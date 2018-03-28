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Avalon FM30

Monitor fetal

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Los monitores maternofetales Avalon FM son los primeros y únicos monitores Philips que ofrecen verificación de intermodulación de canales mediante Smart Pulse, que mide la frecuencia cardiaca materna y la fetal por separado, lo que aumenta la fiabilidad del diagnóstico.

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Características
Parámetros fetales adicionales
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información necesaria

Parámetros fetales adicionales para disponer de la información necesaria

En casos complejos, el monitor maternofetal Avalon FM30 ofrece parámetros fetales internos y externos entre los que se incluyen: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, así como la frecuencia del pulso materno y el ECG, con la presión arterial y SpO2 opcionales.

Parámetros fetales adicionales para disponer de la información necesaria

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Parámetros fetales adicionales
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información necesaria

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En casos complejos, el monitor maternofetal Avalon FM30 ofrece parámetros fetales internos y externos entre los que se incluyen: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, así como la frecuencia del pulso materno y el ECG, con la presión arterial y SpO2 opcionales.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial

Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial

Avalon FM30 se conecta al sistema de gestión de información obstétrica Philips IntelliSpace Perinatal, lo que respalda la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.

Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial

Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
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Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial

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Conectividad con IntelliSpace Perinatal
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial

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Avalon FM30 se conecta al sistema de gestión de información obstétrica Philips IntelliSpace Perinatal, lo que respalda la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Pantalla a color intuitiva y grande
Pantalla a color grande e intuitiva que muestra el estado con claridad

Pantalla a color grande e intuitiva que muestra el estado con claridad

La pantalla a color luminosa muestra los valores numéricos y gráficos a tamaño grande para facilitar la visualización de las ondas de ECG maternofetales.

Pantalla a color grande e intuitiva que muestra el estado con claridad

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La pantalla a color luminosa muestra los valores numéricos y gráficos a tamaño grande para facilitar la visualización de las ondas de ECG maternofetales.

Pantalla a color grande e intuitiva que muestra el estado con claridad

La pantalla a color luminosa muestra los valores numéricos y gráficos a tamaño grande para facilitar la visualización de las ondas de ECG maternofetales.
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Pantalla a color intuitiva y grande
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La pantalla a color luminosa muestra los valores numéricos y gráficos a tamaño grande para facilitar la visualización de las ondas de ECG maternofetales.
Interpretación de la traza NST
Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia

Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia

La interpretación de la traza NST integrada, una aplicación de ayuda a la toma de decisiones clínicas durante la monitorización anteparto, mejora la eficiencia al clasificar las trazas que requieren un análisis más exhaustivo por parte del profesional sanitario.

Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia

Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia
La interpretación de la traza NST integrada, una aplicación de ayuda a la toma de decisiones clínicas durante la monitorización anteparto, mejora la eficiencia al clasificar las trazas que requieren un análisis más exhaustivo por parte del profesional sanitario.

Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia

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Interpretación de la traza NST
Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia

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Características de fiabilidad
Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido

Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido

La serie Avalon FM garantiza un flujo continuo de la información. Gracias a su batería opconal, dispondrá de una monitorización ininterrumpida durante los traslados intrahospitalarios. También cuenta con memoria de backup e interfaz LAN junto con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.

Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido

Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido
La serie Avalon FM garantiza un flujo continuo de la información. Gracias a su batería opconal, dispondrá de una monitorización ininterrumpida durante los traslados intrahospitalarios. También cuenta con memoria de backup e interfaz LAN junto con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.

Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido

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Características de fiabilidad
Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido

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La serie Avalon FM garantiza un flujo continuo de la información. Gracias a su batería opconal, dispondrá de una monitorización ininterrumpida durante los traslados intrahospitalarios. También cuenta con memoria de backup e interfaz LAN junto con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.
Transductores inteligentes
Transductores inteligentes para simplificar el trabajo

Transductores inteligentes para simplificar el trabajo

Los transductores inteligentes cuentan con una función de autorreconocimento y de LED de identificación del transductor fetal para reconocer automáticamente qué transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, los datos se muestran en pantalla automáticamente y en el formato correcto, lo que simplifica el trabajo de los profesionales sanitarios.

Transductores inteligentes para simplificar el trabajo

Transductores inteligentes para simplificar el trabajo
Los transductores inteligentes cuentan con una función de autorreconocimento y de LED de identificación del transductor fetal para reconocer automáticamente qué transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, los datos se muestran en pantalla automáticamente y en el formato correcto, lo que simplifica el trabajo de los profesionales sanitarios.

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Transductores inteligentes
Transductores inteligentes para simplificar el trabajo

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Los transductores inteligentes cuentan con una función de autorreconocimento y de LED de identificación del transductor fetal para reconocer automáticamente qué transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, los datos se muestran en pantalla automáticamente y en el formato correcto, lo que simplifica el trabajo de los profesionales sanitarios.
Smart Pulse
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

Smart Pulse dispone de verificación de intermodulación de canales. Compara de forma continua todas las frecuencias cardiacas maternas y fetales por separado, lo que aumenta la confianza de los profesionales sanitarios.

Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
Smart Pulse dispone de verificación de intermodulación de canales. Compara de forma continua todas las frecuencias cardiacas maternas y fetales por separado, lo que aumenta la confianza de los profesionales sanitarios.

Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

Smart Pulse dispone de verificación de intermodulación de canales. Compara de forma continua todas las frecuencias cardiacas maternas y fetales por separado, lo que aumenta la confianza de los profesionales sanitarios.
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Smart Pulse
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

Smart Pulse dispone de verificación de intermodulación de canales. Compara de forma continua todas las frecuencias cardiacas maternas y fetales por separado, lo que aumenta la confianza de los profesionales sanitarios.
Diversas lecturas
Diversas lecturas para una comprensión completa

Diversas lecturas para una comprensión completa

Este monitor para anteparto e intraparto proporciona varias lecturas. Entre ellas, la medición del pulso materno por separado, la monitorización integrada del pulso y la presión arterial maternos (opcional), la monitorización externa de las frecuencias cardiacas fetales, la actividad uterina y el movimiento fetal, un conjunto adicional de parámetros fetales internos (como la frecuencia cardiaca fetal directa y la presión uterina), y la monitorización de la SpO2 materna opcional.

Diversas lecturas para una comprensión completa

Diversas lecturas para una comprensión completa
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona varias lecturas. Entre ellas, la medición del pulso materno por separado, la monitorización integrada del pulso y la presión arterial maternos (opcional), la monitorización externa de las frecuencias cardiacas fetales, la actividad uterina y el movimiento fetal, un conjunto adicional de parámetros fetales internos (como la frecuencia cardiaca fetal directa y la presión uterina), y la monitorización de la SpO2 materna opcional.

Diversas lecturas para una comprensión completa

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Diversas lecturas
Diversas lecturas para una comprensión completa

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Opción de monitorización de trillizos
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones

La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones

Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.

La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones

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Opción de monitorización de trillizos
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones

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Pantalla táctil externa opcional
Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad

Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad

Gracias a la pantalla táctil externa opcional, los profesionales sanitarios cuentan con mayor flexibilidad a la hora de colocar el monitor donde ellos y los familiares puedan verlo fácilmente.

Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad

Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad
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Pantalla táctil externa opcional
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  • Parámetros fetales adicionales
  • Conectividad con IntelliSpace Perinatal
  • Pantalla a color intuitiva y grande
  • Interpretación de la traza NST
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Parámetros fetales adicionales
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información necesaria

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En casos complejos, el monitor maternofetal Avalon FM30 ofrece parámetros fetales internos y externos entre los que se incluyen: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, así como la frecuencia del pulso materno y el ECG, con la presión arterial y SpO2 opcionales.

Parámetros fetales adicionales para disponer de la información necesaria

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Parámetros fetales adicionales
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Conectividad con IntelliSpace Perinatal
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial

Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial

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Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial

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Pantalla a color intuitiva y grande
Pantalla a color grande e intuitiva que muestra el estado con claridad

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Pantalla a color grande e intuitiva que muestra el estado con claridad

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Interpretación de la traza NST
Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia

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Características de fiabilidad
Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido

Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido

La serie Avalon FM garantiza un flujo continuo de la información. Gracias a su batería opconal, dispondrá de una monitorización ininterrumpida durante los traslados intrahospitalarios. También cuenta con memoria de backup e interfaz LAN junto con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.

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Transductores inteligentes
Transductores inteligentes para simplificar el trabajo

Transductores inteligentes para simplificar el trabajo

Los transductores inteligentes cuentan con una función de autorreconocimento y de LED de identificación del transductor fetal para reconocer automáticamente qué transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, los datos se muestran en pantalla automáticamente y en el formato correcto, lo que simplifica el trabajo de los profesionales sanitarios.

Transductores inteligentes para simplificar el trabajo

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Transductores inteligentes
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Smart Pulse
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

Smart Pulse dispone de verificación de intermodulación de canales. Compara de forma continua todas las frecuencias cardiacas maternas y fetales por separado, lo que aumenta la confianza de los profesionales sanitarios.

Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales

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Diversas lecturas
Diversas lecturas para una comprensión completa

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Este monitor para anteparto e intraparto proporciona varias lecturas. Entre ellas, la medición del pulso materno por separado, la monitorización integrada del pulso y la presión arterial maternos (opcional), la monitorización externa de las frecuencias cardiacas fetales, la actividad uterina y el movimiento fetal, un conjunto adicional de parámetros fetales internos (como la frecuencia cardiaca fetal directa y la presión uterina), y la monitorización de la SpO2 materna opcional.

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Opción de monitorización de trillizos
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones

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Pantalla táctil externa opcional
Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad

Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad

Gracias a la pantalla táctil externa opcional, los profesionales sanitarios cuentan con mayor flexibilidad a la hora de colocar el monitor donde ellos y los familiares puedan verlo fácilmente.

Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad

Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad
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Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad

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Pantalla táctil externa opcional
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Documentación

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Especificaciones

Batería
Batería
Tiempo de funcionamiento (opcional)
  • Hasta cuatro hora(s)
General
General
Etapa de la atención
  • Intraparto
Tipo de paciente
  • Fetal y materno
Ondas
Ondas
No apto para uso diagnóstico
  • DECG, MECG
Parámetros
Parámetros
Parámetros fetales externos
  • US/Toco
Capacidad para gemelos
  • Estándar
Capacidad para trillizos
  • Opcional
Parámetros fetales internos
  • DECG, PIU
Tecnología Smart Pulse
  • Estándar
Verificación de canal cruzado
  • Estándar
Perfil de movimiento fetal
  • Estándar
Puntos de contacto
Puntos de contacto
Interfaces PS/2
  • Opcional
Puntos de contacto
Puntos de contacto
Interfaz del sistema (opcional)
  • Serie, LAN
Lecturas
Lecturas
Temporizador PNS
  • Estándar
Interpretación de traza PNS (opcional)
  • Hasta tres frecuencias cardiacas fetales (FCF)
Almacenamiento de datos
Almacenamiento de datos
Amortiguador de datos
  • Hasta uno hora(s)
Peso
Peso
Peso sin opción de batería
  • 11.2 pounds/5.1 kg
Peso con la opción de batería
  • 5,3 kg (11,7 lb)
Pantalla
Pantalla
Pantalla de monitoreo
  • 16,51 cm (6,5 in)
Funcionamiento de la pantalla táctil
  • Estándar
Batería
Batería
Tiempo de funcionamiento (opcional)
  • Hasta cuatro hora(s)
General
General
Etapa de la atención
  • Intraparto
Tipo de paciente
  • Fetal y materno
Ver todas las especificaciones
Batería
Batería
Tiempo de funcionamiento (opcional)
  • Hasta cuatro hora(s)
General
General
Etapa de la atención
  • Intraparto
Tipo de paciente
  • Fetal y materno
Ondas
Ondas
No apto para uso diagnóstico
  • DECG, MECG
Parámetros
Parámetros
Parámetros fetales externos
  • US/Toco
Capacidad para gemelos
  • Estándar
Capacidad para trillizos
  • Opcional
Parámetros fetales internos
  • DECG, PIU
Tecnología Smart Pulse
  • Estándar
Verificación de canal cruzado
  • Estándar
Perfil de movimiento fetal
  • Estándar
Puntos de contacto
Puntos de contacto
Interfaces PS/2
  • Opcional
Puntos de contacto
Puntos de contacto
Interfaz del sistema (opcional)
  • Serie, LAN
Lecturas
Lecturas
Temporizador PNS
  • Estándar
Interpretación de traza PNS (opcional)
  • Hasta tres frecuencias cardiacas fetales (FCF)
Almacenamiento de datos
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Amortiguador de datos
  • Hasta uno hora(s)
Peso
Peso
Peso sin opción de batería
  • 11.2 pounds/5.1 kg
Peso con la opción de batería
  • 5,3 kg (11,7 lb)
Pantalla
Pantalla
Pantalla de monitoreo
  • 16,51 cm (6,5 in)
Funcionamiento de la pantalla táctil
  • Estándar

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