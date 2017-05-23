La utilización eficiente del ancho de banda admite la presencia de muchos usuarios en forma simultán

La red de salto inteligente IntelliVue constituye una infraestructura inalámbrica compartida para los monitores usados por los pacientes y los monitores al costado de la cama del paciente IntelliVue, lo que ofrece una comunicación de dos vías entre los dispositivos IntelliVue y el Centro de Información IntelliVue. Coexiste con redes 802.11 y sistemas de telemetría UHF. Reviste carácter escalable, llegando a admitir hasta 1.024 dispositivos.