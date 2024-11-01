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Ingenia 1.5T

Sistema MR

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Acelere el desempeño con claridad y velocidad digital* Confianza diagnóstica, explore aplicaciones avanzadas, y genere la productividad necesaria para cumplir los retos de atención a la salud de hoy con el Ingenia 1,5T. A través de dStream, Ingenia proporciona una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital y con iPatient, brinda imaginología centrada en el paciente, desde la configuración del paciente al resultado de la imagen.

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Características
dStream
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dStream le permite obtener información consistentemente en el mismo momento, al proporcionar una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital.

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iPatient
iPatient

iPatient

iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.

iPatient

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iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.

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Portal IntelliSpace
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El portal IntelliSpace proporciona un flujo de trabajo clínico sencillo y herramientas de colaboración para ayudarle a agilizar su rutina diaria. Active el funcionamiento de los sistemas CT, MR, imaginología molecular y ultrasonido con aplicaciones clínicas enriquecidas accesibles donde usted se encuentre.

Portal IntelliSpace

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Soluciones diagnósticas avanzadas
Calidad de imagen superior**

Calidad de imagen superior**

Desarrollado en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combina con la pureza digital de dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.

Calidad de imagen superior**

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Desarrollado en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combina con la pureza digital de dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.

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Calidad de imagen superior**

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EasyExpand
MR avanzado

MR avanzado

Desde los estudios habituales hasta las aplicaciones emergentes, las herramientas de exploración y las soluciones avanzadas de diagnóstico de Ingenia aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.

MR avanzado

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MR avanzado

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iPatient
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Portal IntelliSpace
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Soluciones diagnósticas avanzadas
Calidad de imagen superior**

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MR avanzado

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MR avanzado

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Desde los estudios habituales hasta las aplicaciones emergentes, las herramientas de exploración y las soluciones avanzadas de diagnóstico de Ingenia aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.
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Especificaciones

Sistema de magneto Xtend
Sistema de magneto Xtend
Peso del magneto
  • 3060 kg
Diámetro de calibre abierto
  • 70 cm
Homogeneidad típica a 45 cm de DVS-
  • ≤ 1,1 ppm
Máximo CDV
  • 55 cm
Homogeneidad típica a 55x55x50 cm
  • ≤ 5 ppm
Tecnología HeliumSave (cero evaporación)
Tasa de evaporación del criógeno
  • 0 l/hr**
Gradiente Xtend
Gradiente Xtend
Amplitud máxima para cada eje
  • 45 mT/m
Máxima velocidad de giro para cada eje
  • 200 T/m/s
Resolution parameters
Resolution parameters
Matriz de escaneo máximo
  • 1024 (2048 opcional)
La mejor resolución en el plano
  • 5 µm
Número máximo de cortes
  • 1024
Entorno del paciente
Entorno del paciente
Apertura del paciente
  • 70 cm
Dilatación en ambos extremos
Diámetro del túnel en ambos extremos
  • 95 cm
Entorno del paciente
Entorno del paciente
Máxima capacidad de peso
  • 250 kg (550 lbs)
Sistema de transporte del paciente (opcional)
  • FlexTrak Mammo
Sincronización inalámbrica de la fisiología del paciente
Varias soluciones acústicas de reducción del ruido
Planeación del centro
Planeación del centro
Peso total del brazo instalado
  • ≤ 4600 kg
Requisito mínimo de emplazamiento
  • 27 m²
Flujo de trabajo dStream
Flujo de trabajo dStream
Espiral posterior FlexCoverage
Espiral anterior FlexCoverage (opcional)
Conectores FlexConnect
Tablero FlexTrak
Almacenamiento en espiral FlexCaddy (opcional)
Sistema de transporte del paciente FlexTrak (opcional)
Solución de mamografía FlexTrak Mammo (opcional)
Asistencia para la eficiencia con iPatient
Asistencia para la eficiencia con iPatient
SmartStart
SmartSelect
SmartExam (opcional)
SmartLine (dependiente de empaque)
SmartLink (dependiente de empaque)
Receptor de RF dStream
Receptor de RF dStream
Cadena de señal de la espiral al reconstructor
  • Cadena de señal de los sistemas electrónicos de espiral al conector Digital Cadena de señal del conector al magneto Digital Cadena de señal del magneto al reconstructor Digital
Una variedad de canales de recepción independientes
  • Independiente de canal
Localización del convertidor análogo a digital (ADC)
  • Dentro de la espiral
Sistema de magneto Xtend
Sistema de magneto Xtend
Peso del magneto
  • 3060 kg
Diámetro de calibre abierto
  • 70 cm
Gradiente Xtend
Gradiente Xtend
Amplitud máxima para cada eje
  • 45 mT/m
Máxima velocidad de giro para cada eje
  • 200 T/m/s
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Sistema de magneto Xtend
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Peso del magneto
  • 3060 kg
Diámetro de calibre abierto
  • 70 cm
Homogeneidad típica a 45 cm de DVS-
  • ≤ 1,1 ppm
Máximo CDV
  • 55 cm
Homogeneidad típica a 55x55x50 cm
  • ≤ 5 ppm
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Gradiente Xtend
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  • 45 mT/m
Máxima velocidad de giro para cada eje
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La mejor resolución en el plano
  • 5 µm
Número máximo de cortes
  • 1024
Entorno del paciente
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Apertura del paciente
  • 70 cm
Dilatación en ambos extremos
Diámetro del túnel en ambos extremos
  • 95 cm
Entorno del paciente
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Máxima capacidad de peso
  • 250 kg (550 lbs)
Sistema de transporte del paciente (opcional)
  • FlexTrak Mammo
Sincronización inalámbrica de la fisiología del paciente
Varias soluciones acústicas de reducción del ruido
Planeación del centro
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Peso total del brazo instalado
  • ≤ 4600 kg
Requisito mínimo de emplazamiento
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Flujo de trabajo dStream
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Espiral posterior FlexCoverage
Espiral anterior FlexCoverage (opcional)
Conectores FlexConnect
Tablero FlexTrak
Almacenamiento en espiral FlexCaddy (opcional)
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Solución de mamografía FlexTrak Mammo (opcional)
Asistencia para la eficiencia con iPatient
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Receptor de RF dStream
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Cadena de señal de la espiral al reconstructor
  • Cadena de señal de los sistemas electrónicos de espiral al conector Digital Cadena de señal del conector al magneto Digital Cadena de señal del magneto al reconstructor Digital
Una variedad de canales de recepción independientes
  • Independiente de canal
Localización del convertidor análogo a digital (ADC)
  • Dentro de la espiral
  • *Claridad y velocidad digital definidas como RSR obtenido con Ingenia o SmartPath a dStream comparado con Achieva
  • ** CI Superior definida como la CI obtenida con dStream comparada con Achieva
  • ¹ “Top 20 en los premios KLAS 2014: El mejor en los premios KLAS 2014: Infraestructura y equipos médicos” Julio, 2014. © 2014 KLAS Enterprises, LLC. Todos los derechos reservados. www.KLASresearch.com

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