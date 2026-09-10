Quando arriva sul pacco c’è scritto 10Kg, di questi un paio sono di imballaggio ma il resto è il prodotto che non passa inosservato nè per volume nè per peso. Portatile si, nel senso che ha una batteria con 24 ore autonomia, una infinità, ma il peso c’è tutto. In confezione troviamo anche la tracolla che aiuta nel trasporto, il manuale che serve per capirci qualcosa, e il cavetto di ricarica utile per rimediale al 18% di batteria con cui arriva. L’audio è eccellente. Ho in casa casse di brand tip di gamma specializzati in audio e qui siamo decisamente all’altezza di grandi competitor. Mi aspettavo una cassa da festa, retrò ma modesta, qui c’è pienezza vera nell’audio. I bassi sono profondi sia al chiuso che all’aperto (ed è all’aperto che tipicamente vanno in difficolta questi prodotti e invece non lei). Il paradosso è che la uso al 30% del volume e il resto sta lì. È evidente che sia un prodotto per l’esterno, in grado di reggere ore di fila senza corrente. Molto belli i LED nelle parti laterali. Si vedono bene al buio, molto poco di giorno. Ne verrei apprezzati anche e frontali a ritmo di musica che invece non ci sono. Io l’ho usata per lo più in bluetooth con l’iPhone e devo dire che la qualità audio non risente, risulta stabile e qualitativa. Anche usarla con Apple come TuneIn, Spotify, YouTube Music va benissimo. Però quando arrivano telefonate o si guarda qualche social si interrompe automaticamente la riproduzione ed è una po’ noioso in caso di festa. Il display invece è la parte fatta peggio. È a colori, ma ha poca luminosità, anche al massimo; va guardato abbassandosi frontalmente per leggerlo bene con la luce del sole e non è touch. Stesso discorso per i tasti sopra: a parte l’accensione, gli altri sono tutti da decriptare. Ci si aspetterebbe un tasto fisico per far partire qualcosa ma non è così. Non si indovinano guardandoli, bisogna prendere il manuale e scoprire le sue funzioni con nomi nuovi che ho cercato su Google per capirci di più.Uno dei quattro tasti principali è dedicato ad Auracast, sistema che consente di sincronizzare l’audio di più casse, che con una casa sola non fa nulla, mentre la modalità Mouving Sound, che rinforza i bassi all’aperto è imboscata nell’app. Le priorità sembrano invertite. L’app di controllo fa quello che deve, ma l’interfaccia sembra di 10 anni fa. Il dettaglio che la riassume: il cursore del volume non ha i tasti più o meno, quindi per alzare di una tacca devi centrare uno slide con il dito. Andrebbe rifatta, non ritoccata. Sulla batteria del 24 ore dichiarate sono credibili, visto il volume a cui la cassa si usa davvero. La cosa che apprezzo di più è che sia sostituibile la batteria, ed il motivo per cui sotto ci sono le viti: in un mercato dove è quasi tutto incollato, è una scelta che vale un punto pieno. I difetti non mancano a volerli cercare, ma nessuno tocca ciò per cui è nata: il suono è perfetto. Questo mi ha lasciato a bocca aperta perché è all’altezza di altri top di gamma che costano tre volte. I 350€ che costa li vale tutti e la consiglio specialmente a chi ha ambienti all’aperto da coprire con un audio pieno.