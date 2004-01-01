Affiniti 70 con Elevate Plus, el sistema más avanzado de la familia Affiniti, proporciona una calidad de imagen extraordinaria y un conjunto de funciones clínicas de gama alta. Precisión para cada exploración, cada día. Obtenga un rendimiento fiable y flujos de trabajo inteligentes que le permitirán centrarse en los pacientes, no en el equipo. Affiniti 70 con Elevate Plus está diseñado para entornos ajetreados, con un flujo de trabajo optimizado y un rendimiento sólido, lo que le ayuda a ofrecer la mejor atención posible cada día.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Auto ElastQ
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Auto ElastQ
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Scan de última generación
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Fusión y navegación
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Tecnología PureWave y xMATRIX
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Auto Measure
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
Quad Imaging
Quad Imaging
Quad Imaging ofrece una evaluación rápida y uniforme del índice de líquido amniótico (ILA) con menos pasos y menos variabilidad, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y reduce la carga de almacenamiento en las consultas de obstetricia.
Quad Imaging
Quad Imaging ofrece una evaluación rápida y uniforme del índice de líquido amniótico (ILA) con menos pasos y menos variabilidad, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y reduce la carga de almacenamiento en las consultas de obstetricia.
Quad Imaging
Quad Imaging ofrece una evaluación rápida y uniforme del índice de líquido amniótico (ILA) con menos pasos y menos variabilidad, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y reduce la carga de almacenamiento en las consultas de obstetricia.
Quad Imaging ofrece una evaluación rápida y uniforme del índice de líquido amniótico (ILA) con menos pasos y menos variabilidad, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y reduce la carga de almacenamiento en las consultas de obstetricia.
Pantalla MaxVue de alta definición
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Auto ElastQ
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Auto ElastQ
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra nueva generación de sistemas de evaluación de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
La CEUS (ecografía con contraste) puede transformar el papel de la ultrasonografía hepática, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; además, ofrece un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Consiga un aumento del 67%*** en la velocidad de imagen de CEUS y un aumento del 76%*** en el campo de visión con el transductor eL18-4 en las exploraciones de la glándula tiroidea.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Scan de última generación
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Fusión y navegación
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados, que permiten a los médicos conseguir una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Tecnología PureWave y xMATRIX
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
PureWave consigue imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores PureWave Crystal constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que proporciona un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Auto Measure
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Auto Measure
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
Cuando cada detalle cuenta, puede confiar en la excepcional calidad de imagen y los flujos de trabajo especializados de EPIQ para sus casos más exigentes. La automatización de nivel experto se anticipa a las necesidades del flujo de trabajo, incluso para los casos más complejos. Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que reconoce la anatomía en las vistas ecográficas abdominales estándar, coloca cursores de medición y realiza las mediciones. Auto Measure reduce el tiempo de examen hasta en un 50% y minimiza las pulsaciones de teclas y el movimiento de la mano, lo que permite una exploración más rápida y eficaz.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
A veces, las innovaciones más sencillas son las que tienen mayor repercusión. 2D Auto Cine se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario y dar respuesta a su elevada carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE (CONGELAR) podrá conseguir una imagen definida y nítida, y Auto Cine 2D volverá automáticamente al fotograma más nítido, similar al que ha congelado.
Quad Imaging
Quad Imaging
Quad Imaging ofrece una evaluación rápida y uniforme del índice de líquido amniótico (ILA) con menos pasos y menos variabilidad, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y reduce la carga de almacenamiento en las consultas de obstetricia.
Quad Imaging
Quad Imaging ofrece una evaluación rápida y uniforme del índice de líquido amniótico (ILA) con menos pasos y menos variabilidad, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y reduce la carga de almacenamiento en las consultas de obstetricia.
Quad Imaging
Quad Imaging ofrece una evaluación rápida y uniforme del índice de líquido amniótico (ILA) con menos pasos y menos variabilidad, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y reduce la carga de almacenamiento en las consultas de obstetricia.
Quad Imaging ofrece una evaluación rápida y uniforme del índice de líquido amniótico (ILA) con menos pasos y menos variabilidad, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y reduce la carga de almacenamiento en las consultas de obstetricia.
Pantalla MaxVue de alta definición
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Disponible en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.
*según un tamaño de muestra de 20 usuarios
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.