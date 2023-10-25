Un desfibrilador externo semiautomático (DESA) es un dispositivo que comprueba el corazón de una persona y administra una descarga eléctrica si este deja de latir con normalidad. Si una persona colapsa repentinamente, puede estar sufriendo una parada cardiorrespitaria (PCR) y esto es muy grave. Significa que el corazón ha dejado de bombear sangre y necesita ayuda urgentemente.
Lo más importante en el tratamiento de una PCR es administrar una descarga rápida al corazón, lo que se conoce como desfibrilación. Un desfibrilador externo semiautomático (DESA) ayuda a personas con y sin experiencia a proporcionar desfibrilación rápida
Lo más importante en el tratamiento de una PCR es administrar una descarga rápida al corazón, lo que se conoce como desfibrilación. Un desfibrilador externo semiautomático (DESA) ayuda a personas con y sin experiencia a proporcionar desfibrilación rápida
Cuando observe que alguien está sufriendo una parada cardiorrespitaria, debe actuar rápidamente. Los DESA de Philips vienen equipados con electrodos SMART. Simplemente coloque los electrodos SMART sobre la piel de la persona y los electrodos proporcionarán información al DESA, de modo que una voz calmada le proporcionará las indicaciones paso a paso que le guiarán a través de todo el proceso de uso del DESA.
Los DESA HeartStart de Philips vienen con el cartucho de electrodos de desfibrilación SMART para adultos y la batería ya instalados y se colocan dentro de la maleta de transporte con un cartucho de electrodos SMART de repuesto. Solo tiene que tirar del asa verde para activar el desfibrilador OnSite.
Cuando tire del asa verde para activar el DESA, las indicaciones de voz le guiarán a través de todo el proceso, desde la colocación de cada electrodo sobre el paciente hasta la resucitación cardiopulmonar (RCP) y la administración de una descarga.
El Quick Shock patentado normalmente administra una descarga tan solo ocho segundos después de la RCP, lo que convierte a nuestros DESAs en unos de los más rápidos de su clase en la administración de descargas después de la RCP. Los estudios demuestran que minimizar el tiempo hasta la descarga después de la RCP puede suponer mayores posibilidades de supervivencia.
El Quick Shock patentado normalmente administra una descarga tan solo ocho segundos después de la RCP, lo que convierte a nuestros DESAs en unos de los más rápidos de su clase en la administración de descargas después de la RCP. Los estudios demuestran que minimizar el tiempo hasta la descarga después de la RCP puede suponer mayores posibilidades de supervivencia.
Mantenimiento de electrodos y batería de HeartStart FRx
Mantenimiento de electrodos y batería de HeartStart HS1/OnSite/Home
Qué hacer cuando un DEA emite pitidos
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La parada cardiorrespitaria (PCR) es una afección en la que el corazón deja de latir de forma repentina e inesperada. Si esto sucede, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. El parada cardiorrespitaria suele causar la muerte si no se trata en cuestión de minutos con un DESA.
Una parada cardiorrespitaria no es lo mismo que un ataque al corazón. Un ataque al corazón ocurre si se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del músculo cardíaco. En general, durante un ataque al corazón, el corazón no deja de latir repentinamente. Sin embargo, la parada cardiorrespitaria puede ocurrir después o durante la recuperación de un ataque al corazón.
Una parada cardiorrespitaria no es lo mismo que un ataque al corazón. Un ataque al corazón ocurre si se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del músculo cardíaco. En general, durante un ataque al corazón, el corazón no deja de latir repentinamente. Sin embargo, la parada cardiorrespitaria puede ocurrir después o durante la recuperación de un ataque al corazón.
No es necesario recordar esta diferencia, ya que cuando el DESA de Philips indica que coloque los electrodos en la víctima, detectará el ritmo cardiaco y determinará los mejores pasos que deben seguirse, por lo que contará con orientación en todo momento.
No es necesario recordar esta diferencia, ya que cuando el DESA de Philips indica que coloque los electrodos en la víctima, detectará el ritmo cardiaco y determinará los mejores pasos que deben seguirse, por lo que contará con orientación en todo momento.
Se venden más DESA de Philips que de cualquier otra marca. Se utilizan en escuelas, empresas, aeropuertos, estadios deportivos y gobiernos de todo el mundo. Obtenga más información sobre por qué la gente elige los DESA de Philips.
Se venden más DESA de Philips que de cualquier otra marca. Se utilizan en escuelas, empresas, aeropuertos, estadios deportivos y gobiernos de todo el mundo. Obtenga más información sobre por qué la gente elige los DESA de Philips.
Diseñados para personas normales en un momento extraordinario, los DESA HeartStart están listos para actuar y para funcionar. Permiten que cualquier persona con poca o ninguna formación trate la causa más común de parada cardiorrespiratoria.
Diseñados para personas normales en un momento extraordinario, los DESA HeartStart están listos para actuar y para funcionar. Permiten que cualquier persona con poca o ninguna formación trate la causa más común de parada cardiorrespiratoria.
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