Almohadilla oronasal DreamWear

Almohadilla oronasal

La almohadilla oronasal DreamWear se ha diseñado para la innovadora mascarilla DreamWear, y proporciona un sellado eficaz y cómodo con contacto mínimo que evita las marcas rojas, especialmente en el puente nasal¹.

Características
DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.

DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.

DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.
DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.

DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.

DreamWear es una opción excelente para aquellos que desean que la conexión del tubo se encuentre en la parte superior de la cabeza y fuera de vista.

Especificaciones

Configuraciones de mascarilla oronasal estándar y FitPack
Configuraciones de mascarilla oronasal estándar y FitPack
DreamWear with headgear, sm and med frames, small cushion
  • 1133375
DreamWear with headgear, sm and med frames, medium cushion
  • 1133376
DreamWear with headgear, sm and med frames, large cushion
  • 1133377
DreamWear with headgear, sm and med frames, med-wide cushion
  • 1133378
DreamWear with headgear, med frame, all cushion sizes
  • 1133400
Piezas de repuesto para mascarilla oronasal
Piezas de repuesto para mascarilla oronasal
Small full face cushion part number:
  • 1133430
Medium full face cushion part number:
  • 1133431
Large full face cushion part number:
  • 1133432
Medium wide full face cushion part numbers:
  • 1133433
Sizing gauge part numbers:
  • 1116752
Otras piezas de DreamWear
Otras piezas de DreamWear
Small frame part number:
  • 1116745
Medium frame part number:
  • 1116746
Large frame part number:
  • 1116747
Headgear part number:
  • 1133450
Headgear magnet clips part number:
  • 1133454
Fabric wraps part number:
  • 1116754
  • 1. Análisis de los datos obtenidos en un ensayo de preferencia de n = 85 pacientes realizado en agosto de 2017, con mascarillas prescritas Airfit F10 y F20 de Resmed, Amara View de Respironics y Simplus de F&P, basado en 30 días de uso.
  • 2. Declaración de diseño: La mascarilla está diseñada para no entrar en contacto con el puente nasal.

