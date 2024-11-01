Buscar términos
DreamStation positive airway pressure (PAP) sleep therapy devices are designed to be as comfortable and easy to experience as sleep is intended to be. Connecting patients and care teams, DreamStation devices empower users to embrace their care with confidence, and enable care teams to practice efficient and effective patient management.
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Patient driven design
Patient driven design
Patient driven design
Patient driven design
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options
Despierta para progresar
Despierta para progresar
Despierta para progresar
Despierta para progresar
Connect to the care team
Connect to the care team
Connect to the care team
Connect to the care team
Simplified device evaluation
Simplified device evaluation
Simplified device evaluation
Acclimation made easy
Acclimation made easy
Acclimation made easy
Support for the long term
Support for the long term
Support for the long term
Patient driven design
Patient driven design
Patient driven design
Patient driven design
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options
Cost-effective connectivity options
Despierta para progresar
Despierta para progresar
Despierta para progresar
Despierta para progresar
Connect to the care team
Connect to the care team
Connect to the care team
Connect to the care team
Simplified device evaluation
Simplified device evaluation
Simplified device evaluation
Acclimation made easy
Acclimation made easy
Acclimation made easy
Support for the long term
Support for the long term
Support for the long term
¿Quiere saber qué significa cuando los productos están certificados para las regulaciones de dispositivos médicos de la Unión Europea (EU MDR)?
Ver producto
Ver producto
La motivación del paciente es uno de los factores más importantes que predicen el cumplimiento del tratamiento de la AOS¹. Si está buscando formas de apoyar y motivar a sus pacientes para que se sigan la terapia PAP, anímelos a unirse a los más de dos millones de usuarios registrados de DreamMapper en todo el mundo. DreamMapper está diseñado para involucrar a los pacientes y ayudarles a desempeñar un papel más activo a lo largo de todo el tratamiento.
Ver producto
Con millones de mascarillas y almohadillas intercambiables vendidas en todo el mundo, la gama de mascarillas DreamWear de Philips Respironics tiene un legado probado de proporcionar la atención que los pacientes merecen. Las mascarillas DreamWear ofrecen libertad de movimiento durante el sueño¹.
Ver producto
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.