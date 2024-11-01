La solución Philips Ingenia Elition ofrece técnicas innovadoras de resonancia magnética, al tiempo que establece nuevos estándares para investigación clínica en imágenes de 3,0 T basándose en nuevos diseños de gradiente y de RF. Ingenia Elition proporciona una extraordinaria calidad de imagen y realiza exámenes de RM hasta un 50% más rápido¹. Esta rapidez en la realización de cada examen se consigue gracias a la mejora en el tiempo de preparación y colocación del paciente en el tubo con la preparación guiada sin contacto, combinada con las aceleraciones tanto en los estudios 2D como 3D. Además, Ingenia Elition ofrece una experiencia audiovisual envolvente para tranquilizar a los pacientes y guiarles a través de los exámenes de RM.
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3D APT (transferencia de protones de amida) es un exclusivo método de adquisición de imágenes cerebrales mediante RM sin contraste. Se utiliza la presencia de proteínas celulares endógenas para producir una señal de RM que se correlaciona directamente con la proliferación celular, que es un marcador de actividad tumoral. 3D APT puede mejorar la fiabilidad del diagnóstico.
Fiabilidad diagnóstica en neurooncología
3D APT (transferencia de protones de amida) es un exclusivo método de adquisición de imágenes cerebrales mediante RM sin contraste. Se utiliza la presencia de proteínas celulares endógenas para producir una señal de RM que se correlaciona directamente con la proliferación celular, que es un marcador de actividad tumoral. 3D APT puede mejorar la fiabilidad del diagnóstico.
Fiabilidad diagnóstica en neurooncología
3D APT (transferencia de protones de amida) es un exclusivo método de adquisición de imágenes cerebrales mediante RM sin contraste. Se utiliza la presencia de proteínas celulares endógenas para producir una señal de RM que se correlaciona directamente con la proliferación celular, que es un marcador de actividad tumoral. 3D APT puede mejorar la fiabilidad del diagnóstico.
3D APT (transferencia de protones de amida) es un exclusivo método de adquisición de imágenes cerebrales mediante RM sin contraste. Se utiliza la presencia de proteínas celulares endógenas para producir una señal de RM que se correlaciona directamente con la proliferación celular, que es un marcador de actividad tumoral. 3D APT puede mejorar la fiabilidad del diagnóstico.
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos³. Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión³. Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión.
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos³. Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión³. Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión.
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos³. Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión³. Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión.
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos³. Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión³. Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión.
Resolución hasta un 60% superior³
Resolución hasta un 60% superior³
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior³ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Resolución hasta un 60% superior³
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior³ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Resolución hasta un 60% superior³
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior³ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior³ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional
Nuevas fronteras en RM neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T³. Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T³. Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T³. Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T³. Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Automatizar la planificación de estudios
Automatizar la planificación de estudios
SmartExam² admite resultados de planificación reproducibles en más del 80% de los procedimientos. Emplea software inteligente adaptativo que planifica automáticamente geometrías de exploración basadas en sus preferencias de exploración validadas. De esta forma, se puede estandarizar el proceso de estudios de RM en distintas consolas de RM de Philips.
Automatizar la planificación de estudios
SmartExam² admite resultados de planificación reproducibles en más del 80% de los procedimientos. Emplea software inteligente adaptativo que planifica automáticamente geometrías de exploración basadas en sus preferencias de exploración validadas. De esta forma, se puede estandarizar el proceso de estudios de RM en distintas consolas de RM de Philips.
Automatizar la planificación de estudios
SmartExam² admite resultados de planificación reproducibles en más del 80% de los procedimientos. Emplea software inteligente adaptativo que planifica automáticamente geometrías de exploración basadas en sus preferencias de exploración validadas. De esta forma, se puede estandarizar el proceso de estudios de RM en distintas consolas de RM de Philips.
SmartExam² admite resultados de planificación reproducibles en más del 80% de los procedimientos. Emplea software inteligente adaptativo que planifica automáticamente geometrías de exploración basadas en sus preferencias de exploración validadas. De esta forma, se puede estandarizar el proceso de estudios de RM en distintas consolas de RM de Philips.
Provee una experiencia visual envolvente
Provee una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Provee una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Provee una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Mejorar la comodidad del paciente
Mejorar la comodidad del paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar⁸. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%⁸.
Mejorar la comodidad del paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar⁸. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%⁸.
Mejorar la comodidad del paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar⁸. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%⁸.
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar⁸. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%⁸.
Velocidad sin concesiones
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA³ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁴, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁴ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁵. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA³ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁴, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁴ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁵. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA³ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁴, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁴ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁵. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Aumente la productividad con un flujo de trabajo inteligente
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
3D APT (transferencia de protones de amida) es un exclusivo método de adquisición de imágenes cerebrales mediante RM sin contraste. Se utiliza la presencia de proteínas celulares endógenas para producir una señal de RM que se correlaciona directamente con la proliferación celular, que es un marcador de actividad tumoral. 3D APT puede mejorar la fiabilidad del diagnóstico.
Fiabilidad diagnóstica en neurooncología
3D APT (transferencia de protones de amida) es un exclusivo método de adquisición de imágenes cerebrales mediante RM sin contraste. Se utiliza la presencia de proteínas celulares endógenas para producir una señal de RM que se correlaciona directamente con la proliferación celular, que es un marcador de actividad tumoral. 3D APT puede mejorar la fiabilidad del diagnóstico.
Fiabilidad diagnóstica en neurooncología
3D APT (transferencia de protones de amida) es un exclusivo método de adquisición de imágenes cerebrales mediante RM sin contraste. Se utiliza la presencia de proteínas celulares endógenas para producir una señal de RM que se correlaciona directamente con la proliferación celular, que es un marcador de actividad tumoral. 3D APT puede mejorar la fiabilidad del diagnóstico.
3D APT (transferencia de protones de amida) es un exclusivo método de adquisición de imágenes cerebrales mediante RM sin contraste. Se utiliza la presencia de proteínas celulares endógenas para producir una señal de RM que se correlaciona directamente con la proliferación celular, que es un marcador de actividad tumoral. 3D APT puede mejorar la fiabilidad del diagnóstico.
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos³. Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión³. Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión.
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos³. Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión³. Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión.
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos³. Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión³. Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión.
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos³. Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión³. Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión.
Resolución hasta un 60% superior³
Resolución hasta un 60% superior³
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior³ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Resolución hasta un 60% superior³
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior³ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Resolución hasta un 60% superior³
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior³ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior³ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional
Nuevas fronteras en RM neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T³. Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T³. Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T³. Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T³. Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Automatizar la planificación de estudios
Automatizar la planificación de estudios
SmartExam² admite resultados de planificación reproducibles en más del 80% de los procedimientos. Emplea software inteligente adaptativo que planifica automáticamente geometrías de exploración basadas en sus preferencias de exploración validadas. De esta forma, se puede estandarizar el proceso de estudios de RM en distintas consolas de RM de Philips.
Automatizar la planificación de estudios
SmartExam² admite resultados de planificación reproducibles en más del 80% de los procedimientos. Emplea software inteligente adaptativo que planifica automáticamente geometrías de exploración basadas en sus preferencias de exploración validadas. De esta forma, se puede estandarizar el proceso de estudios de RM en distintas consolas de RM de Philips.
Automatizar la planificación de estudios
SmartExam² admite resultados de planificación reproducibles en más del 80% de los procedimientos. Emplea software inteligente adaptativo que planifica automáticamente geometrías de exploración basadas en sus preferencias de exploración validadas. De esta forma, se puede estandarizar el proceso de estudios de RM en distintas consolas de RM de Philips.
SmartExam² admite resultados de planificación reproducibles en más del 80% de los procedimientos. Emplea software inteligente adaptativo que planifica automáticamente geometrías de exploración basadas en sus preferencias de exploración validadas. De esta forma, se puede estandarizar el proceso de estudios de RM en distintas consolas de RM de Philips.
Provee una experiencia visual envolvente
Provee una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Provee una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Provee una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Mejorar la comodidad del paciente
Mejorar la comodidad del paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar⁸. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%⁸.
Mejorar la comodidad del paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar⁸. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%⁸.
Mejorar la comodidad del paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar⁸. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%⁸.
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar⁸. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%⁸.
Velocidad sin concesiones
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA³ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁴, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁴ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁵. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA³ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁴, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁴ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁵. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA³ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁴, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁴ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁵. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Aumente la productividad con un flujo de trabajo inteligente
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con SmartWorkflow
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Trabaje de forma inteligente desde el principio
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MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
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Especificaciones
Sistema de imanes
Sistema de imanes
Intensidad de campo
3,0 T
Diseño del tubo
70 cm
Peso del imán
4800 kg (con criógenos)
Tecnología HeliumSave
Sí (cero boil-off)
Velocidad de evaporación del criógeno
0 litros/hora
Gradientes Vega HP
Gradientes Vega HP
Amplitud/Amplitud vectorial
45/78 mT/m
Velocidad máx. por eje
220 T/m/s
Linealidad de gradiente
< 0,5%
RF transmit
RF transmit
Transmisión RF paralela
Sí
Potencia de salida
≥ 2 × 18 kW
Recepción de RF
Recepción de RF
Número de canales receptores independientes
Independiente de los canales
Altura mínima del techo
Digital
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
En el interior de la bobina, cerca de los canales receptores
1. En comparación con los estudios de Philips sin Compressed SENSE.
2. SmartExam no está disponible para pacientes con implantes condicionales para RM.
3. En comparación con Ingenia 3.0T Omega HP R5.3 en estudios musculoesqueléticos 3D.
4. En comparación con la adquisición sin ComforTone.
5. En comparación con el uso de un colchón estándar.
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