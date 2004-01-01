Buscar términos

El sistema de oximetría Masimo O3 le proporciona la capacidad de medir y visualizar de forma continua la saturación de oxígeno cerebral en determinados monitores IntelliVue, especialmente importante cuando la pulsioximetría puede no ser totalmente indicativa de oxígeno en el cerebro¹.

Características
Mediciones rSO₂ integradas

Más datos para la toma de decisiones clínicas informadas.

¿Por qué integrar la medición de oxigenación cerebral regional (rSO₂) de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Porque, cuanta más información disponga sobre el estado del paciente, más podrá hacer para ofrecer una atención personalizada. Las investigaciones revelan que la monitorización de la oxigenación cerebral puede ayudar a evaluar las condiciones clínicas, incluido el paro cardíaco y circulatorio². Se ha descubierto que es un factor pronóstico de los resultados clínicos a corto y largo plazo de la hipoxia³. Y puede servir como alerta temprana de la disminución del suministro de oxígeno al cerebro y a otros órganos importantes⁴.

Un sistema completo

Una solución integrada para el quirófano y la UCI.

Este sistema integral utiliza sensores no invasivos para la frente para capturar y transmitir las lecturas de oxígeno cerebral de un paciente a un dispositivo de medición Masimo O3. A continuación, transmite los resultados directamente al módulo de oximetría O3 de una sola ranura en determinados monitores Philips IntelliVue, en tiempo real y las tendencias. Así podrá ver todos los datos clínicos esenciales en una sola pantalla.

Diseño modular

Cuidados conectados más sencillos.

El sistema de oximetría Masimo O3 es sencillo de configurar, rápido de aprender y fácil de usar. (1) Solo tiene que aplicar los sensores de O3 adultos o pediátricos en la frente del paciente. (2) Conecte el dispositivo de medición Masimo O3. (3) Conecte el módulo O3 compacto al monitor IntelliVue MX500, MX550, MX750 o MX850. (4) Controle todos los comandos relacionados mediante la conocida interfaz IntelliVue.

Compatibilidad con IntelliVue

Mejore la eficiencia y gestione los costes.

Elimine la necesidad de un dispositivo de oximetría independiente, y reduzca el desorden en un quirófano o una UCI atestados de personal con un sistema de oximetría regional Masimo O3 integrado. Puesto que puede visualizar los datos clínicos pertinentes en una única pantalla IntelliVue, podrá centrarse en lo que más importa: sus pacientes. Puede compartir incluso los módulos Masimo O3 entre monitores de paciente IntelliVue para optimizar el flujo de trabajo y reducir los costes.

Más datos para la toma de decisiones clínicas informadas.

¿Por qué integrar la medición de oxigenación cerebral regional (rSO₂) de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Porque, cuanta más información disponga sobre el estado del paciente, más podrá hacer para ofrecer una atención personalizada. Las investigaciones revelan que la monitorización de la oxigenación cerebral puede ayudar a evaluar las condiciones clínicas, incluido el paro cardíaco y circulatorio². Se ha descubierto que es un factor pronóstico de los resultados clínicos a corto y largo plazo de la hipoxia³. Y puede servir como alerta temprana de la disminución del suministro de oxígeno al cerebro y a otros órganos importantes⁴.

Una solución integrada para el quirófano y la UCI.

Este sistema integral utiliza sensores no invasivos para la frente para capturar y transmitir las lecturas de oxígeno cerebral de un paciente a un dispositivo de medición Masimo O3. A continuación, transmite los resultados directamente al módulo de oximetría O3 de una sola ranura en determinados monitores Philips IntelliVue, en tiempo real y las tendencias. Así podrá ver todos los datos clínicos esenciales en una sola pantalla.

Cuidados conectados más sencillos.

El sistema de oximetría Masimo O3 es sencillo de configurar, rápido de aprender y fácil de usar. (1) Solo tiene que aplicar los sensores de O3 adultos o pediátricos en la frente del paciente. (2) Conecte el dispositivo de medición Masimo O3. (3) Conecte el módulo O3 compacto al monitor IntelliVue MX500, MX550, MX750 o MX850. (4) Controle todos los comandos relacionados mediante la conocida interfaz IntelliVue.

Mejore la eficiencia y gestione los costes.

Elimine la necesidad de un dispositivo de oximetría independiente, y reduzca el desorden en un quirófano o una UCI atestados de personal con un sistema de oximetría regional Masimo O3 integrado. Puesto que puede visualizar los datos clínicos pertinentes en una única pantalla IntelliVue, podrá centrarse en lo que más importa: sus pacientes. Puede compartir incluso los módulos Masimo O3 entre monitores de paciente IntelliVue para optimizar el flujo de trabajo y reducir los costes.

  • 1. Masimo 2017a.
  • 2. Ibrahim, et al., 2015.
  • 3. Redford, Paidy, and Kashif 2014.
  • 4. Denault, et al., 2007.
  • Puede que los productos no estén disponibles en todos los países; compruebe con el representante de Philips la disponibilidad de la gama completa.

