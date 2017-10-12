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La estación de carga inalámbrica recarga la batería y realiza su puesta a punto para los dispositivos de medición inalámbricos IntelliVue. Gracias a sus nueve compartimentos de carga, la estación facilita la movilidad del paciente, ya que permite cargar varios dispositivos a la vez.
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Tiempo de recarga rápida
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El monitor de paciente al lado de la cama Philips IntelliVue MP5 proporciona información que puede poner en práctica sobre sus pacientes. Proporciona funcionalidad y potencia de monitoreo IntelliVue en una carcasa resistente y compacta que funciona en una amplia variedad de entornos de cuidado.
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Philips IntelliVue MP5SC con IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS) (Guardián de puntuación para alerta temprana) ayuda a mejorar la atención al paciente al proporcionar las mediciones solicitadas y soporte de decisiones clínicas justo en el punto de atención.
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Al permitir una mayor movilización, la solución de medición inalámbrica de lPhilips IntelliVue proporciona datos de NBP y SpO₂ para ayudarle a mejorar la atención y facilitar la movilización de los pacientes en las instalaciones del hospital. Presenta dispositivos pequeños y livianos.
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