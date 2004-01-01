La alta productividad y la confianza en el diagnóstico no se excluyen mutuamente. El versátil sistema de radiografía digital Radiography 7300 C de Philips le permite conseguir ambas. Puede atender cómodamente a más pacientes cada día(1), reducir el tiempo que conlleva la realización de las repeticiones y centrarse más estrechamente en sus pacientes. El flujo de trabajo inteligente, las potentes funciones de productividad y las tecnologías de exploración automatizadas contribuyen a asegurar la rápida disponibilidad de imágenes digitales de alta calidad para obtener diagnósticos más fiables.
Philips ha desarrollado el algoritmo Smart Collimation Thorax(2) con IA que ajusta la altura del detector y propone la colimación para cada paciente adulto de tórax en posición vertical de forma individual en función de los datos de una cámara de 3D(3). Smart Collimation Thorax reduce el tiempo de exploración hasta 35 segundos, lo que permite al equipo médico ahorrar 20 minutos al día. (4)
Ahorre tiempo con un flujo de trabajo inteligente
Ahorre tiempo con un flujo de trabajo inteligente
Facilita el proceso de posicionamiento con superposiciones
La cámara 3D (3) del cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de colocación para el radiógrafo y, al mismo tiempo, ofrecen resultados precisos con funciones como la visualización de control automático de la exposición (AEC) y la colimación en pantalla. La visualización AEC muestra las cámaras AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo seleccionarlas tanto desde la cabeza del tubo Eleva como desde la consola de trabajo Eleva.
Contraste tipo cuadrícula sin cuadrícula
SkyFlow Plus ayuda a producir imágenes con contraste similar al que genera la cuadrícula. Proporciona una corrección de dispersión eficiente desde el punto de vista informático que se adapta a cada paciente. No hay necesidad de acoplar ni desacoplar una cuadrícula al detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector o del paciente es rápido y sencillo. Sin una cuadrícula, las repeticiones debidas a la desalineación de la cuadrícula son cosa del pasado. SkyFlow Plus le ayuda a trabajar de manera más eficiente mediante la adquisición rápida de imágenes de alta calidad, al tiempo que gestiona la radiación dispersa de manera eficaz.
Interfaz de usuario Eleva fácil de utilizar
La interfaz de usuario de Eleva en el cabezal del tubo Eleva y en consola de trabajo Eleva emplea soluciones que simplifican el proceso de examen. El paciente se identifica con información extraída desde el RIS, mientras que las preconfiguraciones personalizadas y automatizadas se presentan en la pantalla táctil de fácil uso. Las preconfiguraciones se pueden seleccionar y ajustar, incluidos los datos del paciente, el tipo de paciente, la exposición, la colimación, las imágenes de vista previa y mucho más. Cuando se utilizan preconfiguraciones, el examen se completa con solo 3 clics.
Reducción de las repeticiones con el cabezal del tubo Eleva
El cabezal del tubo Eleva con cámara en tiempo real le ayuda a lograr un rendimiento excepcional de los pacientes. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal del tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en tiempo real de la anatomía colimada directamente en el cabezal del tubo Eleva. Esto ayuda a reducir los errores colimación imprecisa y facilita la colocación del paciente. Se pueden reducir las lentas repeticiones que añaden dosis innecesarias.
Armonización en Philips DXR
Una continuidad de soluciones y aplicaciones de plataforma en toda la gama DXR de Philips. La interfaz de usuario Eleva armonizada, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., junto con soluciones de hardware como los detectores SkyPlate y otros accesorios del sistema, permiten un funcionamiento más fluido, una asistencia de formación simplificada, exámenes rápidos y una mayor rentabilidad de la inversión. Los detectores inalámbricos SkyPlate se pueden compartir entre sistemas compatibles de radiografía y fluoroscopia de Philips.
Configurado para satisfacer sus necesidades
Radiography 7300 C de Philips ofrece una variedad de opciones de configuración adaptadas a sus necesidades clínicas, distribución de sala y presupuesto. Le da la oportunidad de elegir la configuración que mejor se ajuste a los requisitos de su departamento. El sistema puede incluso configurarse de forma específica para exámenes torácicos en posición vertical o para su integración en salas de urgencias y traumatología. Premium, Pro, Plus, Value o ER: cada paquete contiene el sistema de adquisición de imágenes que elija junto con componentes y aplicaciones seleccionados.
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Bone Suppression de Philips
Bone Suppression de Philips(6) es una innovadora tecnología de mejora de imagen que se ha diseñado para aumentar la claridad de las radiografías de tórax y promover mejores resultados clínicos mediante la supresión de la estructura ósea en imágenes digitales, permitiendo obtener imágenes de los tejidos blandos sin obstrucciones. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema. Bone Suppression de Philips puede mejorar la detección de nódulos procesable en un 16,8%(6) sin necesidad de exponer al paciente a dosis adicionales de rayos X.
Consiga las últimas funciones de Philips con un itinerario de actualización claro
Philips SmartPath es un programa de colaboración que le ayuda a prolongar la vida útil de su equipo. Obtendrá la tecnología más reciente de Philips por una fracción del coste sin que la compra e instalación de un nuevo sistema se vea afectada. El uso de SmartPath para lograr un paso de flujo de trabajo inteligente de radiografía digital representa también un itinerario de actualización claro para el sistema Radiography 7000 C: de DigitalDiagnost C90 al sistema Radiography 7300 C, que le brinda la oportunidad de disfrutar de las funciones y capacidades del flujo de trabajo inteligente más recientes de Philips.
Diseñado para un futuro sostenible
Radiography 7300 C se ha desarrollado prestando especial atención al uso de materiales de origen sostenible, una mayor eficiencia energética, un mantenimiento predictivo proactivo y el reciclaje responsable a través de redes de reciclaje locales. Las opciones de ampliación del contrato de arrendamiento y de la vida útil del sistema mediante actualizaciones facilitan un retorno de la inversión positivo para su sistema a lo largo del tiempo. Radiography 7300 C utiliza un 39% menos de energía que su predecesor, lo que supone un ahorro potencial de hasta 1300 kWh al año (7)Radiography 7300 C utiliza 15 kg o un 3% menos de reducción total del peso del embalaje en comparación con el sistema predecesor (8)
Mayor confianza en el diagnóstico
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las localizaciones anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reducir el brillo del fondo y mejorar significativamente la homogeneidad del área de fondo mediante la reducción del ruido. (5)
Contraste tipo cuadrícula sin cuadrícula
SkyFlow Plus ayuda a producir imágenes con contraste similar al que genera la cuadrícula. Proporciona una corrección de dispersión eficiente desde el punto de vista informático que se adapta a cada paciente. No hay necesidad de acoplar ni desacoplar una cuadrícula al detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector o del paciente es rápido y sencillo. Sin una cuadrícula, las repeticiones debidas a la desalineación de la cuadrícula son cosa del pasado. SkyFlow Plus le ayuda a trabajar de manera más eficiente mediante la adquisición rápida de imágenes de alta calidad, al tiempo que gestiona la radiación dispersa de manera eficaz.
Interfaz de usuario Eleva fácil de utilizar
La interfaz de usuario de Eleva en el cabezal del tubo Eleva y en consola de trabajo Eleva emplea soluciones que simplifican el proceso de examen. El paciente se identifica con información extraída desde el RIS, mientras que las preconfiguraciones personalizadas y automatizadas se presentan en la pantalla táctil de fácil uso. Las preconfiguraciones se pueden seleccionar y ajustar, incluidos los datos del paciente, el tipo de paciente, la exposición, la colimación, las imágenes de vista previa y mucho más. Cuando se utilizan preconfiguraciones, el examen se completa con solo 3 clics.
Reducción de las repeticiones con el cabezal del tubo Eleva
El cabezal del tubo Eleva con cámara en tiempo real le ayuda a lograr un rendimiento excepcional de los pacientes. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal del tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en tiempo real de la anatomía colimada directamente en el cabezal del tubo Eleva. Esto ayuda a reducir los errores colimación imprecisa y facilita la colocación del paciente. Se pueden reducir las lentas repeticiones que añaden dosis innecesarias.
Armonización en Philips DXR
Una continuidad de soluciones y aplicaciones de plataforma en toda la gama DXR de Philips. La interfaz de usuario Eleva armonizada, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., junto con soluciones de hardware como los detectores SkyPlate y otros accesorios del sistema, permiten un funcionamiento más fluido, una asistencia de formación simplificada, exámenes rápidos y una mayor rentabilidad de la inversión. Los detectores inalámbricos SkyPlate se pueden compartir entre sistemas compatibles de radiografía y fluoroscopia de Philips.
Configurado para satisfacer sus necesidades
Radiography 7300 C de Philips ofrece una variedad de opciones de configuración adaptadas a sus necesidades clínicas, distribución de sala y presupuesto. Le da la oportunidad de elegir la configuración que mejor se ajuste a los requisitos de su departamento. El sistema puede incluso configurarse de forma específica para exámenes torácicos en posición vertical o para su integración en salas de urgencias y traumatología. Premium, Pro, Plus, Value o ER: cada paquete contiene el sistema de adquisición de imágenes que elija junto con componentes y aplicaciones seleccionados.
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Bone Suppression de Philips
Bone Suppression de Philips(6) es una innovadora tecnología de mejora de imagen que se ha diseñado para aumentar la claridad de las radiografías de tórax y promover mejores resultados clínicos mediante la supresión de la estructura ósea en imágenes digitales, permitiendo obtener imágenes de los tejidos blandos sin obstrucciones. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema. Bone Suppression de Philips puede mejorar la detección de nódulos procesable en un 16,8%(6) sin necesidad de exponer al paciente a dosis adicionales de rayos X.
Consiga las últimas funciones de Philips con un itinerario de actualización claro
Philips SmartPath es un programa de colaboración que le ayuda a prolongar la vida útil de su equipo. Obtendrá la tecnología más reciente de Philips por una fracción del coste sin que la compra e instalación de un nuevo sistema se vea afectada. El uso de SmartPath para lograr un paso de flujo de trabajo inteligente de radiografía digital representa también un itinerario de actualización claro para el sistema Radiography 7000 C: de DigitalDiagnost C90 al sistema Radiography 7300 C, que le brinda la oportunidad de disfrutar de las funciones y capacidades del flujo de trabajo inteligente más recientes de Philips.
Diseñado para un futuro sostenible
Radiography 7300 C se ha desarrollado prestando especial atención al uso de materiales de origen sostenible, una mayor eficiencia energética, un mantenimiento predictivo proactivo y el reciclaje responsable a través de redes de reciclaje locales. Las opciones de ampliación del contrato de arrendamiento y de la vida útil del sistema mediante actualizaciones facilitan un retorno de la inversión positivo para su sistema a lo largo del tiempo. Radiography 7300 C utiliza un 39% menos de energía que su predecesor, lo que supone un ahorro potencial de hasta 1300 kWh al año (7)Radiography 7300 C utiliza 15 kg o un 3% menos de reducción total del peso del embalaje en comparación con el sistema predecesor (8)
Mayor confianza en el diagnóstico
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las localizaciones anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reducir el brillo del fondo y mejorar significativamente la homogeneidad del área de fondo mediante la reducción del ruido. (5)
Especificaciones
Cabezal del tubo Eleva
Anchura de la pantalla táctil LCD a todo color
30,7 cm (12,1 in)
Ángulo de visión mínimo en los campos de visualización horizontal y vertical
± 80°
Botones de control
6 botones de control por colores y un sensor capacitivo de desbloqueo del freno en tres ejes
Datos mostrados en el cabezal del tubo Eleva (entre otros)
Colimación, cámaras AEC, datos del paciente, imágenes de vista previa, configuración del generador, imagen de la cámara en vivo
Mesa con altura regulable
Mesa con altura regulable
Ajuste de altura
51,5 cm a 91,5 cm (de 1' 8,3" a 3')
Dimensiones de la mesa
240 cm × 75 cm (7' 10,5" × 2' 5,5")
Rango de desplazamiento de la mesa
longitudinal ± 60 cm (1' 11"") transversal ± 12 cm (4,7"")
Carga máxima de paciente
375 kg (826,7 lb)
Conjunto del tubo de rayos X
Conjunto del tubo de rayos X
Tensión máxima
150 kV
Punto de enfoque: 0,6 mm
potencia máxima: 33 kW
Punto de enfoque: 1,2 mm
potencia máxima: 100 kW
Consola de trabajo Eleva
Consola de trabajo Eleva
Disco duro
SSD total de 240 GB
Capacidad de almacenamiento RAM
16 GB
Monitor
Monitor táctil en color LCD de 21,3"
Calibración máxima de brillo
400 cd/m2 ± 10%
Unidad CD/DVD
Lector/grabador de CD 24x Lector/grabador de DVD 8x
Detector SkyPlate grande
Detector SkyPlate grande
Tipo
Detector plano digital de yoduro de cesio
Tamaño del detector
35 cm x 43 cm (14" x 17")
Área activa
34,48 cm x 42,12 cm (13,6" x 16,6")
Tamaño de la matriz de la imagen
2330 x 2846 píxeles
Tamaño de píxel
148 μm
(1)Atienda a 15 pacientes más al día, ahorre 8 horas extra a la semana y evite aproximadamente 28 repeticiones a la semana (en comparación con la versión anterior de DigitalDiagnost y basado en 100 pacientes al día; los resultados reales en otros casos pueden variar)
(2)Smart Collimation Thorax se limita al tórax en posición vertical solo con vistas torácicas en pacientes adultos
(3)Estándar en configuraciones de paquetes Premium y Pro; opcional para paquetes Plus, Value y ER.
(4)En comparación con la no utilización de SCT en Radiography 7300 C, validada por 12 profesionales sanitarios en un entorno de desarrollo de Philips. Cálculo de ahorro de tiempo diario basado en 35 pacientes adultos de tórax en posición vertical al día. Los resultados pueden variar. El ahorro de tiempo promedio es de 8,1 s.
(5)En comparación con la versión anterior, UNIQUE
(6)ClearRead Bone Suppression by Riverain Technologies Freedman M et al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology. 2011.
(7)En comparación con su sistema predecesor, DigitalDiagnost ver. 4. con una configuración similar. Basado en el escenario de uso definido por COCIR durante 12 horas en modo listo para exploración/en espera (incluidas 8 horas de tiempo de trabajo para cubrir 84 exposiciones radiográficas como promedio) y 12 horas modo de baja potencia/apagado
(8)En comparación con su sistema predecesor, DigitalDiagnost ver. 4. con una configuración similar
