Avalon TOCO+ Transducer

Transductor

El transductor Avalon Toco+ mide las contracciones junto con el ECG maternofetal. Combina fiabilidad y flexibilidad en un único transductor, que permite monitorizar cómodamente las mediciones maternofetales tanto externas como internas.

Datos maternofetales
Proporciona datos maternofetales

Proporciona datos maternofetales

El transductor se puede considerar como un módulo de medición conectado al monitor fetal y que proporciona datos maternofetales.

Proporciona datos maternofetales

Proporciona datos maternofetales
El transductor se puede considerar como un módulo de medición conectado al monitor fetal y que proporciona datos maternofetales.

Proporciona datos maternofetales

El transductor se puede considerar como un módulo de medición conectado al monitor fetal y que proporciona datos maternofetales.
Conectores D
Conectores D para una fácil conectividad

Conectores D para una fácil conectividad

Los conectores D permiten una conectividad sencilla a cualquier toma de sensores fetales en el monitor fetal con la comodidad de "plug and play".

Especificaciones

Ambientales
Ambientales
Temperatura en funcionamiento
  • 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Humedad en funcionamiento
  • -500 a 3000 m (-1640 a 9840 ft)
Altitud en funcionamiento
  • 95% máx. de humedad relativa a 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento/transporte
  • 90% máx. de humedad relativa a 60 °C (140 °F)
Humedad de almacenamiento/transporte
  • -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Altitud de almacenamiento/transporte
  • -500 a 13.100 m (-1640 a 43.000 ft)
  • Esta solución puede no estar disponible en todos los países. Compruebe su disponibilidad con Philips.

