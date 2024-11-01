Buscar términos

DreamStation

PAP Therapy System

Buscar productos similares

DreamStation positive airway pressure (PAP) sleep therapy devices are designed to be as comfortable and easy to experience as sleep is intended to be. Connecting patients and care teams, DreamStation devices empower users to embrace their care with confidence, and enable care teams to practice efficient and effective patient management.

Contáctenos
Características
Patient driven design
Patient driven design

Patient driven design

A sleek, stylish, low-profile design offers the important features patients told us they wanted in a therapy device. It’s small and light, making it easy to pack for travel. It features easy-to-navigate menus, a front-facing display that can be operated while lying down or sitting up in bed as well as an easy-to-clean, one-piece humidifier water chamber.

Patient driven design

Patient driven design
A sleek, stylish, low-profile design offers the important features patients told us they wanted in a therapy device. It’s small and light, making it easy to pack for travel. It features easy-to-navigate menus, a front-facing display that can be operated while lying down or sitting up in bed as well as an easy-to-clean, one-piece humidifier water chamber.

Patient driven design

A sleek, stylish, low-profile design offers the important features patients told us they wanted in a therapy device. It’s small and light, making it easy to pack for travel. It features easy-to-navigate menus, a front-facing display that can be operated while lying down or sitting up in bed as well as an easy-to-clean, one-piece humidifier water chamber.
Leer más
Patient driven design
Patient driven design

Patient driven design

A sleek, stylish, low-profile design offers the important features patients told us they wanted in a therapy device. It’s small and light, making it easy to pack for travel. It features easy-to-navigate menus, a front-facing display that can be operated while lying down or sitting up in bed as well as an easy-to-clean, one-piece humidifier water chamber.
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options

Cost-effective connectivity options

Integrated Bluetooth® is standard on every device, and optional Wi-Fi and cellular modems provide the most comprehensive suite of connectivity options among leading CPAP brands.* DreamStation's modular design makes it easy for you to choose the most cost-effective option for each patient.

Cost-effective connectivity options

Cost-effective connectivity options
Integrated Bluetooth® is standard on every device, and optional Wi-Fi and cellular modems provide the most comprehensive suite of connectivity options among leading CPAP brands.* DreamStation's modular design makes it easy for you to choose the most cost-effective option for each patient.

Cost-effective connectivity options

Integrated Bluetooth® is standard on every device, and optional Wi-Fi and cellular modems provide the most comprehensive suite of connectivity options among leading CPAP brands.* DreamStation's modular design makes it easy for you to choose the most cost-effective option for each patient.
Leer más
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options

Cost-effective connectivity options

Integrated Bluetooth® is standard on every device, and optional Wi-Fi and cellular modems provide the most comprehensive suite of connectivity options among leading CPAP brands.* DreamStation's modular design makes it easy for you to choose the most cost-effective option for each patient.
Despierta para progresar
Despierta para progresar

Despierta para progresar

Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.

Despierta para progresar

Despierta para progresar
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.

Despierta para progresar

Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Leer más
Despierta para progresar
Despierta para progresar

Despierta para progresar

Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Connect to the care team
Connect to the care team

Connect to the care team

Connection to our powerful Encore Anywhere patient compliance management software provides a range of tools to monitor and manage your patients. Adherence Profiler is an optional, intuitive tool that helps you focus your staff’s time on the patients with the greatest likelihood of success.

Connect to the care team

Connect to the care team
Connection to our powerful Encore Anywhere patient compliance management software provides a range of tools to monitor and manage your patients. Adherence Profiler is an optional, intuitive tool that helps you focus your staff’s time on the patients with the greatest likelihood of success.

Connect to the care team

Connection to our powerful Encore Anywhere patient compliance management software provides a range of tools to monitor and manage your patients. Adherence Profiler is an optional, intuitive tool that helps you focus your staff’s time on the patients with the greatest likelihood of success.
Leer más
Connect to the care team
Connect to the care team

Connect to the care team

Connection to our powerful Encore Anywhere patient compliance management software provides a range of tools to monitor and manage your patients. Adherence Profiler is an optional, intuitive tool that helps you focus your staff’s time on the patients with the greatest likelihood of success.
Simplified device evaluation

Simplified device evaluation

Remote troubleshooting simplifies in-home device evaluation and can help reduce the number of normally functioning devices that are returned for service. Patients can use the easy device self-diagnostic tool to reduce the time and frustration associated with device troubleshooting.

Simplified device evaluation

Remote troubleshooting simplifies in-home device evaluation and can help reduce the number of normally functioning devices that are returned for service. Patients can use the easy device self-diagnostic tool to reduce the time and frustration associated with device troubleshooting.

Simplified device evaluation

Remote troubleshooting simplifies in-home device evaluation and can help reduce the number of normally functioning devices that are returned for service. Patients can use the easy device self-diagnostic tool to reduce the time and frustration associated with device troubleshooting.
Acclimation made easy

Acclimation made easy

DreamStation includes a set of tools to help make it easy for patients starting PAP therapy and for their continued long-term use. EZ-Start can help patients gradually acclimate to therapy, while SmartRamp allows users to fall asleep to lower pressures.

Acclimation made easy

DreamStation includes a set of tools to help make it easy for patients starting PAP therapy and for their continued long-term use. EZ-Start can help patients gradually acclimate to therapy, while SmartRamp allows users to fall asleep to lower pressures.

Acclimation made easy

DreamStation includes a set of tools to help make it easy for patients starting PAP therapy and for their continued long-term use. EZ-Start can help patients gradually acclimate to therapy, while SmartRamp allows users to fall asleep to lower pressures.
Support for the long term

Support for the long term

Built-in Bluetooth makes connectivity to the DreamMapper patient self-management tool easy. DreamMapper provides goal-setting tools, helpful videos and ongoing feedback to keep patients motivated and engaged. Patients can get the help they need fast, without having to use your staff’s time to resolve.

Support for the long term

Built-in Bluetooth makes connectivity to the DreamMapper patient self-management tool easy. DreamMapper provides goal-setting tools, helpful videos and ongoing feedback to keep patients motivated and engaged. Patients can get the help they need fast, without having to use your staff’s time to resolve.

Support for the long term

Built-in Bluetooth makes connectivity to the DreamMapper patient self-management tool easy. DreamMapper provides goal-setting tools, helpful videos and ongoing feedback to keep patients motivated and engaged. Patients can get the help they need fast, without having to use your staff’s time to resolve.
  • Patient driven design
  • Cost-effective connectivity options
  • Despierta para progresar
  • Connect to the care team
Ver todas las características
Patient driven design
Patient driven design

Patient driven design

A sleek, stylish, low-profile design offers the important features patients told us they wanted in a therapy device. It’s small and light, making it easy to pack for travel. It features easy-to-navigate menus, a front-facing display that can be operated while lying down or sitting up in bed as well as an easy-to-clean, one-piece humidifier water chamber.

Patient driven design

Patient driven design
A sleek, stylish, low-profile design offers the important features patients told us they wanted in a therapy device. It’s small and light, making it easy to pack for travel. It features easy-to-navigate menus, a front-facing display that can be operated while lying down or sitting up in bed as well as an easy-to-clean, one-piece humidifier water chamber.

Patient driven design

A sleek, stylish, low-profile design offers the important features patients told us they wanted in a therapy device. It’s small and light, making it easy to pack for travel. It features easy-to-navigate menus, a front-facing display that can be operated while lying down or sitting up in bed as well as an easy-to-clean, one-piece humidifier water chamber.
Leer más
Patient driven design
Patient driven design

Patient driven design

A sleek, stylish, low-profile design offers the important features patients told us they wanted in a therapy device. It’s small and light, making it easy to pack for travel. It features easy-to-navigate menus, a front-facing display that can be operated while lying down or sitting up in bed as well as an easy-to-clean, one-piece humidifier water chamber.
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options

Cost-effective connectivity options

Integrated Bluetooth® is standard on every device, and optional Wi-Fi and cellular modems provide the most comprehensive suite of connectivity options among leading CPAP brands.* DreamStation's modular design makes it easy for you to choose the most cost-effective option for each patient.

Cost-effective connectivity options

Cost-effective connectivity options
Integrated Bluetooth® is standard on every device, and optional Wi-Fi and cellular modems provide the most comprehensive suite of connectivity options among leading CPAP brands.* DreamStation's modular design makes it easy for you to choose the most cost-effective option for each patient.

Cost-effective connectivity options

Integrated Bluetooth® is standard on every device, and optional Wi-Fi and cellular modems provide the most comprehensive suite of connectivity options among leading CPAP brands.* DreamStation's modular design makes it easy for you to choose the most cost-effective option for each patient.
Leer más
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options

Cost-effective connectivity options

Integrated Bluetooth® is standard on every device, and optional Wi-Fi and cellular modems provide the most comprehensive suite of connectivity options among leading CPAP brands.* DreamStation's modular design makes it easy for you to choose the most cost-effective option for each patient.
Despierta para progresar
Despierta para progresar

Despierta para progresar

Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.

Despierta para progresar

Despierta para progresar
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.

Despierta para progresar

Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Leer más
Despierta para progresar
Despierta para progresar

Despierta para progresar

Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Connect to the care team
Connect to the care team

Connect to the care team

Connection to our powerful Encore Anywhere patient compliance management software provides a range of tools to monitor and manage your patients. Adherence Profiler is an optional, intuitive tool that helps you focus your staff’s time on the patients with the greatest likelihood of success.

Connect to the care team

Connect to the care team
Connection to our powerful Encore Anywhere patient compliance management software provides a range of tools to monitor and manage your patients. Adherence Profiler is an optional, intuitive tool that helps you focus your staff’s time on the patients with the greatest likelihood of success.

Connect to the care team

Connection to our powerful Encore Anywhere patient compliance management software provides a range of tools to monitor and manage your patients. Adherence Profiler is an optional, intuitive tool that helps you focus your staff’s time on the patients with the greatest likelihood of success.
Leer más
Connect to the care team
Connect to the care team

Connect to the care team

Connection to our powerful Encore Anywhere patient compliance management software provides a range of tools to monitor and manage your patients. Adherence Profiler is an optional, intuitive tool that helps you focus your staff’s time on the patients with the greatest likelihood of success.
Simplified device evaluation

Simplified device evaluation

Remote troubleshooting simplifies in-home device evaluation and can help reduce the number of normally functioning devices that are returned for service. Patients can use the easy device self-diagnostic tool to reduce the time and frustration associated with device troubleshooting.

Simplified device evaluation

Remote troubleshooting simplifies in-home device evaluation and can help reduce the number of normally functioning devices that are returned for service. Patients can use the easy device self-diagnostic tool to reduce the time and frustration associated with device troubleshooting.

Simplified device evaluation

Remote troubleshooting simplifies in-home device evaluation and can help reduce the number of normally functioning devices that are returned for service. Patients can use the easy device self-diagnostic tool to reduce the time and frustration associated with device troubleshooting.
Acclimation made easy

Acclimation made easy

DreamStation includes a set of tools to help make it easy for patients starting PAP therapy and for their continued long-term use. EZ-Start can help patients gradually acclimate to therapy, while SmartRamp allows users to fall asleep to lower pressures.

Acclimation made easy

DreamStation includes a set of tools to help make it easy for patients starting PAP therapy and for their continued long-term use. EZ-Start can help patients gradually acclimate to therapy, while SmartRamp allows users to fall asleep to lower pressures.

Acclimation made easy

DreamStation includes a set of tools to help make it easy for patients starting PAP therapy and for their continued long-term use. EZ-Start can help patients gradually acclimate to therapy, while SmartRamp allows users to fall asleep to lower pressures.
Support for the long term

Support for the long term

Built-in Bluetooth makes connectivity to the DreamMapper patient self-management tool easy. DreamMapper provides goal-setting tools, helpful videos and ongoing feedback to keep patients motivated and engaged. Patients can get the help they need fast, without having to use your staff’s time to resolve.

Support for the long term

Built-in Bluetooth makes connectivity to the DreamMapper patient self-management tool easy. DreamMapper provides goal-setting tools, helpful videos and ongoing feedback to keep patients motivated and engaged. Patients can get the help they need fast, without having to use your staff’s time to resolve.

Support for the long term

Built-in Bluetooth makes connectivity to the DreamMapper patient self-management tool easy. DreamMapper provides goal-setting tools, helpful videos and ongoing feedback to keep patients motivated and engaged. Patients can get the help they need fast, without having to use your staff’s time to resolve.

¿Quiere saber qué significa cuando los productos están certificados para las regulaciones de dispositivos médicos de la Unión Europea (EU MDR)?

Clic aquí para saber más

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar