EPIQ Elite Elevate ofrece imágenes de alta calidad e información clínica personalizada para ayudar a los médicos a dar respuestas oportunas y fiables a más pacientes en todo el mundo. Gracias a las funciones avanzadas de IA y un nivel excepcional de rendimiento, EPIQ Elite satisface las demandas de los servicios más exigentes de hoy en día.
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La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
Los avances en AutoStrain ofrecen resultados rápidos y reproducibles como parte de una evaluación completa del VI dentro de la misma aplicación para mejorar el flujo de trabajo y ahorrar tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y emplea IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
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AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
Los avances en AutoStrain ofrecen resultados rápidos y reproducibles como parte de una evaluación completa del VI dentro de la misma aplicación para mejorar el flujo de trabajo y ahorrar tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y emplea IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
Los avances en AutoStrain ofrecen resultados rápidos y reproducibles como parte de una evaluación completa del VI dentro de la misma aplicación para mejorar el flujo de trabajo y ahorrar tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y emplea IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
Super Resolution MVI CEUS de Philips, una versión mejorada de la antigua función MVI con contraste de Philips, aprovecha un innovador enfoque de procesamiento de superresolución y técnicas avanzadas de compensación de movimiento para obtener una mejora del 200% en la resolución espacial. El mapa de momento de llegada ofrece una representación del tiempo relativo en el que las burbujas generan por primera vez puntos de interés en el plano de adquisición de imágenes actual.
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
Super Resolution MVI CEUS de Philips, una versión mejorada de la antigua función MVI con contraste de Philips, aprovecha un innovador enfoque de procesamiento de superresolución y técnicas avanzadas de compensación de movimiento para obtener una mejora del 200% en la resolución espacial. El mapa de momento de llegada ofrece una representación del tiempo relativo en el que las burbujas generan por primera vez puntos de interés en el plano de adquisición de imágenes actual.
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
Super Resolution MVI CEUS de Philips, una versión mejorada de la antigua función MVI con contraste de Philips, aprovecha un innovador enfoque de procesamiento de superresolución y técnicas avanzadas de compensación de movimiento para obtener una mejora del 200% en la resolución espacial. El mapa de momento de llegada ofrece una representación del tiempo relativo en el que las burbujas generan por primera vez puntos de interés en el plano de adquisición de imágenes actual.
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
Super Resolution MVI CEUS de Philips, una versión mejorada de la antigua función MVI con contraste de Philips, aprovecha un innovador enfoque de procesamiento de superresolución y técnicas avanzadas de compensación de movimiento para obtener una mejora del 200% en la resolución espacial. El mapa de momento de llegada ofrece una representación del tiempo relativo en el que las burbujas generan por primera vez puntos de interés en el plano de adquisición de imágenes actual.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
MFI HD
MFI HD
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MFI HD
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MFI HD
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
AutoSCAN de última generación
AutoSCAN de última generación
La función Next gen. AutoSCAN de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen AutoSCAN reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
AutoSCAN de última generación
La función Next gen. AutoSCAN de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen AutoSCAN reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
AutoSCAN de última generación
La función Next gen. AutoSCAN de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen AutoSCAN reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
La función Next gen. AutoSCAN de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen AutoSCAN reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de imagen de tiempo real, XRES Pro emplea filtros de precisión multiparamétricos que subdividen los elementos de la imagen, analizan estos datos y aplican algoritmos avanzados que agudizan bordes y zonas de contacto y que ofrecen una excepcional visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de placas. XRES Pro es totalmente ajustable y se adapta al nivel de mejora de las imágenes clínicas necesario para conseguir seguridad en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de imagen de tiempo real, XRES Pro emplea filtros de precisión multiparamétricos que subdividen los elementos de la imagen, analizan estos datos y aplican algoritmos avanzados que agudizan bordes y zonas de contacto y que ofrecen una excepcional visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de placas. XRES Pro es totalmente ajustable y se adapta al nivel de mejora de las imágenes clínicas necesario para conseguir seguridad en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de imagen de tiempo real, XRES Pro emplea filtros de precisión multiparamétricos que subdividen los elementos de la imagen, analizan estos datos y aplican algoritmos avanzados que agudizan bordes y zonas de contacto y que ofrecen una excepcional visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de placas. XRES Pro es totalmente ajustable y se adapta al nivel de mejora de las imágenes clínicas necesario para conseguir seguridad en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de imagen de tiempo real, XRES Pro emplea filtros de precisión multiparamétricos que subdividen los elementos de la imagen, analizan estos datos y aplican algoritmos avanzados que agudizan bordes y zonas de contacto y que ofrecen una excepcional visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de placas. XRES Pro es totalmente ajustable y se adapta al nivel de mejora de las imágenes clínicas necesario para conseguir seguridad en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
Tecnología PureWave y xMATRIX
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Doppler automático
Doppler automático
Ajuste automático para una sensibilidad y resolución del flujo óptima, lo que reduce los pasos de 10 a 3 y las pulsaciones repetitivas de botones en un 68% de media.
Doppler automático
Ajuste automático para una sensibilidad y resolución del flujo óptima, lo que reduce los pasos de 10 a 3 y las pulsaciones repetitivas de botones en un 68% de media.
Doppler automático
Ajuste automático para una sensibilidad y resolución del flujo óptima, lo que reduce los pasos de 10 a 3 y las pulsaciones repetitivas de botones en un 68% de media.
Ajuste automático para una sensibilidad y resolución del flujo óptima, lo que reduce los pasos de 10 a 3 y las pulsaciones repetitivas de botones en un 68% de media.
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
En el corazón de la potente arquitectura de EPIQ Elite se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonidos de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para transformar los ecógrafos pasivos en dispositivos con gran capacidad de adaptación. Gracias a las funciones avanzadas de modelado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación probada, las exploraciones se realizan con facilidad, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de funciones de nuestro AIUS son HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
En el corazón de la potente arquitectura de EPIQ Elite se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonidos de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para transformar los ecógrafos pasivos en dispositivos con gran capacidad de adaptación. Gracias a las funciones avanzadas de modelado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación probada, las exploraciones se realizan con facilidad, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de funciones de nuestro AIUS son HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
En el corazón de la potente arquitectura de EPIQ Elite se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonidos de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para transformar los ecógrafos pasivos en dispositivos con gran capacidad de adaptación. Gracias a las funciones avanzadas de modelado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación probada, las exploraciones se realizan con facilidad, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de funciones de nuestro AIUS son HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
En el corazón de la potente arquitectura de EPIQ Elite se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonidos de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para transformar los ecógrafos pasivos en dispositivos con gran capacidad de adaptación. Gracias a las funciones avanzadas de modelado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación probada, las exploraciones se realizan con facilidad, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de funciones de nuestro AIUS son HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Auto Measure
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Servicios
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
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La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Formación
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
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Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
Auto Segmental Wall Motion Scoring
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
Los avances en AutoStrain ofrecen resultados rápidos y reproducibles como parte de una evaluación completa del VI dentro de la misma aplicación para mejorar el flujo de trabajo y ahorrar tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y emplea IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
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AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
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AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
Los avances en AutoStrain ofrecen resultados rápidos y reproducibles como parte de una evaluación completa del VI dentro de la misma aplicación para mejorar el flujo de trabajo y ahorrar tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y emplea IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
Super Resolution MVI CEUS de Philips, una versión mejorada de la antigua función MVI con contraste de Philips, aprovecha un innovador enfoque de procesamiento de superresolución y técnicas avanzadas de compensación de movimiento para obtener una mejora del 200% en la resolución espacial. El mapa de momento de llegada ofrece una representación del tiempo relativo en el que las burbujas generan por primera vez puntos de interés en el plano de adquisición de imágenes actual.
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
Super Resolution MVI CEUS de Philips, una versión mejorada de la antigua función MVI con contraste de Philips, aprovecha un innovador enfoque de procesamiento de superresolución y técnicas avanzadas de compensación de movimiento para obtener una mejora del 200% en la resolución espacial. El mapa de momento de llegada ofrece una representación del tiempo relativo en el que las burbujas generan por primera vez puntos de interés en el plano de adquisición de imágenes actual.
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
Super Resolution MVI CEUS de Philips, una versión mejorada de la antigua función MVI con contraste de Philips, aprovecha un innovador enfoque de procesamiento de superresolución y técnicas avanzadas de compensación de movimiento para obtener una mejora del 200% en la resolución espacial. El mapa de momento de llegada ofrece una representación del tiempo relativo en el que las burbujas generan por primera vez puntos de interés en el plano de adquisición de imágenes actual.
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
MVI con superresolución y mapa de momento de llegada del contraste
Super Resolution MVI CEUS de Philips, una versión mejorada de la antigua función MVI con contraste de Philips, aprovecha un innovador enfoque de procesamiento de superresolución y técnicas avanzadas de compensación de movimiento para obtener una mejora del 200% en la resolución espacial. El mapa de momento de llegada ofrece una representación del tiempo relativo en el que las burbujas generan por primera vez puntos de interés en el plano de adquisición de imágenes actual.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
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Flow Viewer
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Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
MFI HD
MFI HD
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MFI HD
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MFI HD
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
AutoSCAN de última generación
AutoSCAN de última generación
La función Next gen. AutoSCAN de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen AutoSCAN reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
AutoSCAN de última generación
La función Next gen. AutoSCAN de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen AutoSCAN reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
AutoSCAN de última generación
La función Next gen. AutoSCAN de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen AutoSCAN reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
La función Next gen. AutoSCAN de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen AutoSCAN reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de imagen de tiempo real, XRES Pro emplea filtros de precisión multiparamétricos que subdividen los elementos de la imagen, analizan estos datos y aplican algoritmos avanzados que agudizan bordes y zonas de contacto y que ofrecen una excepcional visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de placas. XRES Pro es totalmente ajustable y se adapta al nivel de mejora de las imágenes clínicas necesario para conseguir seguridad en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de imagen de tiempo real, XRES Pro emplea filtros de precisión multiparamétricos que subdividen los elementos de la imagen, analizan estos datos y aplican algoritmos avanzados que agudizan bordes y zonas de contacto y que ofrecen una excepcional visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de placas. XRES Pro es totalmente ajustable y se adapta al nivel de mejora de las imágenes clínicas necesario para conseguir seguridad en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de imagen de tiempo real, XRES Pro emplea filtros de precisión multiparamétricos que subdividen los elementos de la imagen, analizan estos datos y aplican algoritmos avanzados que agudizan bordes y zonas de contacto y que ofrecen una excepcional visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de placas. XRES Pro es totalmente ajustable y se adapta al nivel de mejora de las imágenes clínicas necesario para conseguir seguridad en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
XRES Pro, procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de imagen de tiempo real, XRES Pro emplea filtros de precisión multiparamétricos que subdividen los elementos de la imagen, analizan estos datos y aplican algoritmos avanzados que agudizan bordes y zonas de contacto y que ofrecen una excepcional visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de placas. XRES Pro es totalmente ajustable y se adapta al nivel de mejora de las imágenes clínicas necesario para conseguir seguridad en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
Tecnología PureWave y xMATRIX
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Doppler automático
Doppler automático
Ajuste automático para una sensibilidad y resolución del flujo óptima, lo que reduce los pasos de 10 a 3 y las pulsaciones repetitivas de botones en un 68% de media.
Doppler automático
Ajuste automático para una sensibilidad y resolución del flujo óptima, lo que reduce los pasos de 10 a 3 y las pulsaciones repetitivas de botones en un 68% de media.
Doppler automático
Ajuste automático para una sensibilidad y resolución del flujo óptima, lo que reduce los pasos de 10 a 3 y las pulsaciones repetitivas de botones en un 68% de media.
Ajuste automático para una sensibilidad y resolución del flujo óptima, lo que reduce los pasos de 10 a 3 y las pulsaciones repetitivas de botones en un 68% de media.
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
En el corazón de la potente arquitectura de EPIQ Elite se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonidos de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para transformar los ecógrafos pasivos en dispositivos con gran capacidad de adaptación. Gracias a las funciones avanzadas de modelado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación probada, las exploraciones se realizan con facilidad, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de funciones de nuestro AIUS son HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
En el corazón de la potente arquitectura de EPIQ Elite se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonidos de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para transformar los ecógrafos pasivos en dispositivos con gran capacidad de adaptación. Gracias a las funciones avanzadas de modelado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación probada, las exploraciones se realizan con facilidad, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de funciones de nuestro AIUS son HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
En el corazón de la potente arquitectura de EPIQ Elite se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonidos de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para transformar los ecógrafos pasivos en dispositivos con gran capacidad de adaptación. Gracias a las funciones avanzadas de modelado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación probada, las exploraciones se realizan con facilidad, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de funciones de nuestro AIUS son HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
Ultrasonidos con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para análisis más breve y repetible
En el corazón de la potente arquitectura de EPIQ Elite se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonidos de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para transformar los ecógrafos pasivos en dispositivos con gran capacidad de adaptación. Gracias a las funciones avanzadas de modelado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación probada, las exploraciones se realizan con facilidad, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de funciones de nuestro AIUS son HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Auto Measure
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Servicios
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
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Formación
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Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
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