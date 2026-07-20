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TAT1300BK/00
Pequeños. Calidad-precio
Sonido natural. Graves dinámicos
Estuche de carga compacto
Cómodas puntas SecureFit
Las puntas texturizadas SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo, al tiempo que crean un buen sellado para mejorar el sonido. Funciones como Dynamic Bass te permitirán disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas a volúmenes bajos.
La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más recientes te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. También admiten Microsoft Swift Pair.
El pequeño estuche de carga cabe fácilmente en un bolsillo, o puedes insertar una correa por el orificio* y colgártelo de una mochila, un bolso o un cinturón. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los auriculares sueltos mientras el otro se carga.
Opiniones
La correa no se incluye en la caja.