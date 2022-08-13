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Descatalogado

Altavoz para fiesta con Bluetooth

TANX100/10

3

| (3) Reseñas

Anima la fiesta

Disfruta de la fiesta de la mejor manera con el altavoz Bluetooth que te permite darlo todo al micrófono. Tendrás 14 horas de tiempo de reproducción, además de funciones de karaoke y efectos de iluminación. El sonido es alto y potente e incluso puedes conectar una guitarra.

Ver todos los beneficios

Anima la fiesta

  • Bluetooth®

Dimensiones: 268 x 385 x 285 mm

Funciones de karaoke: eco, selector de voz de mujer u hombre, atenuador de voz

Funciones de karaoke: eco, selector de voz de mujer u hombre, atenuador de voz

Entrada y salida de línea (3,5 mm)

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

3

Reseñas

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Ventajas

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Fecha de uso 2021-07-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Fecha de uso 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Ventajas

Mobilidade

Contras

som mono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Fecha de uso 2021-06-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Fecha de uso 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Ventajas

Bluetooth Verbindung ist gut

Contras

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Esta reseña se realizó para TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Fecha de uso 2022-09-08

Esta reseña se realizó para TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Fecha de uso 2022-09-08

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