La almohadilla de silicona DreamWear, compatible con el arnés DreamWear, está diseñada ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño. Con el suministro de aire desde la parte superior de la cabeza, los pacientes tienen libertad de movimiento para cambiar de posición al dormir¹.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
¹Análisis después de 30 días de uso durante julio y agosto de 2020. Estudio de preferencia de almohadillas (n=131). Las mascarillas prescritas incluyen ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx, F&P Brevida, almohadillas de gel Philips DreamWear, Nuance / Pro
²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)
