ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés
  • Escucha tu música como es debido estés donde estés

Altavoz inalámbrico

TAS1509BK/00

Escucha tu música como es debido estés donde estés

Lleva tu música allá donde vayas con este fantástico altavoz Bluetooth. Un radiador pasivo proporciona graves contundentes y la clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante 30 minutos sin ningún problema. Atiende llamadas con manos libres estés donde estés.

Ver todos los beneficios

Escucha tu música como es debido estés donde estés

  • Radiador pasivo. Graves contundentes

  • Empareja dos altavoces para obtener sonido estéreo

  • Potencia de salida RMS de 5W

  • Resistente al agua IPX7

Radiador pasivo para unos graves contundentes

Radiador pasivo para unos graves contundentes

Este pequeño e increíble altavoz ofrece unos graves sorprendentemente ricos y contundentes. Lleva tu música contigo y escúchala con claridad en el jardín, durante un paseo o en la playa. Perfecto para llevarlo contigo, sean cuales sean tus planes.

Empareja dos altavoces idénticos para disfrutar de sonido estéreo

¿Te apetece disfrutar de un sonido aún más intenso? Puedes conectar fácilmente dos altavoces idénticos para obtener un fantástico sonido estéreo. Escucha tu música tal y como fue concebida. Incluso cuando estés fuera de casa, no te perderás ni un ritmo ni una palabra.

Resistente al agua IPX7

Resistente al agua IPX7

Este pequeño y magnífico altavoz está preparado para todo. Tanto si te sorprende la lluvia como si estás sudando o incluso saltando de un barco, su clasificación de resistencia al agua IPX7 permite sumergirlo durante un máximo de 30 minutos sin ningún problema.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.