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Altavoz inalámbrico

TAS1209BK/00

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Llévate tus sonidos contigo allá donde vayas

Disfruta de tu música al aire libre con este altavoz Bluetooth: un radiador pasivo produce graves potentes, mientras que la clasificación IPX4 le permite aguantar un poco de lluvia ligera o el sudor del gimnasio. Además, admite llamadas manos libres estés donde estés.

Ver todos los beneficios

Llévate tus sonidos contigo allá donde vayas

  • Radiador pasivo. Graves potentes

  • Empareja dos altavoces para obtener un sonido estéreo

  • Potencia de salida de 5 W RMS

  • Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

Radiador pasivo para unos graves potentes

Radiador pasivo para unos graves potentes

Los graves que obtienes con este altavoz compacto son increíblemente ricos y potentes. Lleva tu música contigo y escúchala con claridad en el jardín o en un paseo por la playa: es perfecto para el trabajo, el descanso y el ocio, estés donde estés.

Puede emparejarse con otro altavoz idéntico para ofrecer un sonido estéreo

¿Buscas un sonido aún más rico? Conecta fácilmente dos altavoces idénticos para obtener un sonido estéreo fantástico y escuchar tu música tal y como se concibió. Incluso cuando estés fuera de casa, no te perderás nada de nada.

Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Este pequeño y resistente altavoz está listo para un día al aire libre. Su clasificación IPX4 significa le permite aguantar salpicaduras de lluvia o sudor para que seguir escuchando sin preocupaciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

06/09/2025

España

España

Recomendado

Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.

Ventajas

Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio

Contras

Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

11/06/2026

France

France

Bon compromis

Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)

Esta reseña se realizó para TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

Esta reseña se realizó para TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

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