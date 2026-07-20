Siente el ritmo y disfruta de un ajuste perfecto

Disfruta de tu música con unos pequeños auriculares realmente inalámbricos que resultan más ligeros, se ajustan mejor y suenan de lujo, con hasta 24 horas de tiempo de reproducción y puntas texturizadas que mantienen los auriculares cómodamente en su sitio, incluso si los llevas todo el día.