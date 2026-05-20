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  • Afeitado cómodo y apurado
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Shaver 3000X SeriesAfeitadora eléctrica en seco y en húmedo

X3003/00

4
| (1059) Reseñas
Afeitado cómodo y apurado
La afeitadora eléctrica Wet & Dry serie 3000X de Philips te ofrece un afeitado cómodo y apurado por una buena relación calidad-precio. Las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, su uso en seco y en húmedo y su cortapatillas desplegable hacen que la afeitadora sea fácil de usar y siempre fiable.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Con tecnología SkinProtect

Afeitado cómodo y apurado

  • Cuchillas PowerCut

  • Afeitado en húmedo y en seco

  • Sistema de afeitado anticorrosión

  • Cabezales flexibles 4D

Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado apurado en todo momento

Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado apurado en todo momento

Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.

Afeitado en seco y húmedo en el lavabo o en la ducha

Afeitado en seco y húmedo en el lavabo o en la ducha

Elige un cómodo afeitado en seco o úsala con tu espuma o gel favoritos para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

Los cabezales flexibles 4D siguen el contorno del rostro para un afeitado apurado

Los cabezales flexibles 4D siguen el contorno del rostro para un afeitado apurado

Los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel y protegerla de cortes y rasguños.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1059

Reseñas

20/05/2026

España

España

Comprador verificado

Producto recomendable.

Lo primero decir que es una máquina que no pesa y es muy manejera. Yo tengo la barba muy espesa y va muy suave. Otra cosa a su favor es que la batería dura bastante, unos siete ocho afeitados. Por calidad-precio la recomiendo

Ventajas

Sencillez y eficacia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-01-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-01-15

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Facilidad para el afeitado

Muy buen corte y cabezal flexible que facilita el afeitado

Ventajas

Cabezal tan flexible que es un gustazo poder afeitarse así

Contras

Que no tengo una funda donde poder guardar y proteger la máquina de afeitar. A ver si nos pueden ofrecer una funda para poder comprarla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-04-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-04-01

16/04/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta para mi

Una grata sorpresa, tanto en seco como usando gel de afeitar es una maravilla,. Tengo la barba dura y espesa y he de decir que estoy súper contento, en seco la máquina cumple de sobra para un afeitado que es menos apurada que con gel como es de esperar, pero con resultados buenísimos y con gel ya es una maravilla y la batería dura mucho.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 