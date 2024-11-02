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TAT1108BK/00
Calidad de llamada clara
Altavoces de 6 mm para graves potentes
Diseño ergonómico para mayor comodidad
Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4
No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.
Escucha los sonidos tal y como se concibieron. Estos auriculares cuentan con un diseño personalizado y altavoces dinámicos de 6 mm para ofrecerte una experiencia de escucha real. La gran capacidad de potencia de los altavoces mejora la dinámica y los graves para que no te pierdas ni un solo detalle.
No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.
3.4
de 4
9
Reseñas
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Ventajas
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Contras
Charge lente des écouteurs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1108WT Casque True Wireless
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1108WT Casque True Wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Ventajas
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1108WT True wireless koptelefoons
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1108WT True wireless koptelefoons
Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Comprador verificado
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
Ventajas
Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Contras
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1108WT True wireless koptelefoons
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1108WT True wireless koptelefoons
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.