La aplicación Care Assist ofrece numerosas funciones de la estación central, lo que permite ver datos en tiempo real y actuar en consecuencia. Los profesionales sanitarios pueden, por ejemplo, aceptar alarmas o iniciar o detener la medición de la presión no invasiva desde su dispositivo móvil.
Con el fin de ayudar al personal clínico que está en constante movimiento, Care Assist puede llevar a cabo las tareas de admisión, alta y traslado, así como asignar equipos al monitor de cabecera en PIC iX. De este modo, el profesional sanitario no tiene que desplazarse hasta la estación central cuando un paciente es admitido o trasladado a su unidad, ya que Care Assist permite admitir al paciente en el monitor de cabecera. Asimismo, para los pacientes de telemetría, no es necesario llamar a otro profesional que esté cerca de la estación central para que asigne en PIC iX el equipo de telemetría a la cama. Todo esto se puede realizar desde la aplicación Care Assist.
Activar los flujos de trabajo en la app móvil
Notificación de sucesos
La función Notificación de sucesos de PIC iX, que incluye la aplicación Care Assist, convierte un smartphone en una herramienta clínica para recibir notificaciones de alarmas y sucesos desde las soluciones de monitorización de pacientes Philips, los sistemas de llamada a la enfermera y los sistemas de laboratorio Philips, entre otros. Proporciona contexto clínico en los smartphones para las alarmas que requieren actuación, y hasta cuatro valores numéricos, cuatro formas de onda y datos asociados procedentes de los monitores de paciente Philips. Gracias al envío de alarmas que requieren actuación al profesional adecuado, Care Assist proporciona la información de alarmas necesaria para evaluar al paciente y elegir el tratamiento correcto. También es posible cambiar las asignaciones de profesionales, comunicarse con los miembros del equipo, delegar a otro profesional y escalar tareas para gestionar el flujo de trabajo.
Sonidos personalizables
El uso combinado de Care Assist y Notificación de sucesos, permite disfrutar de una interfaz de usuario común con un aspecto, sensación y sonidos iguales a los del resto de sistemas de monitorización Philips. Además, puede personalizar sus flujos de trabajo utilizando archivos .wav para las alertas sonoras. Por ejemplo, los servicios que necesiten resultados de laboratorio de manera inmediata (como Urgencias) podrán adjuntar un archivo .wav, por ejemplo, a una enzima cardiaca crítica. De este modo, se llama la atención del profesional, de manera sonora y visual, para indicar que se debe prestar atención inmediatamente.
Conforme a las normas IEC sobre alarmas
Care Assist y Notificación de sucesos cumplen con la norma IEC (60601-1-8:2020) para garantizar que las alarmas se emiten de conformidad con estas normas a los dispositivos Android autorizados por Philips. Además, dependiendo de la configuración, también puede cumplir las normas para DAS (sistema distribuido de alarmas) y CDAS (sistema distribuido de alarmas con confirmación del usuario). En los sistemas DAS/CDAS, si se produce una desconexión en el sistema de monitorización, aparecerá una notificación técnica en cada una de las áreas principales del sistema de alarmas. Tenga en cuenta que DAS/CDAS solo está disponible con la versión de Android de Care Assist.
Mayor visibilidad en remoto del estado del paciente
Care Assist permite ver formas de onda y parámetros fisiológicos en tiempo real, así como revisar de forma retroactiva alarmas y datos de ondas en dispositivos móviles compatibles. Funciona en dispositivos Philips y de terceros, y proporciona acceso remoto a la información de paciente más actualizada. Además, Care Assist no solo permite ver datos, sino también actuar en consecuencia cuando se trabaja con monitores Philips y la central PIC iX. La aplicación forma parte de nuestra nueva gestión de tiras de onda, que permite al profesional en la cabecera revisar alarmas y ondas previas, y guardarlas en la base de datos PIC para su revisión posterior. Permite, igualmente, medir, anotar y exportar tiras de onda a la historia clínica electrónica.
Con el fin de ayudar al personal clínico que está en constante movimiento, Care Assist puede llevar a cabo las tareas de admisión, alta y traslado, así como asignar equipos al monitor de cabecera en PIC iX. De este modo, el profesional sanitario no tiene que desplazarse hasta la estación central cuando un paciente es admitido o trasladado a su unidad, ya que Care Assist permite admitir al paciente en el monitor de cabecera. Asimismo, para los pacientes de telemetría, no es necesario llamar a otro profesional que esté cerca de la estación central para que asigne en PIC iX el equipo de telemetría a la cama. Todo esto se puede realizar desde la aplicación Care Assist.
Notificación de sucesos
La función Notificación de sucesos de PIC iX, que incluye la aplicación Care Assist, convierte un smartphone en una herramienta clínica para recibir notificaciones de alarmas y sucesos desde las soluciones de monitorización de pacientes Philips, los sistemas de llamada a la enfermera y los sistemas de laboratorio Philips, entre otros. Proporciona contexto clínico en los smartphones para las alarmas que requieren actuación, y hasta cuatro valores numéricos, cuatro formas de onda y datos asociados procedentes de los monitores de paciente Philips. Gracias al envío de alarmas que requieren actuación al profesional adecuado, Care Assist proporciona la información de alarmas necesaria para evaluar al paciente y elegir el tratamiento correcto. También es posible cambiar las asignaciones de profesionales, comunicarse con los miembros del equipo, delegar a otro profesional y escalar tareas para gestionar el flujo de trabajo.
Sonidos personalizables
El uso combinado de Care Assist y Notificación de sucesos, permite disfrutar de una interfaz de usuario común con un aspecto, sensación y sonidos iguales a los del resto de sistemas de monitorización Philips. Además, puede personalizar sus flujos de trabajo utilizando archivos .wav para las alertas sonoras. Por ejemplo, los servicios que necesiten resultados de laboratorio de manera inmediata (como Urgencias) podrán adjuntar un archivo .wav, por ejemplo, a una enzima cardiaca crítica. De este modo, se llama la atención del profesional, de manera sonora y visual, para indicar que se debe prestar atención inmediatamente.
Conforme a las normas IEC sobre alarmas
Care Assist y Notificación de sucesos cumplen con la norma IEC (60601-1-8:2020) para garantizar que las alarmas se emiten de conformidad con estas normas a los dispositivos Android autorizados por Philips. Además, dependiendo de la configuración, también puede cumplir las normas para DAS (sistema distribuido de alarmas) y CDAS (sistema distribuido de alarmas con confirmación del usuario). En los sistemas DAS/CDAS, si se produce una desconexión en el sistema de monitorización, aparecerá una notificación técnica en cada una de las áreas principales del sistema de alarmas. Tenga en cuenta que DAS/CDAS solo está disponible con la versión de Android de Care Assist.
Mayor visibilidad en remoto del estado del paciente
Care Assist permite ver formas de onda y parámetros fisiológicos en tiempo real, así como revisar de forma retroactiva alarmas y datos de ondas en dispositivos móviles compatibles. Funciona en dispositivos Philips y de terceros, y proporciona acceso remoto a la información de paciente más actualizada. Además, Care Assist no solo permite ver datos, sino también actuar en consecuencia cuando se trabaja con monitores Philips y la central PIC iX. La aplicación forma parte de nuestra nueva gestión de tiras de onda, que permite al profesional en la cabecera revisar alarmas y ondas previas, y guardarlas en la base de datos PIC para su revisión posterior. Permite, igualmente, medir, anotar y exportar tiras de onda a la historia clínica electrónica.
