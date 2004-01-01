Auto Measure

Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones.​ Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.