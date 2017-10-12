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IntelliVue Cableless charging station

Cargador de batería para dispositivos de medición inalámbricos

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La estación de carga inalámbrica recarga la batería y realiza su puesta a punto para los dispositivos de medición inalámbricos IntelliVue. Gracias a sus nueve compartimentos de carga, la estación facilita la movilidad del paciente, ya que permite cargar varios dispositivos a la vez.

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Características
Conectividad
Conectividad práctica

Conectividad práctica

La estación de carga inalámbrica cuenta con una fuente de alimentación integrada (con indicador de CA) y una interfaz USB host para conectar un lector de códigos de barras o un PC.

Conectividad práctica

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Estación de carga robusta

Robusta y ligera, con indicadores de estado de la batería

La estación de carga ofrece slots de carga para los dispositivos inalámbricos: CL SpO2 Pod, CL PNI Pod, CL Resp Pod y Transmisor CL. También permite cargar la batería del MX40. Cada slot dispone de un indicador de estado de la batería (p. ej.: cargado, cargando, error) para mostrar el estado de la carga.

Robusta y ligera, con indicadores de estado de la batería

La estación de carga ofrece slots de carga para los dispositivos inalámbricos: CL SpO2 Pod, CL PNI Pod, CL Resp Pod y Transmisor CL. También permite cargar la batería del MX40. Cada slot dispone de un indicador de estado de la batería (p. ej.: cargado, cargando, error) para mostrar el estado de la carga.

Robusta y ligera, con indicadores de estado de la batería

La estación de carga ofrece slots de carga para los dispositivos inalámbricos: CL SpO2 Pod, CL PNI Pod, CL Resp Pod y Transmisor CL. También permite cargar la batería del MX40. Cada slot dispone de un indicador de estado de la batería (p. ej.: cargado, cargando, error) para mostrar el estado de la carga.
Recarga rápida

Tiempo de recarga rápida

El tiempo de recarga de la estación de carga IntelliVue CL es de 2,5 horas máximo. Según las dimensiones de cada módulo, se ocupan uno o dos slots de carga: CL SpO2 Pod, un slot y CL PNI Pod y Transmisor CL, dos slots. Además, proporciona una recalibración automática del indicador de carga (procedimiento de puesta a punto de la batería).

Tiempo de recarga rápida

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Estación de carga robusta

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