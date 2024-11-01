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Therapy Mask 3100 con olivas de silicona

Philips

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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es pequeña, ligera y está diseñada para adaptarse a varios tamaños. Cuenta con un innovador sistema de imanes integrados que permiten a los pacientes colocarse fácilmente la almohadilla y el arnés ajustable para una mayor comodidad. Posee un ajuste personalizado¹,²,⁴. Esta plataforma de mascarilla con tubo en la parte frontal permite a los pacientes cambiar entre dos tipos de almohadillas manteniendo el mismo armazón²,³.

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Características
Facilidad de uso
Facilidad de uso

Facilidad de uso

Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.

Facilidad de uso

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Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.

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Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
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Facilidad de uso
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Los imanes integrados en la almohadilla y el armazón permiten a los pacientes acoplar fácilmente la almohadilla de la forma correcta en todo momento. Cuando los pacientes sientan que los imanes se han encajado en su sitio, pueden estar seguros de que la almohadilla se ha colocado correctamente. La mascarilla también incluye marcadores de orientación claros para su colocación en la cabeza y minimizar así la confusión del paciente¹,⁴.
Cómoda de llevar
Cómoda de llevar

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Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.

Cómoda de llevar

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Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.

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Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
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Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.
Flexible y eficiente
Flexible y eficiente

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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.

Flexible y eficiente

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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.

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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
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Flexible y eficiente
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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
Tecnología innovadora
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Tecnología innovadora

Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².

Tecnología innovadora

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Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².

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Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².
Ajuste regulable
Ajuste regulable

Ajuste regulable

El arnés facilita el ajuste personalizado y mantiene la forma correcta durante toda la terapia. Los pacientes comentaron que se ajusta de forma estable durante toda la noche<sup>2,3</sup>.

Ajuste regulable

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El arnés facilita el ajuste personalizado y mantiene la forma correcta durante toda la terapia. Los pacientes comentaron que se ajusta de forma estable durante toda la noche<sup>2,3</sup>.

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El arnés facilita el ajuste personalizado y mantiene la forma correcta durante toda la terapia. Los pacientes comentaron que se ajusta de forma estable durante toda la noche<sup>2,3</sup>.
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  • Facilidad de uso
  • Cómoda de llevar
  • Flexible y eficiente
  • Tecnología innovadora
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Cómoda de llevar
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Su pequeño tamaño y su ligero peso hacen a la Therapy Mask 3100 con olivas de silicona una mascarilla cómoda⁴ para los pacientes; además, sus compañeros de cama podrán lograr el sueño de calidad que necesitan¹,⁴.

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Flexible y eficiente
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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.

Flexible y eficiente

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La Therapy Mask 3100 con olivas de silicona es la única plataforma de mascarilla con tubo en la parte delantera que permite a los pacientes cambiar entre una mascarilla nasal o las almohadillas de olivas de silicona, al tiempo que mantiene el mismo armazón, sin necesidad de cambiar de tamaño para una mascarilla nueva¹,³.
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Tecnología innovadora
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Las almohadillas de olivas de silicona, desarrolladas a partir de datos de la tecnología de exploración facial 3D, están diseñadas para adaptarse a diversas formas de nariz².

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Ajuste regulable
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El arnés facilita el ajuste personalizado y mantiene la forma correcta durante toda la terapia. Los pacientes comentaron que se ajusta de forma estable durante toda la noche<sup>2,3</sup>.

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El arnés facilita el ajuste personalizado y mantiene la forma correcta durante toda la terapia. Los pacientes comentaron que se ajusta de forma estable durante toda la noche<sup>2,3</sup>.

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El arnés facilita el ajuste personalizado y mantiene la forma correcta durante toda la terapia. Los pacientes comentaron que se ajusta de forma estable durante toda la noche<sup>2,3</sup>.

Especificaciones

Piezas de repuesto para almohadillas de silicona de mascarillas para terapia 3100 SP de Philips
Piezas de repuesto para almohadillas de silicona de mascarillas para terapia 3100 SP de Philips
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona XS de Philips
  • 1145069
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona S de Philips
  • 1145070
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona M de Philips
  • 1145071
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona L de Philips
  • 1145072
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona MW de Philips
  • 1145073
Otras piezas de repuesto de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
Otras piezas de repuesto de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
Número de referencia de armazón de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
  • 1145074
Número de referencia de arnés de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
  • 1145075
Número de referencia de soporte giratorio de mascarillas para terapia 3100 NC e 3100 SP de Philips
  • 1145076
Número de referencia de medidor de tamaño de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
  • 1145077
Piezas de repuesto para almohadillas de silicona de mascarillas para terapia 3100 SP de Philips
Piezas de repuesto para almohadillas de silicona de mascarillas para terapia 3100 SP de Philips
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona XS de Philips
  • 1145069
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona S de Philips
  • 1145070
Otras piezas de repuesto de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
Otras piezas de repuesto de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
Número de referencia de armazón de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
  • 1145074
Número de referencia de arnés de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
  • 1145075
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Piezas de repuesto para almohadillas de silicona de mascarillas para terapia 3100 SP de Philips
Piezas de repuesto para almohadillas de silicona de mascarillas para terapia 3100 SP de Philips
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona XS de Philips
  • 1145069
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona S de Philips
  • 1145070
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona M de Philips
  • 1145071
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona L de Philips
  • 1145072
Número de referencia de mascarilla para terapia 3100 SP con almohadillas de silicona MW de Philips
  • 1145073
Otras piezas de repuesto de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
Otras piezas de repuesto de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
Número de referencia de armazón de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
  • 1145074
Número de referencia de arnés de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
  • 1145075
Número de referencia de soporte giratorio de mascarillas para terapia 3100 NC e 3100 SP de Philips
  • 1145076
Número de referencia de medidor de tamaño de mascarillas para terapia 3100 NC y 3100 SP de Philips
  • 1145077
  • 1 Análisis de datos de junio de 2020 del ensayo clínico de facilidad de uso y primera impresión con tarea a ciegas opcional, donde n =27. Las mascarillas comparadas fueron ResMed Airfit P10 y ResMed Airfit N30.
  • 2. Mascarilla para terapia Philips 3100 NC: Análisis después de 10 días de uso de las almohadillas, datos de julio de 2020 del ensayo de preferencia del paciente n = 123. Entre las mascarillas prescritas se incluyen: Wisp, Activa, AirFit N10, AirFit N20, ComfortGel Blue Nasal, EasyLife, Eson, Eson 2, Mirage FX, Pico y TrueBlue.
  • 3. Mascarilla para terapia Philips 3100 SP: Análisis después de 10 días de uso de las almohadillas, datos de julio de 2020 del ensayo de preferencia del paciente n = 113. Entre las mascarillas prescritas se incluyen: AirFit P10, Brevida, Nuance/Nuance Pro, Opus, Pilairo y Swift/Swift FX/Swift LT.
  • 4. Según el archivo de historial de diseño, el sistema de mascarillas terapéuticas Philips 3100 NC y 3100 SP se ha diseñado con características y objetivos de beneficios específicos, como la correlación de tamaño entre los tipos de almohadillas, la comodidad, el tamaño mínimo, el arnés ajustable y la facilidad de uso.
  • .

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