Robusta y ligera, con indicadores de estado de la batería

La estación de carga ofrece slots de carga para los dispositivos inalámbricos: CL SpO2 Pod, CL PNI Pod, CL Resp Pod y Transmisor CL. También permite cargar la batería del MX40. Cada slot dispone de un indicador de estado de la batería (p. ej.: cargado, cargando, error) para mostrar el estado de la carga.