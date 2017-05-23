Affiniti 50 Elevate Plus ofrece una calidad de imagen impresionante y un valor excepcional, proporcionando versatilidad clínica y reproducibilidad con facilidad. Gracias a su flujo de trabajo optimizado y un rendimiento fiable, le ayuda a brindar la mejor atención posible cada día.
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Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Auto ElastQ
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Auto ElastQ
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Diseño equilibrado
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada. Con controles más claros, ajustes predefinidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más avanzadas, los profesionales sanitarios pueden hacer exploraciones con más rapidez, navegar con mayor seguridad y obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada. Con controles más claros, ajustes predefinidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más avanzadas, los profesionales sanitarios pueden hacer exploraciones con más rapidez, navegar con mayor seguridad y obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada. Con controles más claros, ajustes predefinidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más avanzadas, los profesionales sanitarios pueden hacer exploraciones con más rapidez, navegar con mayor seguridad y obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Con el sistema Affiniti de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada. Con controles más claros, ajustes predefinidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más avanzadas, los profesionales sanitarios pueden hacer exploraciones con más rapidez, navegar con mayor seguridad y obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Auto Scan de última generación
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Rendimiento real
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Quad Imaging
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
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Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
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Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Comodidad y competencia van de la mano
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Una inversión inteligente
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Servicios
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
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La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Formación
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
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Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Auto ElastQ
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Auto ElastQ
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Diseño equilibrado
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado. Affiniti ofrece una solución integral de ultrasonidos no invasiva y asequible*, para proporcionar la cuantificación de la grasa hepática y la evaluación de la rigidez hepática. *En comparación con la elastografía de RM
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada. Con controles más claros, ajustes predefinidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más avanzadas, los profesionales sanitarios pueden hacer exploraciones con más rapidez, navegar con mayor seguridad y obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada. Con controles más claros, ajustes predefinidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más avanzadas, los profesionales sanitarios pueden hacer exploraciones con más rapidez, navegar con mayor seguridad y obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada. Con controles más claros, ajustes predefinidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más avanzadas, los profesionales sanitarios pueden hacer exploraciones con más rapidez, navegar con mayor seguridad y obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Con el sistema Affiniti de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada. Con controles más claros, ajustes predefinidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más avanzadas, los profesionales sanitarios pueden hacer exploraciones con más rapidez, navegar con mayor seguridad y obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Auto Scan de última generación
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Rendimiento real
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Quad Imaging
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Comodidad y competencia van de la mano
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Una inversión inteligente
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Servicios
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Servicios
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La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Formación
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Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Formación
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Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Disponible en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.
*según un tamaño de muestra de 20 usuarios
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