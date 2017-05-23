La adquisición de imágenes nSIGHT es un enfoque totalmente diferente al ultrasonido

La arquitectura de adquisición de imágenes nSIGHT patentada de Philips introduce un enfoque totalmente diferente a la formación de imágenes ultrasónicas sin compromiso. A diferencia de los sistemas convencionales que forman la imagen línea por línea, nSIGHT crea imágenes con resolución óptima debajo del nivel de pixel. La adquisición de imagenes nSIGHT incorpora el uso de un formador de haces en conjunto con un procesamiento paralelo masivo. Esta arquitectura extraordinaria captura una cantidad enorme de datos acústicos y después los reconstruye en haces enfocados en tiempo real de forma óptima, lo que crea una resolución precisa para cada pixel en la imagen.