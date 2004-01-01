Consiga las últimas funciones de Philips con un itinerario de actualización claro

Philips SmartPath es un programa de colaboración que le ayuda a prolongar la vida útil de su equipo. Obtendrá la tecnología más reciente de Philips por una fracción del coste sin que la compra e instalación de un nuevo sistema se vea afectada. El uso de SmartPath para lograr un paso de flujo de trabajo inteligente de radiografía digital representa también un itinerario de actualización claro para el sistema Radiography 7000 C: de DigitalDiagnost C90 al sistema Radiography 7300 C, que le brinda la oportunidad de disfrutar de las funciones y capacidades del flujo de trabajo inteligente más recientes de Philips.