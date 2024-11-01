La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es pequeña, ligera y está diseñada para adaptarse a varios tamaños. Cuenta con un innovador sistema de imanes integrados que permiten a los pacientes colocarse fácilmente la almohadilla y el arnés ajustable para una mayor comodidad. Posee un ajuste personalizado¹,²,⁴. Esta plataforma de mascarilla con tubo en la parte frontal permite a los pacientes cambiar entre dos tipos de almohadillas manteniendo el mismo armazón²,³.
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Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Facilidad de uso
Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Facilidad de uso
Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Cómoda de llevar
Cómoda de llevar
Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
Cómoda de llevar
Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
Cómoda de llevar
Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
Flexible y eficiente
Flexible y eficiente
La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
Flexible y eficiente
La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
Flexible y eficiente
La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
Tecnología innovadora
Tecnología innovadora
Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².
Tecnología innovadora
Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².
Tecnología innovadora
Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².
Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Facilidad de uso
Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Facilidad de uso
Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Cómoda de llevar
Cómoda de llevar
Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
Cómoda de llevar
Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
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Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
Flexible y eficiente
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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
Tecnología innovadora
Tecnología innovadora
Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².
Tecnología innovadora
Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².
Tecnología innovadora
Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².
1 Análisis de datos de junio de 2020 del ensayo clínico de facilidad de uso y primera impresión con tarea a ciegas opcional, donde n =27. Las mascarillas comparadas fueron ResMed Airfit P10 y ResMed Airfit N30.
2. Mascarilla para terapia Philips 3100 NC: Análisis después de 10 días de uso de las almohadillas, datos de julio de 2020 del ensayo de preferencia del paciente n = 123. Entre las mascarillas prescritas se incluyen: Wisp, Activa, AirFit N10, AirFit N20, ComfortGel Blue Nasal, EasyLife, Eson, Eson 2, Mirage FX, Pico y TrueBlue.
3. Mascarilla para terapia Philips 3100 SP: Análisis después de 10 días de uso de las almohadillas, datos de julio de 2020 del ensayo de preferencia del paciente n = 113. Entre las mascarillas prescritas se incluyen: AirFit P10, Brevida, Nuance/Nuance Pro, Opus, Pilairo y Swift/Swift FX/Swift LT.
4. Según el archivo de historial de diseño, el sistema de mascarillas terapéuticas Philips 3100 NC y 3100 SP se ha diseñado con características y objetivos de beneficios específicos, como la correlación de tamaño entre los tipos de almohadillas, la comodidad, el tamaño mínimo, el arnés ajustable y la facilidad de uso.
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