Philips Respironics DreamWear Silicone Cushion

Almohadilla de silicona

La almohadilla de silicona DreamWear, compatible con el arnés DreamWear, está diseñada ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño. Con el suministro de aire desde la parte superior de la cabeza, los pacientes tienen libertad de movimiento para cambiar de posición al dormir¹.

Características
  • Con suministro de aire desde la parte superior de la cabeza
  • Una opción excelente para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
  • Diseñada ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
  • Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
  • ¹Análisis después de 30 días de uso durante julio y agosto de 2020. Estudio de preferencia de almohadillas (n=131). Las mascarillas prescritas incluyen ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx, F&P Brevida, almohadillas de gel Philips DreamWear, Nuance / Pro
  • ²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)

