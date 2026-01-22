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TAS1509BK/00
Escucha tu música como es debido estés donde estés
Lleva tu música allá donde vayas con este fantástico altavoz Bluetooth. Un radiador pasivo proporciona graves contundentes y la clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante 30 minutos sin ningún problema. Atiende llamadas con manos libres estés donde estés.
Radiador pasivo. Graves contundentes
Empareja dos altavoces para obtener sonido estéreo
Potencia de salida RMS de 5W
Resistente al agua IPX7
Este pequeño e increíble altavoz ofrece unos graves sorprendentemente ricos y contundentes. Lleva tu música contigo y escúchala con claridad en el jardín, durante un paseo o en la playa. Perfecto para llevarlo contigo, sean cuales sean tus planes.
¿Te apetece disfrutar de un sonido aún más intenso? Puedes conectar fácilmente dos altavoces idénticos para obtener un fantástico sonido estéreo. Escucha tu música tal y como fue concebida. Incluso cuando estés fuera de casa, no te perderás ni un ritmo ni una palabra.
Este pequeño y magnífico altavoz está preparado para todo. Tanto si te sorprende la lluvia como si estás sudando o incluso saltando de un barco, su clasificación de resistencia al agua IPX7 permite sumergirlo durante un máximo de 30 minutos sin ningún problema.
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