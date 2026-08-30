Estética de entonces, sonido de ahora

Puede que parezca el tocadiscos de tu tío, pero este modelo está totalmente al día gracias a su sonido rico y cálido y a sus modernas funciones. Su diseño todo en uno queda perfecto en escritorios y aparadores. Además, disfrutarás de la comodidad de Bluetooth® y de nuestra práctica aplicación complementaria para acompañar tus vinilos.