Trabaje de forma inteligente desde el principio

MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁸.