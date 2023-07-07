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FidelioAuriculares supraaurales abiertos post. cable X3

X3/00

4.8
| (30) Reseñas | 96% ha recomendado este producto

2 Premios

Como una sala de conciertos en tus oídos
Desde la respiración del cantante hasta los dedos chirriando en el diapasón, estos auriculares abiertos profesionales combinan una comodidad ligera con una sintonización impecable. Descubre nuevos niveles de claridad y detalle cada vez que te los pongas.
Ver todos los beneficios

Diseñado para audiófilos

Como una sala de conciertos en tus oídos

  • Amplio entorno acústico natural

  • Comodidad ligera

  • Acabado de alta calidad en piel/metal

  • Cable de 3 m desmontable

Diseñados para un rendimiento excepcional

Diseñados para un rendimiento excepcional

Los auriculares Philips Fidelio X3 cuentan con orejeras de doble capa que reducen la resonancia y la vibración. Los controladores de neodimio se han diseñado para inclinarse 15 grados, adaptándose a la geometría natural de tu oreja para ofrecer una precisión óptima a altas frecuencias. El resultado: un rendimiento perfecto con detalles exquisitos.

Siente la pasión. Diseño premium

Siente la pasión. Diseño premium

Estos auriculares supraaurales no solo se han diseñado para que tengan un sonido espectacular, sino que también tienen un tacto increíble. La suave y ligera banda de sujeción interior se ajusta perfectamente. La banda de sujeción exterior aporta un peso reconfortante, mientras que el ajuste cómodo de las ligerísimas almohadillas de espuma con efecto memoria crea un sellado perfecto. Son ideales para largas sesiones de escucha.

Diseño abierto en la parte posterior para un entorno acústico amplio y natural

Diseño abierto en la parte posterior para un entorno acústico amplio y natural

El diseño de auriculares abierto en la parte posterior está cubierto por un tejido para altavoz Kvadrat acústicamente transparente. El aire puede fluir libremente a través del tejido eliminando la presión del aire acumulada detrás del diafragma y creando un sonido envolvente y espacioso.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-1679621
  • Award image AWARD-1679510

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

30

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

3
2

07/07/2023

España

España

Me han volado la cabeza

Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.

Ventajas

Todo

Contras

falta mas fuerza en los subgraves

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

25/04/2023

España

España

Excelentes auriculares

Los tengo desde hace dos meses y son una maravilla, los acabados son geniales.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

Sí, recomiendo este producto

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23/04/2020

España

España

Mejor ánimo

Para la música que te gusta te ha sentir mejor acomodado al sonido de lo que quremos

Ventajas

A favor

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

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