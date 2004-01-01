Más datos para la toma de decisiones clínicas informadas.

¿Por qué integrar la medición de oxigenación cerebral regional (rSO₂) de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Porque, cuanta más información disponga sobre el estado del paciente, más podrá hacer para ofrecer una atención personalizada. Las investigaciones revelan que la monitorización de la oxigenación cerebral puede ayudar a evaluar las condiciones clínicas, incluido el paro cardíaco y circulatorio². Se ha descubierto que es un factor pronóstico de los resultados clínicos a corto y largo plazo de la hipoxia³. Y puede servir como alerta temprana de la disminución del suministro de oxígeno al cerebro y a otros órganos importantes⁴.