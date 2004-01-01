Flujo de trabajo sin clics con Smart Reading

Genere automáticamente informes que se ajusten a las directrices clínicas más recientes con Smart Reading, la primera integración fluida⁹ del sector de aplicaciones validadas de lectura e informes de IA en la nube directamente en la consola de RM. Por medio de un eficiente flujo de trabajo sin clics¹⁰, permite generar informes con IA, efectuar ajustes de protocolo optimizados y obtener información inmediata sobre la calidad de la exploración, todo ello adaptado a necesidades clínicas específicas como el cáncer de próstata y neuropatías crónicas como la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis múltiple. En colaboración con la empresa de diagnóstico por ordenador icometrix para indicaciones neurológicas y el especialista en biomarcadores de imagen Quibim para el cáncer de próstata, Smart Reading lleva la precisión a un nuevo nivel.