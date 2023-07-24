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Descatalogado
TAPR802/12
Más para disfrutar
No importa lo que estés haciendo, sumérgete aún más con esta radio por Internet de Philips. Además de Internet, DAB y sintonización FM, también podrás disfrutar de la compatibilidad con Spotify Connect y de la capacidad de transmitir desde tu dispositivo móvil.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Música. Voz. Crimen verdadero. Esta radio por Internet da acceso a miles de estaciones emisoras que transmiten todo tipo de programas imaginables. El sintonizador de radio digital ofrece una recepción Crystal Clear y puedes configurar hasta 20 presintonías para tus emisoras favoritas de Internet, DAB+ o FM.
3.9
de 4
57
Reseñas
detLAN
24/07/2023
Deutschland
So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!
Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.
Ventajas
Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display
Contras
keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio
Fecha de uso 2021-07-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio
Fecha de uso 2021-07-24
mabubhay
09/06/2023
Nederland
Comprador verificado
Uitstekende weergave internet stations!
Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.
Ventajas
Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio
Fecha de uso 2022-05-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio
Fecha de uso 2022-05-09
An Ro
03/04/2023
Nederland
Comprador verificado
Mooi geluid
Mooi geluid en makkelijk op alle manieren in te stellen. We hebben hem vooral op DAB staan. Maar soms willen we naar een klassiek radiostation luisteren uit New York, via het internet, en daarvan is de ontvangst ook uitstekend.
Ventajas
goed geluid, makkelijk te bedienen
Contras
geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio
Fecha de uso 2022-04-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio
Fecha de uso 2022-04-03