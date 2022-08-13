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Descatalogado
TANX100/10
Anima la fiesta
Disfruta de la fiesta de la mejor manera con el altavoz Bluetooth que te permite darlo todo al micrófono. Tendrás 14 horas de tiempo de reproducción, además de funciones de karaoke y efectos de iluminación. El sonido es alto y potente e incluso puedes conectar una guitarra.
Bluetooth®
Funciones de karaoke: eco, selector de voz de mujer u hombre, atenuador de voz
3.0
de 4
3
Reseñas
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Comprador verificado
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Ventajas
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Fecha de uso 2021-07-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Fecha de uso 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Comprador verificado
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Ventajas
Mobilidade
Contras
som mono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Fecha de uso 2021-06-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Fecha de uso 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Comprador verificado
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Ventajas
Bluetooth Verbindung ist gut
Contras
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Esta reseña se realizó para TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Fecha de uso 2022-09-08
Esta reseña se realizó para TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Fecha de uso 2022-09-08