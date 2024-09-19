ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen principal
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Producto con fotografía de accesorios
  • Imagen principal
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Producto con fotografía de accesorios

Descatalogado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT1138BK/00

4.1

| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Escucha tus sonidos con claridad

Escucha tus sonidos a la perfección. Estos auriculares realmente inalámbricos utilizan altavoces de 13 mm para ofrecer un sonido exuberante, unos graves potentes y un micrófono con IA para llamadas nítidas. Tienen resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX4 y un estuche de carga compacto para 15 horas de reproducción.

Ver todos los beneficios

Escucha tus sonidos con claridad

  • Calidad de llamada clara

  • Altavoces de 13 mm para graves potentes

  • Diseño ergonómico para mayor comodidad

  • Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

Transductores personalizados de 13 mm para un sonido envolvente y unos graves contundentes

Escucha tus sonidos tal y como fueron concebidos. Estos auriculares utilizan transductores dinámicos de 13 mm con un diseño personalizado para ofrecerte una experiencia auditiva increíble. La gran potencia de los transductores mejora la dinámica y los graves para que no te pierdas ni un solo ritmo.

No te preocupes. Disfruta de hasta 15 horas de reproducción con el estuche

No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.

Micrófono con IA para una calidad de llamada clara

No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Ventajas

Is perfekt für unterwegs

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Fecha de uso 2024-08-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Fecha de uso 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Ventajas

Lange Akku laufzeit.

Contras

Keine.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Fecha de uso 2023-03-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Fecha de uso 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Ventajas

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Contras

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Fecha de uso 2024-02-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Fecha de uso 2024-02-27

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.