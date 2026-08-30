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Nuevo

RetroTocadiscos Bluetooth®

TAV5000/10

The Stevie Pro

Déjate llevar por la música con este tocadiscos Bluetooth® de estilo retro que incorpora altavoces de 2 vías. Stevie Pro ofrece un sonido estéreo más potente, nítido y espacioso para los discos que reproduces y las pistas que escuchas en streaming.

Ver todos los beneficios

The Stevie Pro

  • Diseño retro, sonido moderno

  • Tocadiscos de 2 velocidades

  • Bluetooth® 6.0

  • Altavoces bass-reflex de 2 vías

Estética de entonces, sonido de ahora

Puede que parezca el tocadiscos de tu tío, pero este modelo está totalmente al día gracias a su sonido rico y cálido y a sus modernas funciones. Su diseño todo en uno queda perfecto en escritorios y aparadores. Además, disfrutarás de la comodidad de Bluetooth® y de nuestra práctica aplicación complementaria para acompañar tus vinilos.

Sonido estéreo más rico y profundo. Altavoces bass-reflex de 2 vías

The Stevie Pro sabe cómo hacerte vibrar. Sus altavoces bass-reflex de 2 vías integrados llenan el ambiente de agudos brillantes, medios expresivos y graves profundos y potentes. La dinámica es precisa, el escenario sonoro es amplio y la potencia de salida basta para llenar una habitación pequeña.

Tocadiscos de correa con 2 velocidades. Componentes de alta calidad

Desde los hallazgos encontrados rebuscando en cajas hasta tus ediciones limitadas más preciadas, puedes reproducir vinilos a 33 1/3 o 45 rpm en el plato de aluminio fundido. El brazo de aluminio con contrapeso y la aguja Audio-Technica reemplazable recorren los surcos con precisión, mientras que la parada automática evita que los discos sigan girando cuando terminan.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.