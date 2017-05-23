Diseño equilibrado

Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM