Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Altavoces inalámbricos
Todas las series
Moving Sound Altavoz inalámbrico
Asistencia
TAMS80B/00
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Para iOS y Android
Admite el control de modelos seleccionados de altavoces Bluetooth Philips, barras de sonido, altavoces para fiestas, microsistemas, equipos CD soundmachine y radios portátiles.
Guía de introducción - English (US)
Declaración de conformidad de la UE
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.