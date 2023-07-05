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TAR3205/12
Sintonización digital, FM
Alarma dual
El sintonizador FM ofrece una recepción clara y permite configurar hasta 10 presintonías de tus emisoras favoritas. Además, la pantalla muestra la hora claramente.
Duerme plácidamente con tu emisora favorita de fondo. Puedes configurar el temporizador del reloj para que reproduzca la radio durante un máximo de 2 horas. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, la radio se apagará.
La función de alarma dual permite establecer dos alarmas diferentes, mientras que la función de alarma suave utiliza un volumen de radio que aumenta gradualmente para despertarte con suavidad.
3.1
de 4
42
Reseñas
FVMA
05/07/2023
España
Comprador verificado
Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba
Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.
Ventajas
Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador
Jovipalo
01/08/2022
España
Cumple su funcion
Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto
Ventajas
De momento todo
Contras
De momento nada
Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador
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Vallecas75
06/01/2022
España
Ligero y fácil uso
Es muy ligero, y de uso fácil. La luz verde de los números no es molesta. Diseño muy bonito . Hemos comprado 2 por necesidad y estamos contentos con la compra. Esperamos que duren lo mismo que los anteriores, que tenían más de 10 años.
Ventajas
Fácil uso.
Contras
De momento no le veo ninguno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador
Sí, recomiendo este producto
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