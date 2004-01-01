Masimo SedLine le ayuda a evaluar el estado del cerebro de los pacientes bajo anestesia y sedación en el quirófano y la UCI. Captura y muestra cuatro canales de formas de onda del EEG frontal y un índice de estado del paciente (PSi) mejorado, un parámetro de EEG procesado, en determinados monitores IntelliVue®.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Tome decisiones informadas sobre anestesia con confianza.
¿Por qué integrar el sistema de EEG SedLine de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Para poder evaluar mejor si sus pacientes sedados reciben la cantidad correcta de anestesia. Demasiada anestesia puede provocar náuseas posoperatorias, molestias, lesiones permanentes o incluso peores consecuencias. Demasiada poca puede dar lugar a que el paciente despierte demasiado pronto, lo que nos llevaría posiblemente a un caso quirúrgico reciente, trastorno de estrés postraumático, y a litigios. Masimo SedLine ofrece un análisis continuo del EEG del paciente para determinar mejor la profundidad de la sedación.
Tome decisiones informadas sobre anestesia con confianza.
¿Por qué integrar el sistema de EEG SedLine de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Para poder evaluar mejor si sus pacientes sedados reciben la cantidad correcta de anestesia. Demasiada anestesia puede provocar náuseas posoperatorias, molestias, lesiones permanentes o incluso peores consecuencias. Demasiada poca puede dar lugar a que el paciente despierte demasiado pronto, lo que nos llevaría posiblemente a un caso quirúrgico reciente, trastorno de estrés postraumático, y a litigios. Masimo SedLine ofrece un análisis continuo del EEG del paciente para determinar mejor la profundidad de la sedación.
Tome decisiones informadas sobre anestesia con confianza.
¿Por qué integrar el sistema de EEG SedLine de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Para poder evaluar mejor si sus pacientes sedados reciben la cantidad correcta de anestesia. Demasiada anestesia puede provocar náuseas posoperatorias, molestias, lesiones permanentes o incluso peores consecuencias. Demasiada poca puede dar lugar a que el paciente despierte demasiado pronto, lo que nos llevaría posiblemente a un caso quirúrgico reciente, trastorno de estrés postraumático, y a litigios. Masimo SedLine ofrece un análisis continuo del EEG del paciente para determinar mejor la profundidad de la sedación.
Mediciones significativas
Evalúe una serie de parámetros clínicos.
Con cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG, el módulo Masimo SedLine permite la monitorización bilateral del EEG. Compara los lados izquierdo y derecho de las cortezas frontal y prefrontal del cerebro para generar un parámetro de EEG procesado, el índice de estado del paciente (PSI). Esta variable de EEG patentada analiza el efecto de agentes anestésicos como el alfentanilo, el desflurano, el fentanilo, el isoflurano, el óxido nitroso, el propofol, el remifentanilo y el sevoflurano. Otras mediciones de SedLine incluyen la electromiografía, la tasa, los artefactos, la frecuencia del borde espectral y la monitorización de asimetría para cuantificar la diferencia en la actividad cerebral entre los hemisferios izquierdo y derecho.
Evalúe una serie de parámetros clínicos.
Con cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG, el módulo Masimo SedLine permite la monitorización bilateral del EEG. Compara los lados izquierdo y derecho de las cortezas frontal y prefrontal del cerebro para generar un parámetro de EEG procesado, el índice de estado del paciente (PSI). Esta variable de EEG patentada analiza el efecto de agentes anestésicos como el alfentanilo, el desflurano, el fentanilo, el isoflurano, el óxido nitroso, el propofol, el remifentanilo y el sevoflurano. Otras mediciones de SedLine incluyen la electromiografía, la tasa, los artefactos, la frecuencia del borde espectral y la monitorización de asimetría para cuantificar la diferencia en la actividad cerebral entre los hemisferios izquierdo y derecho.
Evalúe una serie de parámetros clínicos.
Con cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG, el módulo Masimo SedLine permite la monitorización bilateral del EEG. Compara los lados izquierdo y derecho de las cortezas frontal y prefrontal del cerebro para generar un parámetro de EEG procesado, el índice de estado del paciente (PSI). Esta variable de EEG patentada analiza el efecto de agentes anestésicos como el alfentanilo, el desflurano, el fentanilo, el isoflurano, el óxido nitroso, el propofol, el remifentanilo y el sevoflurano. Otras mediciones de SedLine incluyen la electromiografía, la tasa, los artefactos, la frecuencia del borde espectral y la monitorización de asimetría para cuantificar la diferencia en la actividad cerebral entre los hemisferios izquierdo y derecho.
Evaluación integral del cerebro
Capture una imagen más reveladora.
¿Busca poder generar una evaluación más exhaustiva de sus pacientes? Utilice los sensores de oximetría regional Masimo SedLine EEG y Masimo O3 al mismo tiempo para obtener una imagen en profundidad de la función cerebral a través de determinados monitores IntelliVue de Philips. SedLine utiliza la adquisición de datos bilaterales y el procesamiento de señales de EEG para una monitorización exacta y a tiempo de los efectos de los agentes anestésicos. Mientras que el sistema de oximetría O3 le ayuda a monitorizar la oxigenación cerebral cuando la pulsioximetría puede no ser totalmente indicativa de oxígeno en el cerebro¹.
Capture una imagen más reveladora.
¿Busca poder generar una evaluación más exhaustiva de sus pacientes? Utilice los sensores de oximetría regional Masimo SedLine EEG y Masimo O3 al mismo tiempo para obtener una imagen en profundidad de la función cerebral a través de determinados monitores IntelliVue de Philips. SedLine utiliza la adquisición de datos bilaterales y el procesamiento de señales de EEG para una monitorización exacta y a tiempo de los efectos de los agentes anestésicos. Mientras que el sistema de oximetría O3 le ayuda a monitorizar la oxigenación cerebral cuando la pulsioximetría puede no ser totalmente indicativa de oxígeno en el cerebro¹.
Capture una imagen más reveladora.
¿Busca poder generar una evaluación más exhaustiva de sus pacientes? Utilice los sensores de oximetría regional Masimo SedLine EEG y Masimo O3 al mismo tiempo para obtener una imagen en profundidad de la función cerebral a través de determinados monitores IntelliVue de Philips. SedLine utiliza la adquisición de datos bilaterales y el procesamiento de señales de EEG para una monitorización exacta y a tiempo de los efectos de los agentes anestésicos. Mientras que el sistema de oximetría O3 le ayuda a monitorizar la oxigenación cerebral cuando la pulsioximetría puede no ser totalmente indicativa de oxígeno en el cerebro¹.
Diseño modular
Una solución integrada para el quirófano y la UCI.
Este completo sistema utiliza sensores para frente no invasivos para capturar y transmitir cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG frontal a un dispositivo de medición SedLine. Adquiere las señales de EEG a través de un cable de paciente y las envía directamente al módulo insertable y fácil de instalar SedLine. Así podrá evaluar los datos de EEG en tiempo real y las tendencias, mediante monitores IntelliVue MX500, MX550, MX7501 o MX8501 de Philips, y la estación central PIC iX. Utilizar SedLine puede ayudarle a decidir cuál es la mejor actuación para su paciente sedado.
Una solución integrada para el quirófano y la UCI.
Este completo sistema utiliza sensores para frente no invasivos para capturar y transmitir cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG frontal a un dispositivo de medición SedLine. Adquiere las señales de EEG a través de un cable de paciente y las envía directamente al módulo insertable y fácil de instalar SedLine. Así podrá evaluar los datos de EEG en tiempo real y las tendencias, mediante monitores IntelliVue MX500, MX550, MX7501 o MX8501 de Philips, y la estación central PIC iX. Utilizar SedLine puede ayudarle a decidir cuál es la mejor actuación para su paciente sedado.
Una solución integrada para el quirófano y la UCI.
Este completo sistema utiliza sensores para frente no invasivos para capturar y transmitir cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG frontal a un dispositivo de medición SedLine. Adquiere las señales de EEG a través de un cable de paciente y las envía directamente al módulo insertable y fácil de instalar SedLine. Así podrá evaluar los datos de EEG en tiempo real y las tendencias, mediante monitores IntelliVue MX500, MX550, MX7501 o MX8501 de Philips, y la estación central PIC iX. Utilizar SedLine puede ayudarle a decidir cuál es la mejor actuación para su paciente sedado.
Tome decisiones informadas sobre anestesia con confianza.
¿Por qué integrar el sistema de EEG SedLine de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Para poder evaluar mejor si sus pacientes sedados reciben la cantidad correcta de anestesia. Demasiada anestesia puede provocar náuseas posoperatorias, molestias, lesiones permanentes o incluso peores consecuencias. Demasiada poca puede dar lugar a que el paciente despierte demasiado pronto, lo que nos llevaría posiblemente a un caso quirúrgico reciente, trastorno de estrés postraumático, y a litigios. Masimo SedLine ofrece un análisis continuo del EEG del paciente para determinar mejor la profundidad de la sedación.
Tome decisiones informadas sobre anestesia con confianza.
¿Por qué integrar el sistema de EEG SedLine de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Para poder evaluar mejor si sus pacientes sedados reciben la cantidad correcta de anestesia. Demasiada anestesia puede provocar náuseas posoperatorias, molestias, lesiones permanentes o incluso peores consecuencias. Demasiada poca puede dar lugar a que el paciente despierte demasiado pronto, lo que nos llevaría posiblemente a un caso quirúrgico reciente, trastorno de estrés postraumático, y a litigios. Masimo SedLine ofrece un análisis continuo del EEG del paciente para determinar mejor la profundidad de la sedación.
Tome decisiones informadas sobre anestesia con confianza.
¿Por qué integrar el sistema de EEG SedLine de Masimo en los monitores IntelliVue del quirófano y la UCI? Para poder evaluar mejor si sus pacientes sedados reciben la cantidad correcta de anestesia. Demasiada anestesia puede provocar náuseas posoperatorias, molestias, lesiones permanentes o incluso peores consecuencias. Demasiada poca puede dar lugar a que el paciente despierte demasiado pronto, lo que nos llevaría posiblemente a un caso quirúrgico reciente, trastorno de estrés postraumático, y a litigios. Masimo SedLine ofrece un análisis continuo del EEG del paciente para determinar mejor la profundidad de la sedación.
Mediciones significativas
Evalúe una serie de parámetros clínicos.
Con cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG, el módulo Masimo SedLine permite la monitorización bilateral del EEG. Compara los lados izquierdo y derecho de las cortezas frontal y prefrontal del cerebro para generar un parámetro de EEG procesado, el índice de estado del paciente (PSI). Esta variable de EEG patentada analiza el efecto de agentes anestésicos como el alfentanilo, el desflurano, el fentanilo, el isoflurano, el óxido nitroso, el propofol, el remifentanilo y el sevoflurano. Otras mediciones de SedLine incluyen la electromiografía, la tasa, los artefactos, la frecuencia del borde espectral y la monitorización de asimetría para cuantificar la diferencia en la actividad cerebral entre los hemisferios izquierdo y derecho.
Evalúe una serie de parámetros clínicos.
Con cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG, el módulo Masimo SedLine permite la monitorización bilateral del EEG. Compara los lados izquierdo y derecho de las cortezas frontal y prefrontal del cerebro para generar un parámetro de EEG procesado, el índice de estado del paciente (PSI). Esta variable de EEG patentada analiza el efecto de agentes anestésicos como el alfentanilo, el desflurano, el fentanilo, el isoflurano, el óxido nitroso, el propofol, el remifentanilo y el sevoflurano. Otras mediciones de SedLine incluyen la electromiografía, la tasa, los artefactos, la frecuencia del borde espectral y la monitorización de asimetría para cuantificar la diferencia en la actividad cerebral entre los hemisferios izquierdo y derecho.
Evalúe una serie de parámetros clínicos.
Con cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG, el módulo Masimo SedLine permite la monitorización bilateral del EEG. Compara los lados izquierdo y derecho de las cortezas frontal y prefrontal del cerebro para generar un parámetro de EEG procesado, el índice de estado del paciente (PSI). Esta variable de EEG patentada analiza el efecto de agentes anestésicos como el alfentanilo, el desflurano, el fentanilo, el isoflurano, el óxido nitroso, el propofol, el remifentanilo y el sevoflurano. Otras mediciones de SedLine incluyen la electromiografía, la tasa, los artefactos, la frecuencia del borde espectral y la monitorización de asimetría para cuantificar la diferencia en la actividad cerebral entre los hemisferios izquierdo y derecho.
Evaluación integral del cerebro
Capture una imagen más reveladora.
¿Busca poder generar una evaluación más exhaustiva de sus pacientes? Utilice los sensores de oximetría regional Masimo SedLine EEG y Masimo O3 al mismo tiempo para obtener una imagen en profundidad de la función cerebral a través de determinados monitores IntelliVue de Philips. SedLine utiliza la adquisición de datos bilaterales y el procesamiento de señales de EEG para una monitorización exacta y a tiempo de los efectos de los agentes anestésicos. Mientras que el sistema de oximetría O3 le ayuda a monitorizar la oxigenación cerebral cuando la pulsioximetría puede no ser totalmente indicativa de oxígeno en el cerebro¹.
Capture una imagen más reveladora.
¿Busca poder generar una evaluación más exhaustiva de sus pacientes? Utilice los sensores de oximetría regional Masimo SedLine EEG y Masimo O3 al mismo tiempo para obtener una imagen en profundidad de la función cerebral a través de determinados monitores IntelliVue de Philips. SedLine utiliza la adquisición de datos bilaterales y el procesamiento de señales de EEG para una monitorización exacta y a tiempo de los efectos de los agentes anestésicos. Mientras que el sistema de oximetría O3 le ayuda a monitorizar la oxigenación cerebral cuando la pulsioximetría puede no ser totalmente indicativa de oxígeno en el cerebro¹.
Capture una imagen más reveladora.
¿Busca poder generar una evaluación más exhaustiva de sus pacientes? Utilice los sensores de oximetría regional Masimo SedLine EEG y Masimo O3 al mismo tiempo para obtener una imagen en profundidad de la función cerebral a través de determinados monitores IntelliVue de Philips. SedLine utiliza la adquisición de datos bilaterales y el procesamiento de señales de EEG para una monitorización exacta y a tiempo de los efectos de los agentes anestésicos. Mientras que el sistema de oximetría O3 le ayuda a monitorizar la oxigenación cerebral cuando la pulsioximetría puede no ser totalmente indicativa de oxígeno en el cerebro¹.
Diseño modular
Una solución integrada para el quirófano y la UCI.
Este completo sistema utiliza sensores para frente no invasivos para capturar y transmitir cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG frontal a un dispositivo de medición SedLine. Adquiere las señales de EEG a través de un cable de paciente y las envía directamente al módulo insertable y fácil de instalar SedLine. Así podrá evaluar los datos de EEG en tiempo real y las tendencias, mediante monitores IntelliVue MX500, MX550, MX7501 o MX8501 de Philips, y la estación central PIC iX. Utilizar SedLine puede ayudarle a decidir cuál es la mejor actuación para su paciente sedado.
Una solución integrada para el quirófano y la UCI.
Este completo sistema utiliza sensores para frente no invasivos para capturar y transmitir cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG frontal a un dispositivo de medición SedLine. Adquiere las señales de EEG a través de un cable de paciente y las envía directamente al módulo insertable y fácil de instalar SedLine. Así podrá evaluar los datos de EEG en tiempo real y las tendencias, mediante monitores IntelliVue MX500, MX550, MX7501 o MX8501 de Philips, y la estación central PIC iX. Utilizar SedLine puede ayudarle a decidir cuál es la mejor actuación para su paciente sedado.
Una solución integrada para el quirófano y la UCI.
Este completo sistema utiliza sensores para frente no invasivos para capturar y transmitir cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG frontal a un dispositivo de medición SedLine. Adquiere las señales de EEG a través de un cable de paciente y las envía directamente al módulo insertable y fácil de instalar SedLine. Así podrá evaluar los datos de EEG en tiempo real y las tendencias, mediante monitores IntelliVue MX500, MX550, MX7501 o MX8501 de Philips, y la estación central PIC iX. Utilizar SedLine puede ayudarle a decidir cuál es la mejor actuación para su paciente sedado.
Puede que los productos no estén disponibles en todos los países; compruebe con el representante de Philips la disponibilidad de la gama completa.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.