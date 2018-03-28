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Los monitores maternofetales Avalon FM son los primeros y únicos monitores Philips que ofrecen verificación de intermodulación de canales mediante Smart Pulse, que mide la frecuencia cardiaca materna y la fetal por separado, lo que aumenta la fiabilidad del diagnóstico.
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Parámetros fetales adicionales para disponer de la información necesaria
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Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
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Pantalla a color grande e intuitiva que muestra el estado con claridad
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Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia
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Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido
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Transductores inteligentes para simplificar el trabajo
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Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
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Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
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Diversas lecturas para una comprensión completa
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La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
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Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad
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Parámetros fetales adicionales para disponer de la información necesaria
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Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
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Pantalla a color grande e intuitiva que muestra el estado con claridad
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Interpretación de la traza NST para mayor eficiencia
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Características de fiabilidad para un funcionamiento ininterrumpido
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Transductores inteligentes para simplificar el trabajo
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Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
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Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
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Diversas lecturas para una comprensión completa
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La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
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La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
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Pantalla táctil externa opcional para mayor flexibilidad
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|Tiempo de funcionamiento (opcional)
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|Etapa de la atención
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|Tipo de paciente
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|No apto para uso diagnóstico
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|Parámetros fetales externos
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|Capacidad para gemelos
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|Capacidad para trillizos
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|Parámetros fetales internos
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|Tecnología Smart Pulse
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|Verificación de canal cruzado
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|Perfil de movimiento fetal
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|Interfaces PS/2
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|Interfaz del sistema (opcional)
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|Temporizador PNS
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|Interpretación de traza PNS (opcional)
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|Amortiguador de datos
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|Peso sin opción de batería
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|Peso con la opción de batería
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|Pantalla de monitoreo
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|Funcionamiento de la pantalla táctil
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|Tiempo de funcionamiento (opcional)
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|Etapa de la atención
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|Tipo de paciente
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|Etapa de la atención
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|Tipo de paciente
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|No apto para uso diagnóstico
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|Parámetros fetales externos
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|Capacidad para gemelos
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|Capacidad para trillizos
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|Parámetros fetales internos
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|Tecnología Smart Pulse
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|Verificación de canal cruzado
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|Perfil de movimiento fetal
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|Interfaces PS/2
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|Interfaz del sistema (opcional)
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Como profesional sanitario, desea proporcionar a sus pacientes comodidad y movilidad. Los transductores inalámbricos facilitan ambas cosas sin renunciar a la monitorización básica. Sin embargo, en casos de pacientes con IMC¹ elevado o con epidural, la tecnología inalámbrica tradicional presenta limitaciones. Avalon, la solución de monitorización maternofetal sin cinturón, ofrece una alternativa.
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Los monitores maternofetales Avalon FM son los primeros y únicos monitores Philips que ofrecen verificación de intermodulación de canales mediante Smart Pulse, que mide la frecuencia cardiaca materna y fetal por separado, lo que aumenta la fiabilidad del diagnóstico.
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La serie de monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado, lo que mejora la confiabilidad del diagnóstico.
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El Sistema Transductor Inalámbrico (STI) Avalon impacta sobre el trabajo de parto y el parto, ofreciendo a las madres y a los equipos de atención la flexibilidad que buscan al permitir el monitoreo fetal y materno continuo y cómodo con mobilidad excepcional.
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El sistema de información obstétrica Philips IntelliSpace Perinatal ofrece una cobertura completa en obstetricia, desde la primera visita anteparto, el parto y las visitas de seguimiento posparto.
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