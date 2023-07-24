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Radio por Internet

TAPR802/12

3.9

| (57) Reseñas

Más para disfrutar

No importa lo que estés haciendo, sumérgete aún más con esta radio por Internet de Philips. Además de Internet, DAB y sintonización FM, también podrás disfrutar de la compatibilidad con Spotify Connect y de la capacidad de transmitir desde tu dispositivo móvil.

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Más para disfrutar

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Radio por Internet. Miles de emisoras en la palma de la mano

Música. Voz. Crimen verdadero. Esta radio por Internet da acceso a miles de estaciones emisoras que transmiten todo tipo de programas imaginables. El sintonizador de radio digital ofrece una recepción Crystal Clear y puedes configurar hasta 20 presintonías para tus emisoras favoritas de Internet, DAB+ o FM.

Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth

Radio digital DAB+/FM

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

57

Reseñas

24/07/2023

Deutschland

Deutschland

So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!

Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.

Ventajas

Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display

Contras

keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio

Fecha de uso 2021-07-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio

Fecha de uso 2021-07-24

09/06/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Uitstekende weergave internet stations!

Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.

Ventajas

Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio

Fecha de uso 2022-05-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio

Fecha de uso 2022-05-09

03/04/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Mooi geluid

Mooi geluid en makkelijk op alle manieren in te stellen. We hebben hem vooral op DAB staan. Maar soms willen we naar een klassiek radiostation luisteren uit New York, via het internet, en daarvan is de ontvangst ook uitstekend.

Ventajas

goed geluid, makkelijk te bedienen

Contras

geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio

Fecha de uso 2022-04-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPR802 Internetradio

Fecha de uso 2022-04-03

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