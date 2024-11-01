Radiology Operations Command Center

Buscar términos
Una solución de imágenes remotas ampliable que conecta a expertos en imágenes en un centro de control con radiografistas que trabajan en escáneres de varios proveedores y en todas las modalidades de imágenes**. La consola del centro de control de operaciones de radiología es una solución de exploración remota [1] aprobada por la FDA y con certificación EU-MDR que permite a los expertos en imágenes colaborar con los técnicos que trabajan con el escáner independientemente de su ubicación. Desde un centro de control, los expertos pueden ver de manera remota las consolas en varios escáneres e incluso editar* una a una, mientras participan en la comunicación en tiempo real***. Estas interacciones se activan mediante un acceso seguro a las pantallas de la consola del escáner, diseñadas para cumplir los requisitos de privacidad, seguridad y seguridad de los datos.
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Escaneo remoto¹
Escaneo remoto¹
Escaneo remoto¹
Escaneo remoto¹
Asistencia remota², formación e incorporación
Asistencia remota², formación e incorporación
Asistencia remota², formación e incorporación
Asistencia remota², formación e incorporación
Estandarización de protocolos
Estandarización de protocolos
Estandarización de protocolos
Estandarización de protocolos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Escaneo remoto¹
Escaneo remoto¹
Escaneo remoto¹
Escaneo remoto¹
Asistencia remota², formación e incorporación
Asistencia remota², formación e incorporación
Asistencia remota², formación e incorporación
Asistencia remota², formación e incorporación
Estandarización de protocolos
Estandarización de protocolos
Estandarización de protocolos
Estandarización de protocolos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Plataforma segura con autenticación multifactor y registros históricos
Ver producto
Con Diagnostic Workspace, el PACS integrado de gestión de imágenes de radiología de Philips, los radiólogos pueden acceder a las herramientas necesarias, como la generación de informes, el análisis de visualización avanzado para las imágenes de los pacientes y la información basada en IA* para las organizaciones sanitarias. Nuestra solución PACS/PACS integrado para radiología está diseñada de forma intuitiva para optimizar los procesos de atención al paciente, desde la coordinación hasta el diagnóstico y la colaboración, utilizando datos DICOM y no DICOM con herramientas potentes para el archivado de imágenes y la comunicación de imágenes médicas digitales y datos asociados.
Ver producto
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.