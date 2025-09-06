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Llévate tus sonidos contigo allá donde vayas
Disfruta de tu música al aire libre con este altavoz Bluetooth: un radiador pasivo produce graves potentes, mientras que la clasificación IPX4 le permite aguantar un poco de lluvia ligera o el sudor del gimnasio. Además, admite llamadas manos libres estés donde estés.
Radiador pasivo. Graves potentes
Empareja dos altavoces para obtener un sonido estéreo
Potencia de salida de 5 W RMS
Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4
Los graves que obtienes con este altavoz compacto son increíblemente ricos y potentes. Lleva tu música contigo y escúchala con claridad en el jardín o en un paseo por la playa: es perfecto para el trabajo, el descanso y el ocio, estés donde estés.
¿Buscas un sonido aún más rico? Conecta fácilmente dos altavoces idénticos para obtener un sonido estéreo fantástico y escuchar tu música tal y como se concibió. Incluso cuando estés fuera de casa, no te perderás nada de nada.
Este pequeño y resistente altavoz está listo para un día al aire libre. Su clasificación IPX4 significa le permite aguantar salpicaduras de lluvia o sudor para que seguir escuchando sin preocupaciones.
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
p62telum
06/09/2025
España
Recomendado
Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.
Ventajas
Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio
Contras
Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
France 54
11/06/2026
France
Bon compromis
Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)
Esta reseña se realizó para TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08
Esta reseña se realizó para TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08