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Radio portátil y compacta
Sintonización analógica FM/AM
Batería de iones de litio integrada
Linterna SOS
Esta práctica radio portátil es la compañera perfecta para las escapadas largas. Capta señales de radio claras, carga otros dispositivos e ilumina tu camino con su potente linterna. Incluso puede emitir un sonido de alarma de alto volumen con una luz intermitente en caso de emergencia.
Esta práctica radio no te decepcionará: cárgala usando el cable USB-C incluido para disfrutar de hasta 32 horas de uso a un volumen razonable.
¡No te quedes nunca sin energía! Siempre tendrás una carga de reserva con los paneles solares de la parte superior de la radio o accionando la manivela. La radio también admite 3 pilas AAA (no incluidas), mientras que el puerto USB-A permite cargar otros dispositivos en caso de emergencia.
4.3
de 4
14
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Esta reseña se realizó para TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Esta reseña se realizó para TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Comprador verificado
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Esta reseña se realizó para TAR1609 Portable radio with torch
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mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Ventajas
Multifunktional
Contras
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe