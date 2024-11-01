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Radiology Operations Command Center

Solución de imágenes virtual

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Una solución de imágenes remotas ampliable que conecta a expertos en imágenes en un centro de control con radiografistas que trabajan en escáneres de varios proveedores y en todas las modalidades de imágenes**. La consola del centro de control de operaciones de radiología es una solución de exploración remota [1] aprobada por la FDA y con certificación EU-MDR que permite a los expertos en imágenes colaborar con los técnicos que trabajan con el escáner independientemente de su ubicación. Desde un centro de control, los expertos pueden ver de manera remota las consolas en varios escáneres e incluso editar* una a una, mientras participan en la comunicación en tiempo real***. Estas interacciones se activan mediante un acceso seguro a las pantallas de la consola del escáner, diseñadas para cumplir los requisitos de privacidad, seguridad y seguridad de los datos.

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Características
Escaneo remoto¹
Escaneo remoto¹

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Radiology Operations Command Center permite la conexión remota entre expertos ubicados en el centro de control y radiografistas in situ, así como el control seguro de la consola del escáner para editar protocolos de adquisición de imágenes y para adquirir las imágenes.

Escaneo remoto¹

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Radiology Operations Command Center permite la conexión remota entre expertos ubicados en el centro de control y radiografistas in situ, así como el control seguro de la consola del escáner para editar protocolos de adquisición de imágenes y para adquirir las imágenes.

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Radiology Operations Command Center permite la conexión remota entre expertos ubicados en el centro de control y radiografistas in situ, así como el control seguro de la consola del escáner para editar protocolos de adquisición de imágenes y para adquirir las imágenes.
Asistencia remota², formación e incorporación
Asistencia remota², formación e incorporación

Asistencia remota², formación e incorporación

Gracias a Radiology Operations Command Center, los radiografistas pueden recibir orientación por parte de expertos durante procedimientos de adquisición de imágenes, incluso si el radiografista y el experto se encuentran en distintas plantas, en distintos edificios o incluso si están cada uno en una punta del país. Radiology Operations Command Center pone en contacto, de forma remota, a usuarios expertos con radiografistas de RM y TC situados en varias ubicaciones donde se realizan escaneos, posibilitando así la asistencia y la formación en tiempo real durante procedimientos complejos, ajustes de protocolos, adquisición de imágenes y formación para nuevas contrataciones.

Asistencia remota², formación e incorporación

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Gracias a Radiology Operations Command Center, los radiografistas pueden recibir orientación por parte de expertos durante procedimientos de adquisición de imágenes, incluso si el radiografista y el experto se encuentran en distintas plantas, en distintos edificios o incluso si están cada uno en una punta del país. Radiology Operations Command Center pone en contacto, de forma remota, a usuarios expertos con radiografistas de RM y TC situados en varias ubicaciones donde se realizan escaneos, posibilitando así la asistencia y la formación en tiempo real durante procedimientos complejos, ajustes de protocolos, adquisición de imágenes y formación para nuevas contrataciones.

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Gracias a Radiology Operations Command Center, los radiografistas pueden recibir orientación por parte de expertos durante procedimientos de adquisición de imágenes, incluso si el radiografista y el experto se encuentran en distintas plantas, en distintos edificios o incluso si están cada uno en una punta del país. Radiology Operations Command Center pone en contacto, de forma remota, a usuarios expertos con radiografistas de RM y TC situados en varias ubicaciones donde se realizan escaneos, posibilitando así la asistencia y la formación en tiempo real durante procedimientos complejos, ajustes de protocolos, adquisición de imágenes y formación para nuevas contrataciones.
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Asistencia remota², formación e incorporación
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Gracias a Radiology Operations Command Center, los radiografistas pueden recibir orientación por parte de expertos durante procedimientos de adquisición de imágenes, incluso si el radiografista y el experto se encuentran en distintas plantas, en distintos edificios o incluso si están cada uno en una punta del país. Radiology Operations Command Center pone en contacto, de forma remota, a usuarios expertos con radiografistas de RM y TC situados en varias ubicaciones donde se realizan escaneos, posibilitando así la asistencia y la formación en tiempo real durante procedimientos complejos, ajustes de protocolos, adquisición de imágenes y formación para nuevas contrataciones.
Estandarización de protocolos
Estandarización de protocolos

Estandarización de protocolos

El centro de control remoto permite a los usuarios con credenciales de Protocol Manager gestionar de forma remota las actualizaciones de protocolos y armonizar los protocolos entre los escáneres conectados¹.

Estandarización de protocolos

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El centro de control remoto permite a los usuarios con credenciales de Protocol Manager gestionar de forma remota las actualizaciones de protocolos y armonizar los protocolos entre los escáneres conectados¹.

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El centro de control remoto permite a los usuarios con credenciales de Protocol Manager gestionar de forma remota las actualizaciones de protocolos y armonizar los protocolos entre los escáneres conectados¹.
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos

Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos

Con una arquitectura privada, segura y supervisable y una interfaz de usuario intuitiva, Radiology Operations Command Center es una solución segura, fácil de ampliar y sencilla de integrar, y además ofrece registros históricos de todas las interacciones.

Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos

Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Con una arquitectura privada, segura y supervisable y una interfaz de usuario intuitiva, Radiology Operations Command Center es una solución segura, fácil de ampliar y sencilla de integrar, y además ofrece registros históricos de todas las interacciones.

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Con una arquitectura privada, segura y supervisable y una interfaz de usuario intuitiva, Radiology Operations Command Center es una solución segura, fácil de ampliar y sencilla de integrar, y además ofrece registros históricos de todas las interacciones.
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Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
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Con una arquitectura privada, segura y supervisable y una interfaz de usuario intuitiva, Radiology Operations Command Center es una solución segura, fácil de ampliar y sencilla de integrar, y además ofrece registros históricos de todas las interacciones.
  • Escaneo remoto¹
  • Asistencia remota², formación e incorporación
  • Estandarización de protocolos
  • Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
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Escaneo remoto¹
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Radiology Operations Command Center permite la conexión remota entre expertos ubicados en el centro de control y radiografistas in situ, así como el control seguro de la consola del escáner para editar protocolos de adquisición de imágenes y para adquirir las imágenes.

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Asistencia remota², formación e incorporación
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Gracias a Radiology Operations Command Center, los radiografistas pueden recibir orientación por parte de expertos durante procedimientos de adquisición de imágenes, incluso si el radiografista y el experto se encuentran en distintas plantas, en distintos edificios o incluso si están cada uno en una punta del país. Radiology Operations Command Center pone en contacto, de forma remota, a usuarios expertos con radiografistas de RM y TC situados en varias ubicaciones donde se realizan escaneos, posibilitando así la asistencia y la formación en tiempo real durante procedimientos complejos, ajustes de protocolos, adquisición de imágenes y formación para nuevas contrataciones.

Asistencia remota², formación e incorporación

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Estandarización de protocolos
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Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
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Con una arquitectura privada, segura y supervisable y una interfaz de usuario intuitiva, Radiology Operations Command Center es una solución segura, fácil de ampliar y sencilla de integrar, y además ofrece registros históricos de todas las interacciones.

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  • 1. La identificación del organismo notificado es 0344.
  • 2. La asistencia remota se basa en la conectividad con Radiology Operations Command Center.
  • *La consola del centro de control de operaciones de radiología no debe utilizarse sin un usuario cualificado y formado en el uso del escáner.
  • **Estas modalidades son sistemas de RM, TC y PET-TC.
  • ***Las funciones de chat, vídeo y voz forman parte de la conectividad con Radiology Operations Command Center.
  • La asistencia remota se basa en la conectividad con Radiology Operations Command Center.

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