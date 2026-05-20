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X3002/00
Cuchillas PowerCut
Afeitado en húmedo y en seco
Sistema de afeitado anticorrosión
Cabezales flexibles 4D
Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.
Elige un cómodo afeitado en seco o úsala con tu espuma o gel favoritos para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.
Los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel y protegerla de cortes y rasguños.
4.0
de 4
1059
Reseñas
Carpin
20/05/2026
España
Comprador verificado
Producto recomendable.
Lo primero decir que es una máquina que no pesa y es muy manejera. Yo tengo la barba muy espesa y va muy suave. Otra cosa a su favor es que la batería dura bastante, unos siete ocho afeitados. Por calidad-precio la recomiendo
Ventajas
Sencillez y eficacia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-01-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-01-15
Druño
16/05/2026
España
Comprador verificado
Facilidad para el afeitado
Muy buen corte y cabezal flexible que facilita el afeitado
Ventajas
Cabezal tan flexible que es un gustazo poder afeitarse así
Contras
Que no tengo una funda donde poder guardar y proteger la máquina de afeitar. A ver si nos pueden ofrecer una funda para poder comprarla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-04-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-04-01
Xuscuc
16/04/2026
España
Comprador verificado
Perfecta para mi
Una grata sorpresa, tanto en seco como usando gel de afeitar es una maravilla,. Tengo la barba dura y espesa y he de decir que estoy súper contento, en seco la máquina cumple de sobra para un afeitado que es menos apurada que con gel como es de esperar, pero con resultados buenísimos y con gel ya es una maravilla y la batería dura mucho.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.