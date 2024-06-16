ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • La clásica radio de bolsillo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo
  • La clásica radio de bolsillo

Radio portátil

TAR1506/00

4.5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
La clásica radio de bolsillo
Disfruta de esta radio analógica FM/OM ultraportátil en cualquier lugar y ponte al día con tus programas favoritos gracias a su ajuste sencillo y a su sonido nítido mientras te ocupas del jardín o das un paseo.
Ver todos los beneficios

La clásica radio de bolsillo

  • FM/OM

  • Sintonización analógica

  • Funciona con pilas

Diseño clásico. Fácil de sintonizar

Esta radio FM/OM analógica ultraportátil es fácil de sintonizar en el momento. Solo tienes que girar la rueda de sintonización lateral para deslizar el indicador a lo largo de la escala. Una amplia ventana de sintonización de estilo tradicional te facilitará la visualización cuando alcances la frecuencia deseada.

Controles sencillos. Rueda para ajustar el volumen y para apagar y encender

Esta pequeña radio permite un uso sencillo con una sola mano. El volumen y el encendido y el apagado se controlan mediante una rueda convenientemente situada. Hay un puerto para auriculares para escuchar en privado y un interruptor lateral para seleccionar señales FM u OM.

Ultraportátil. Ideal para usar en casa o fuera de ella

Métete esta radio en el bolsillo y llévate allá donde vayas las noticias, el partido que no te puedes perder o ese programa que tanto te gusta. Las 2 pilas AAA le dan fuerza al sonido y la antena telescópica te garantiza siempre la mejor recepción posible.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Ventajas

Tamaño y baterias

Contras

Que se vendiera con audifonos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1506 Radio portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Comprador verificado

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Ventajas

Se acomoda bien debajo de la almohada

Contras

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1506 Radio portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1506 Radio portátil

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.