Acelere el desempeño con claridad y velocidad digital* Confianza diagnóstica, explore aplicaciones avanzadas, y genere la productividad necesaria para cumplir los retos de atención a la salud de hoy con el Ingenia 1,5T. A través de dStream, Ingenia proporciona una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital y con iPatient, brinda imaginología centrada en el paciente, desde la configuración del paciente al resultado de la imagen.
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iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.
Portal IntelliSpace
Portal IntelliSpace
El portal IntelliSpace proporciona un flujo de trabajo clínico sencillo y herramientas de colaboración para ayudarle a agilizar su rutina diaria. Active el funcionamiento de los sistemas CT, MR, imaginología molecular y ultrasonido con aplicaciones clínicas enriquecidas accesibles donde usted se encuentre.
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Soluciones diagnósticas avanzadas
Calidad de imagen superior**
Desarrollado en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combina con la pureza digital de dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.
Calidad de imagen superior**
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EasyExpand
MR avanzado
Desde los estudios habituales hasta las aplicaciones emergentes, las herramientas de exploración y las soluciones avanzadas de diagnóstico de Ingenia aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.
MR avanzado
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Soluciones diagnósticas avanzadas
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Desarrollado en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combina con la pureza digital de dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.
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MR avanzado
Desde los estudios habituales hasta las aplicaciones emergentes, las herramientas de exploración y las soluciones avanzadas de diagnóstico de Ingenia aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.
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Especificaciones
Sistema de magneto Xtend
Sistema de magneto Xtend
Peso del magneto
3060
kg
Diámetro de calibre abierto
70
cm
Homogeneidad típica a 45 cm de DVS-
≤ 1,1
ppm
Máximo CDV
55
cm
Homogeneidad típica a 55x55x50 cm
≤ 5
ppm
Tecnología HeliumSave (cero evaporación)
Sí
Tasa de evaporación del criógeno
0 l/hr**
Gradiente Xtend
Gradiente Xtend
Amplitud máxima para cada eje
45 mT/m
Máxima velocidad de giro para cada eje
200 T/m/s
Resolution parameters
Resolution parameters
Matriz de escaneo máximo
1024 (2048 opcional)
La mejor resolución en el plano
5
µm
Número máximo de cortes
1024
Entorno del paciente
Entorno del paciente
Apertura del paciente
70
cm
Dilatación en ambos extremos
Sí
Diámetro del túnel en ambos extremos
95
cm
Entorno del paciente
Entorno del paciente
Máxima capacidad de peso
250 kg (550 lbs)
Sistema de transporte del paciente (opcional)
FlexTrak Mammo
Sincronización inalámbrica de la fisiología del paciente
Sí
Varias soluciones acústicas de reducción del ruido
Sí
Planeación del centro
Planeación del centro
Peso total del brazo instalado
≤ 4600
kg
Requisito mínimo de emplazamiento
27
m²
Flujo de trabajo dStream
Flujo de trabajo dStream
Espiral posterior FlexCoverage
Sí
Espiral anterior FlexCoverage (opcional)
Sí
Conectores FlexConnect
Sí
Tablero FlexTrak
Sí
Almacenamiento en espiral FlexCaddy (opcional)
Sí
Sistema de transporte del paciente FlexTrak (opcional)
Sí
Solución de mamografía FlexTrak Mammo (opcional)
Sí
Asistencia para la eficiencia con iPatient
Asistencia para la eficiencia con iPatient
SmartStart
Sí
SmartSelect
Sí
SmartExam (opcional)
Sí
SmartLine (dependiente de empaque)
Sí
SmartLink (dependiente de empaque)
Sí
Receptor de RF dStream
Receptor de RF dStream
Cadena de señal de la espiral al reconstructor
Cadena de señal de los sistemas electrónicos de espiral al conector Digital Cadena de señal del conector al magneto Digital Cadena de señal del magneto al reconstructor Digital
Una variedad de canales de recepción independientes
Independiente de canal
Localización del convertidor análogo a digital (ADC)
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