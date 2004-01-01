Basado en su revolucionario imán BlueSeal totalmente sellado, BlueSeal XE permite disfrutar de unas operaciones de RM sin helio más productivas¹. BlueSeal XE ofrece una calidad de imagen sobresaliente, con hasta un 80% más de nitidez⁷, incluso en pacientes complejos, y permite realizar exploraciones de RM hasta 3 veces más rápidas² gracias a las aceleraciones SmartSpeed Precise para todas las anatomías. El tiempo de exploración reducido se consigue además simplificando el manejo del paciente en el interior del gantry mediante la configuración guiada del paciente. Asimismo, BlueSeal XE ofrece una experiencia audiovisual inmersiva que ayuda a tranquilizar a los pacientes y a guiarlos durante las exploraciones de RM.
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El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
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El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Philips para una asistencia de por vida
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Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
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Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
En comparación con los sistemas ZBO existentes, BlueSeal es hasta 2050 kg (4520 lb) más ligero⁴, lo que permite prescindir de un tubo de extinción y facilita la instalación en ciudades densamente pobladas, edificios comerciales y lugares con limitaciones de construcción. La flexibilidad del sistema permite un funcionamiento continuo sin interrupciones relacionadas con el helio, lo que garantiza el acceso a los servicios de RM incluso en entornos difíciles y lugares remotos, donde el suministro de helio resulta complicado.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
En comparación con los sistemas ZBO existentes, BlueSeal es hasta 2050 kg (4520 lb) más ligero⁴, lo que permite prescindir de un tubo de extinción y facilita la instalación en ciudades densamente pobladas, edificios comerciales y lugares con limitaciones de construcción. La flexibilidad del sistema permite un funcionamiento continuo sin interrupciones relacionadas con el helio, lo que garantiza el acceso a los servicios de RM incluso en entornos difíciles y lugares remotos, donde el suministro de helio resulta complicado.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
En comparación con los sistemas ZBO existentes, BlueSeal es hasta 2050 kg (4520 lb) más ligero⁴, lo que permite prescindir de un tubo de extinción y facilita la instalación en ciudades densamente pobladas, edificios comerciales y lugares con limitaciones de construcción. La flexibilidad del sistema permite un funcionamiento continuo sin interrupciones relacionadas con el helio, lo que garantiza el acceso a los servicios de RM incluso en entornos difíciles y lugares remotos, donde el suministro de helio resulta complicado.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
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El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
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Precisión definitiva a la máxima velocidad con Dual AI⁵
Precisión definitiva a la máxima velocidad con Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise es nuestra técnica de aceleración de última generación que amplía las tecnologías probadas Compressed SENSE y SmartSpeed⁶ con una innovación exclusiva integrada Dual AI⁵. SmartSpeed Precise da el salto hacia la precisión definitiva a la máxima velocidad al potenciar la calidad de imagen con una relación señal-ruido superior y hasta un 80% más de nitidez⁷ y multiplicar hasta por tres la velocidad de imagen².
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Philips SmartSpeed Precise es nuestra técnica de aceleración de última generación que amplía las tecnologías probadas Compressed SENSE y SmartSpeed⁶ con una innovación exclusiva integrada Dual AI⁵. SmartSpeed Precise da el salto hacia la precisión definitiva a la máxima velocidad al potenciar la calidad de imagen con una relación señal-ruido superior y hasta un 80% más de nitidez⁷ y multiplicar hasta por tres la velocidad de imagen².
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Philips SmartSpeed Precise es nuestra técnica de aceleración de última generación que amplía las tecnologías probadas Compressed SENSE y SmartSpeed⁶ con una innovación exclusiva integrada Dual AI⁵. SmartSpeed Precise da el salto hacia la precisión definitiva a la máxima velocidad al potenciar la calidad de imagen con una relación señal-ruido superior y hasta un 80% más de nitidez⁷ y multiplicar hasta por tres la velocidad de imagen².
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
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Trabaje de forma inteligente desde el principio
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MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁸.
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Flujo de trabajo sin clics con Smart Reading
Flujo de trabajo sin clics con Smart Reading
Genere automáticamente informes que se ajusten a las directrices clínicas más recientes con Smart Reading, la primera integración fluida⁹ del sector de aplicaciones validadas de lectura e informes de IA en la nube directamente en la consola de RM. Por medio de un eficiente flujo de trabajo sin clics¹⁰, permite generar informes con IA, efectuar ajustes de protocolo optimizados y obtener información inmediata sobre la calidad de la exploración, todo ello adaptado a necesidades clínicas específicas como el cáncer de próstata y neuropatías crónicas como la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis múltiple. En colaboración con la empresa de diagnóstico por ordenador icometrix para indicaciones neurológicas y el especialista en biomarcadores de imagen Quibim para el cáncer de próstata, Smart Reading lleva la precisión a un nuevo nivel.
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Provee una experiencia visual envolvente
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Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
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El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Philips para una asistencia de por vida
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Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
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Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
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Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
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Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
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BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
En comparación con los sistemas ZBO existentes, BlueSeal es hasta 2050 kg (4520 lb) más ligero⁴, lo que permite prescindir de un tubo de extinción y facilita la instalación en ciudades densamente pobladas, edificios comerciales y lugares con limitaciones de construcción. La flexibilidad del sistema permite un funcionamiento continuo sin interrupciones relacionadas con el helio, lo que garantiza el acceso a los servicios de RM incluso en entornos difíciles y lugares remotos, donde el suministro de helio resulta complicado.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
En comparación con los sistemas ZBO existentes, BlueSeal es hasta 2050 kg (4520 lb) más ligero⁴, lo que permite prescindir de un tubo de extinción y facilita la instalación en ciudades densamente pobladas, edificios comerciales y lugares con limitaciones de construcción. La flexibilidad del sistema permite un funcionamiento continuo sin interrupciones relacionadas con el helio, lo que garantiza el acceso a los servicios de RM incluso en entornos difíciles y lugares remotos, donde el suministro de helio resulta complicado.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
En comparación con los sistemas ZBO existentes, BlueSeal es hasta 2050 kg (4520 lb) más ligero⁴, lo que permite prescindir de un tubo de extinción y facilita la instalación en ciudades densamente pobladas, edificios comerciales y lugares con limitaciones de construcción. La flexibilidad del sistema permite un funcionamiento continuo sin interrupciones relacionadas con el helio, lo que garantiza el acceso a los servicios de RM incluso en entornos difíciles y lugares remotos, donde el suministro de helio resulta complicado.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Precisión definitiva a la máxima velocidad con Dual AI⁵
Precisión definitiva a la máxima velocidad con Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise es nuestra técnica de aceleración de última generación que amplía las tecnologías probadas Compressed SENSE y SmartSpeed⁶ con una innovación exclusiva integrada Dual AI⁵. SmartSpeed Precise da el salto hacia la precisión definitiva a la máxima velocidad al potenciar la calidad de imagen con una relación señal-ruido superior y hasta un 80% más de nitidez⁷ y multiplicar hasta por tres la velocidad de imagen².
Precisión definitiva a la máxima velocidad con Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise es nuestra técnica de aceleración de última generación que amplía las tecnologías probadas Compressed SENSE y SmartSpeed⁶ con una innovación exclusiva integrada Dual AI⁵. SmartSpeed Precise da el salto hacia la precisión definitiva a la máxima velocidad al potenciar la calidad de imagen con una relación señal-ruido superior y hasta un 80% más de nitidez⁷ y multiplicar hasta por tres la velocidad de imagen².
Precisión definitiva a la máxima velocidad con Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise es nuestra técnica de aceleración de última generación que amplía las tecnologías probadas Compressed SENSE y SmartSpeed⁶ con una innovación exclusiva integrada Dual AI⁵. SmartSpeed Precise da el salto hacia la precisión definitiva a la máxima velocidad al potenciar la calidad de imagen con una relación señal-ruido superior y hasta un 80% más de nitidez⁷ y multiplicar hasta por tres la velocidad de imagen².
Aumente la productividad con SmartWorkflow
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Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
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Trabaje de forma inteligente desde el principio
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Flujo de trabajo sin clics con Smart Reading
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Especificaciones
Sistema de imanes sellado
Sistema de imanes sellado
Intensidad de campo
1.5T
Diseño del tubo
70 cm
Peso del imán
2050 kg* (4520 lb) *peso típico
Homogeneidad típica V-RMS
≤ 0,9 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología de microrrefrigeración
Sí
Campo de visión máximo
55 cm
Tipo de controladores del imán
Digital, con inteligencia adaptativa
Velocidad de evaporación del criógeno
No aplicable, completamente sellado
Requisitos del tubo de ventilación
No aplicable, completamente sellado
Gradiente Xtend - 3.0T Omega HP
Gradiente Xtend - 3.0T Omega HP
Amplitud máxima para cada eje
45 mT/m
Máxima velocidad de giro para cada eje
200 T/m/s
Recepción de RF
Recepción de RF
Número de canales receptores independientes
Independiente de los canales
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
En el interior de la bobina, cerca de los elementos receptores
Flujo de señal desde la bobina hasta el reconstructor
2. En comparación con la adquisición de imágenes SENSE de Philips.
3, Incluso en el improbable caso de que el imán perdiera el sellado, la baja cantidad de helio que se fugaría no afectaría de forma significativa al oxígeno de la sala.
4. En comparación con los sistemas convencionales de 1,5 T de cero evaporación y sellados del sector. Basado en datos de producto publicados.
5. Tecnología de reconstrucción que consta de un primer motor de IA aplicado en el origen de la señal (Adaptive CS-NET) y un segundo motor de IA aplicado sobre los datos complejos de imagen en bruto (Precise Net).
6, En promedio, medido en una muestra de centros desde la base instalada de RM de Philips.
7. En comparación con las imágenes SENSE/C-SENSE de Philips.
8, En comparación con una estación de trabajo.
9. "Fluido" indica que el flujo de trabajo es una etapa de posprocesamiento que se habilita de forma automática en la consola de RM. La validación de las aplicaciones de IA no la realiza Philips, sino un proveedor externo.
10. "Flujo de trabajo" se refiere a los pasos posteriores a la finalización de la adquisición de datos para el procesamiento de IA. No se requiere ninguna otra interacción por parte del usuario para enviar datos a la nube de aplicaciones externas y recibir informes en PACS.
BlueSeal XE no cuenta aún con el marcado CE y no está a la venta.
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