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2000 seriesAuriculares abiertos realmente inalámbricos

TAQ2000BK/00

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Estilo pendiente de ajuste abierto.
Disfruta de un audio nítido y comodidad durante todo el día con estos auriculares abiertos realmente inalámbricos que puedes llevar como un pendiente. Cada auricular se engancha de forma ligera pero segura, y su diseño abierto te permite escuchar lo que quieras sin aislarte del mundo.
Ver todos los beneficios

Estilo pendiente de ajuste abierto.

  • Auriculares abiertos realmente inalámbricos

  • Estilo pendiente

  • Hasta 28 horas de reproducción

  • Bluetooth multipunto

Auriculares abiertos estilo pendiente: comodidad todo el día

Auriculares abiertos estilo pendiente: comodidad todo el día

Estos auriculares abiertos se enganchan de forma ligera pero segura al oído externo y cuentan con una junta flexible que te permite ajustar el agarre para disfrutar de la máxima comodidad. Los altavoces ofrecen una conducción de aire precisa que dirige el sonido al canal auditivo sin sellarlo, por lo que también oirás lo que ocurre a tu alrededor.

Hasta 28 horas de reproducción con el estuche de carga estilizado

Hasta 28 horas de reproducción con el estuche de carga estilizado

Obtén 7 horas de tiempo de reproducción con una carga completa y 21 horas adicionales con la funda. Si necesitas una carga rápida, guarda los auriculares en la funda durante 15 minutos para ganar 1 hora. Se necesitan 2 horas para recargar los auriculares por completo, y el modo mono te permite usar uno mientras el otro se carga.

Conectividad multipunto Bluetooth estable

Conectividad multipunto Bluetooth estable

La conectividad Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para lograr una transmisión perfecta y te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Disfruta de tus listas de reproducción o escucha tu pódcast favorito sin interrupciones ni molestos saltos de sonido.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

15/03/2026

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Ventajas

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Contras

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

21/01/2026

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

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