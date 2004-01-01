Desde un profesional totalmente nuevo en los sistemas ecográficos hasta el usuario con más experiencia, todo el mundo necesita información rápida y precisa en el punto de cuidados. El sistema ecográfico Flash 5100 POC ofrece el mejor rendimiento de Philips y un flujo de trabajo intuitivo para puntos de cuidados multiespecialidad. El guiado para próximos pasos permite que usuarios con diferentes niveles de experiencia obtengan de forma eficiente imágenes excepcionales, lo que ayuda a acelerar un diagnóstico fiable. Simplifique y agilice los exámenes con ajustes predefinidos personalizables para una mayor eficiencia y facilidad de uso. ¿Desea tener confianza con el intenso ritmo de vida actual? Todo ello puede ocurrir en un flash.
Flash 5100: Diseño vertical resistente y compacto que se desplaza fácilmente por espacios reducidos
La gran pantalla táctil de 21,5 pulgadas con cristal antirreflectante ofrece una visibilidad óptima y se puede utilizar incluso con guantes. El panel de control cuenta con botones y mandos grandes y fáciles de usar, además de la función de respuesta táctil para mejorar el flujo de trabajo. El 93% de los usuarios valoró la flexibilidad para elegir entre pantalla táctil y panel de control[1]. Sometido a pruebas exhaustivas para un ciclo de vida de 7 años, Flash 5100 POC sigue funcionando incluso tras miles de bloqueos y desbloqueos de frenos, de ajustes en el panel de control y de kilómetros y kilómetros de recorrido, así como tras los golpes e impactos con las paredes habituales en la vida de un sistema concebido para el punto de cuidados.
Flash 5100: Interfaz táctil simplificada y automatización para guiado de próximos pasos
La interfaz táctil simplificada y las funciones de automatización permiten un funcionamiento intuitivo con un guiado integrado. El 91% de los usuarios afirmó que el guiado para próximos pasos era beneficioso tanto para los usuarios menos experimentados como para los avanzados[1]. Los algoritmos de visualización de aguja guían para una colocación precisa de la aguja, incluso en pacientes técnicamente difíciles. Los controles de posprocesamiento ofrecen una mayor flexibilidad durante los exámenes urgentes, de modo que los usuarios pueden ajustar con precisión las imágenes para obtener resultados óptimos.
Flash 5100: Transductor mL26-8 para una visualización excelente
Flash 5100 POC ofrece un potente rendimiento en anestesia, cuidados críticos, urgencias y medicina musculoesquelética. El galardonado[2] y compacto transductor de sonda lineal mL26-8 de Philips le permite obtener imágenes de ojo a nervio y otras estructuras superficiales, todo ello con el mismo transductor. El mL26-8 ofrece una mejora del 70% en la penetración en aplicaciones superficiales[3,4] y una mejora de hasta el 33% en la resolución lateral en aplicaciones superficiales[3,4].
Flash 5100: El potencial de PureWave y mucho más
La tecnología PureWave Crystal de alta calidad proporciona una calidad de imagen, una profundidad de penetración y una resolución excepcionales para emitir diagnósticos precisos en toda una variedad de pacientes. Flash 5100 POC también es compatible con varios transductores avanzados xMatrix y no PureWave de Philips. Además, los algoritmos xRes y SonoCT mejoran la calidad de la imagen y reducen el ruido y los artefactos, la inteligencia iScan ofrece una rápida optimización de imágenes y señales Doppler con un solo botón, y la función Auto Scan identifica automáticamente el tipo de tejido al tiempo que ajusta continuamente la ganancia de la imagen.
Flash 5100: Diseñado específicamente para el punto de cuidados
Flash 5100 POC cuenta con una estructura de aluminio resistente y fácil de mantener apto para automoción con un bastidor para transductores integrado sobre la pantalla que mantiene los cables organizados y alejados del suelo. Pueden incorporarse asas para una mejor maniobrabilidad. Las superficies son fáciles de limpiar con un reducido número de botones y mandos, mientras que el panel de control cuenta con la certificación IPX2. La gran pantalla táctil vertical se ha diseñado para facilitar la limpieza y desinfección[5], y el sistema ofrece un modo de limpieza especial que bloquea el sistema.
Flash 5100: Gestión flexible de datos
El flujo de trabajo basado en solicitudes y visitas (OBW/EBW) ofrece una conexión sencilla a los sistemas de información hospitalaria, incluidos Qpath[6], PACS, admisión/alta/transferencia (ADT), urgencias y solicitudes de ecografías. Este sistema se ha diseñado para el futuro e incluye un software específico para el punto de cuidados mejorado con prestaciones como seguridad mejorada y funcionalidades USB para mayor versatilidad. Flash 5100 POC le ayuda a superar los retos actuales del punto de cuidados y a adaptarse a las innovaciones del mañana con un sistema preparado para el futuro que se ha concebido para durar, además de con formación clínica continua y un valioso servicio de asistencia y atención.
Flash 5100: Ecografía remota en tiempo real Collaboration Live
Disfrute de una experiencia más amplia directamente desde el sistema ecográfico con la solución Collaboration Live[7] que ofrece ecografías remotas en tiempo real de varios usuarios para dar acceso a otros miembros del equipo y recibir formación y ayuda en la toma de decisiones. Hasta un máximo de seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema ecográfico con el fin de acceder a varios recursos clínicos de forma remota, lo que permite un tiempo de diagnóstico más rápido. Ofrezca a sus pacientes todo el conocimiento y experiencia de su equipo, independientemente de su ubicación.
Flash 5100: Su socio de confianza, ahora y en el futuro
Flash 5100 POC se basa en 30 años de tecnología ecográfica y en 130 años de experiencia de Philips en imágenes médicas de alta calidad. Aproveche la experiencia demostrada de Philips en imágenes generales, imágenes cardiovasculares, salud de la mujer y muchas otras aplicaciones más para ayudarle a tratar a sus pacientes con confianza. Los servicios ecográficos de Philips están a su disposición durante toda la vida útil de su sistema de adquisición de imágenes, desde la planificación hasta la sustitución, lo que le ayudará a sacar el máximo partido a su inversión en soluciones ecográficas.
