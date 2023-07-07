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Amplio entorno acústico natural
Comodidad ligera
Acabado de alta calidad en piel/metal
Cable de 3 m desmontable
Los auriculares Philips Fidelio X3 cuentan con orejeras de doble capa que reducen la resonancia y la vibración. Los controladores de neodimio se han diseñado para inclinarse 15 grados, adaptándose a la geometría natural de tu oreja para ofrecer una precisión óptima a altas frecuencias. El resultado: un rendimiento perfecto con detalles exquisitos.
Estos auriculares supraaurales no solo se han diseñado para que tengan un sonido espectacular, sino que también tienen un tacto increíble. La suave y ligera banda de sujeción interior se ajusta perfectamente. La banda de sujeción exterior aporta un peso reconfortante, mientras que el ajuste cómodo de las ligerísimas almohadillas de espuma con efecto memoria crea un sellado perfecto. Son ideales para largas sesiones de escucha.
El diseño de auriculares abierto en la parte posterior está cubierto por un tejido para altavoz Kvadrat acústicamente transparente. El aire puede fluir libremente a través del tejido eliminando la presión del aire acumulada detrás del diafragma y creando un sonido envolvente y espacioso.
Premios
4.8
de 4
30
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
TriaX77
07/07/2023
España
Me han volado la cabeza
Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.
Ventajas
Todo
Contras
falta mas fuerza en los subgraves
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
EdwinMC
25/04/2023
España
Excelentes auriculares
Los tengo desde hace dos meses y son una maravilla, los acabados son geniales.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Sí, recomiendo este producto
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Alfa117
23/04/2020
España
Mejor ánimo
Para la música que te gusta te ha sentir mejor acomodado al sonido de lo que quremos
Ventajas
A favor
Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
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