Con millones de mascarillas y almohadillas intercambiables vendidas en todo el mundo, la gama de mascarillas DreamWear de Philips Respironics tiene un legado probado de proporcionar la atención que los pacientes merecen. Las mascarillas DreamWear ofrecen libertad de movimiento durante el sueño¹.
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*Almohadillas de Silicona DreamWear y mascarilla facial
¹Basado en los datos recopilados en tres ensayos clínicos patrocinados por Philips (N=85, N=81, N=131) que evalúan la retroalimentación subjetiva de los pacientes sobre las mascarillas. Los ensayos se realizaron entre agosto de 2017 y agosto de 2020.
²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)
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