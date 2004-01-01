Diseño vertical resistente y compacto que se desplaza fácilmente por espacios reducidos

La gran pantalla táctil de 21,5 pulgadas con cristal antirreflectante ofrece una visibilidad óptima y se puede utilizar incluso con guantes. El panel de control cuenta con botones y mandos grandes y fáciles de usar, además de la función de respuesta táctil para mejorar el flujo de trabajo. El 93% de los usuarios valoró la flexibilidad para elegir entre pantalla táctil y panel de control[1]. Sometido a pruebas exhaustivas para un ciclo de vida de 7 años, Flash 5100 POC Pro sigue funcionando incluso tras miles de bloqueos y desbloqueos de frenos, de ajustes en el panel de control y de kilómetros y kilómetros de recorrido, así como tras los golpes e impactos con las paredes habituales en la vida de un sistema concebido para el punto de cuidados.