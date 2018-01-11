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DreamWear

Mascarilla con varias opciones de almohadilla

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Con millones de mascarillas y almohadillas intercambiables vendidas en todo el mundo, la gama de mascarillas DreamWear de Philips Respironics tiene un legado probado de proporcionar la atención que los pacientes merecen. Las mascarillas DreamWear ofrecen libertad de movimiento durante el sueño¹.

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Características
Una opción excelente para aquellos que duermen en diferentes posiciones*

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Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido una innovación continua en la plataforma de la mascarilla.

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Diseñado para que los usuarios se sientan como si no tuvieran nada en la cara

Diseñado para que los usuarios se sientan como si no tuvieran nada en la cara

DreamWear evita las marcas rojas, las molestias o la irritación en el puente nasal. DreamWear ha ganado dos premios Red Dot e iF por su excelencia en diseño e innovación².

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DreamWear evita las marcas rojas, las molestias o la irritación en el puente nasal. DreamWear ha ganado dos premios Red Dot e iF por su excelencia en diseño e innovación².

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DreamWear evita las marcas rojas, las molestias o la irritación en el puente nasal. DreamWear ha ganado dos premios Red Dot e iF por su excelencia en diseño e innovación².
Con suministro de aire desde la parte superior de la cabeza

Con suministro de aire desde la parte superior de la cabeza

DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.

Con suministro de aire desde la parte superior de la cabeza

DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.

Con suministro de aire desde la parte superior de la cabeza

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  • Diseñado para que los usuarios se sientan como si no tuvieran nada en la cara
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Una opción excelente para aquellos que duermen en diferentes posiciones*

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Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido una innovación continua en la plataforma de la mascarilla.

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Diseñado para que los usuarios se sientan como si no tuvieran nada en la cara

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DreamWear evita las marcas rojas, las molestias o la irritación en el puente nasal. DreamWear ha ganado dos premios Red Dot e iF por su excelencia en diseño e innovación².

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Con suministro de aire desde la parte superior de la cabeza

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DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.

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Documentación

Folleto (1)

Folleto

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Folleto (1)

Folleto

  • *Almohadillas de Silicona DreamWear y mascarilla facial
  • ¹Basado en los datos recopilados en tres ensayos clínicos patrocinados por Philips (N=85, N=81, N=131) que evalúan la retroalimentación subjetiva de los pacientes sobre las mascarillas. Los ensayos se realizaron entre agosto de 2017 y agosto de 2020.
  • ²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)

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