Evalúe una serie de parámetros clínicos.

Con cuatro canales simultáneos de formas de onda del EEG, el módulo Masimo SedLine permite la monitorización bilateral del EEG. Compara los lados izquierdo y derecho de las cortezas frontal y prefrontal del cerebro para generar un parámetro de EEG procesado, el índice de estado del paciente (PSI). Esta variable de EEG patentada analiza el efecto de agentes anestésicos como el alfentanilo, el desflurano, el fentanilo, el isoflurano, el óxido nitroso, el propofol, el remifentanilo y el sevoflurano. Otras mediciones de SedLine incluyen la electromiografía, la tasa, los artefactos, la frecuencia del borde espectral y la monitorización de asimetría para cuantificar la diferencia en la actividad cerebral entre los hemisferios izquierdo y derecho.