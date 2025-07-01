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Asistencia de Philips

Mi extractor de leche eléctrico Philips Avent no succiona o succiona poco

Si el extractor de leche Philips Avent no succiona, succiona poco o no extrae la leche de forma eficaz, siga estos pasos.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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