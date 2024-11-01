Radiology Operations Command Center Solución de imágenes virtual

Una solución de imágenes remotas ampliable que conecta a expertos en imágenes en un centro de control con radiografistas que trabajan en escáneres de varios proveedores y en todas las modalidades de imágenes**. La consola del centro de control de operaciones de radiología es una solución de exploración remota [1] aprobada por la FDA y con certificación EU-MDR que permite a los expertos en imágenes colaborar con los técnicos que trabajan con el escáner independientemente de su ubicación. Desde un centro de control, los expertos pueden ver de manera remota las consolas en varios escáneres e incluso editar* una a una, mientras participan en la comunicación en tiempo real***. Estas interacciones se activan mediante un acceso seguro a las pantallas de la consola del escáner, diseñadas para cumplir los requisitos de privacidad, seguridad y seguridad de los datos.