo cargar estos auriculares supraaurales durante 15 minutos obtendrás 6 horas adicionales de reproducción.
Premios
4.9
de 4
40
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
SeinaG
18/09/2026
España
Parte de la promoción
Se oyen muy bien
Son perfectos y preciosos, su rendimiento es muy bueno, se oye todo genial incluso con poco volumen, dan bástate seguridad ya que se adaptan a cualquier medida de cabeza, los materiales son duros y resistentes, la potabilidad es muy ligera porque no pesan, no le encuentro ningún defecto
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
EspeO
14/09/2026
España
Parte de la promoción
COMODIDAD
Estos cascos me han parecido un auténtico descubrimiento;son ligeros, cómodos y con buena autonomía. Puedes usarlos tanto de forma inalámbrica y a través de su cable en caso de no tener batería, la cual es de 26h con 15 minutos de carga. Su diseño retro se inspira en los 80. El sonido es perfecto y cuenta con micrófono integrado.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
MARIASOLC
10/09/2026
España
Parte de la promoción
Son muy comodos, ligeros y con muy buena calidad de sonido.
Lo que mas me ha encantado de estos cascos es la comodidad y ligereza. Lleva unas almohadillas que sujetan bien sin presionar las orejas por lo que son muy comodas y no molestan si los llebas mucho tiempo puestos. Ademas que la calidad del sonido es estupendo, se oye muy bien. Tambien me fustan que no pesan nada. Por lo que he comprobado la bateria dura bastante, lo que hace que te los puedas llevar a cualquier parte sin preocuparte que se agote. Los recomiendo un monton.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema