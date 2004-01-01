Activar los flujos de trabajo en la app móvil

Con el fin de ayudar al personal clínico que está en constante movimiento, Care Assist puede llevar a cabo las tareas de admisión, alta y traslado, así como asignar equipos al monitor de cabecera en PIC iX. De este modo, el profesional sanitario no tiene que desplazarse hasta la estación central cuando un paciente es admitido o trasladado a su unidad, ya que Care Assist permite admitir al paciente en el monitor de cabecera. Asimismo, para los pacientes de telemetría, no es necesario llamar a otro profesional que esté cerca de la estación central para que asigne en PIC iX el equipo de telemetría a la cama. Todo esto se puede realizar desde la aplicación Care Assist.