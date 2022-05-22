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Descatalogado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT4507SL/00

Sigue el ritmo.

Estos auriculares realmente inalámbricos con altavoces de 10 mm y reducción de ruido activa híbrida te permiten escuchar los sonidos que importan. Presentan un diseño de palo de hockey, son resistentes al sudor y a las salpicaduras IPX4 e incorporan un estuche de carga compacto para ofrecer 24 horas de reproducción.

Ver todos los beneficios

Sigue el ritmo.

  • Reducción de ruido activa híbrida

  • 2x2 micrófonos llamadas voz nítidas

  • Estuche de carga compacto

  • Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

Reducción de ruido activa híbrida

Reducción de ruido activa híbrida

Estos auriculares cuentan con reducción de ruido activa híbrida que filtra el ruido que no quieres escuchar. El modo de conciencia del exterior te permite dejar el mundo atrás cuando lo necesites. Es la forma perfecta de rendir tributo a tus sonidos favoritos.

2 x 2 micrófonos para llamadas de voz de nitidez cristalina

2 x 2 micrófonos para llamadas de voz de nitidez cristalina

Estos auriculares cuentan con un algoritmo de reducción de ruido con micrófonos duales para ofrecerte una claridad fantástica en las llamadas. Dos micrófonos de formación de haces en cada auricular reducen el ruido ambiental para que podáis escucharos claramente. ¡Comunícate siempre con nitidez!

Fijación segura y cómoda en el oído

Fijación segura y cómoda en el oído

Estos cómodos auriculares se ajustan de forma segura a los canales auditivos y crean un sellado perfecto que reduce el ruido externo. ¡Oye cada latido y cada palabra! Disfruta de una comodidad real gracias a los tres tamaños de almohadillas de silicona suaves e intercambiables.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.