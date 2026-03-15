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Auriculares abiertos realmente inalámbricos
Estilo pendiente
Hasta 28 horas de reproducción
Bluetooth multipunto
Estos auriculares abiertos se enganchan de forma ligera pero segura al oído externo y cuentan con una junta flexible que te permite ajustar el agarre para disfrutar de la máxima comodidad. Los altavoces ofrecen una conducción de aire precisa que dirige el sonido al canal auditivo sin sellarlo, por lo que también oirás lo que ocurre a tu alrededor.
Obtén 7 horas de tiempo de reproducción con una carga completa y 21 horas adicionales con la funda. Si necesitas una carga rápida, guarda los auriculares en la funda durante 15 minutos para ganar 1 hora. Se necesitan 2 horas para recargar los auriculares por completo, y el modo mono te permite usar uno mientras el otro se carga.
La conectividad Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para lograr una transmisión perfecta y te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Disfruta de tus listas de reproducción o escucha tu pódcast favorito sin interrupciones ni molestos saltos de sonido.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Comprador verificado
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Ventajas
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Contras
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sestante44
21/01/2026
Italia
Comprador verificado
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear