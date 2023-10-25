Una parada cardiorrespitaria no es lo mismo que un ataque al corazón. Un ataque al corazón ocurre si se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del músculo cardíaco. En general, durante un ataque al corazón, el corazón no deja de latir repentinamente. Sin embargo, la parada cardiorrespitaria puede ocurrir después o durante la recuperación de un ataque al corazón.