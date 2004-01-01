El transductor Avalon Toco+ mide las contracciones junto con el ECG maternofetal. Combina fiabilidad y flexibilidad en un único transductor, que permite monitorizar cómodamente las mediciones maternofetales tanto externas como internas.
Esta solución puede no estar disponible en todos los países. Compruebe su disponibilidad con Philips.
