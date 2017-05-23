El Sistema de Telemetría IntelliVue utiliza la tecnología de salto inteligente, adaptada a partir de un protocolo de comunicaciones de voz, para el mantenimiento de conexiones sólidas entre la estación central y los dispositivos de telemetría. Para lograr un sistema escalable y conexiones de calidad.
El cambio de frecuencias mantiene los dispositivos conectados en todo momento
Mediante la aplicación de una tecnología de salto inteligente, un transceptor cambiará frecuencias únicamente para evitar interferencias de cuando encuentra una señal más fuerte.
Utilización eficiente del ancho de banda
La utilización eficiente del ancho de banda admite la presencia de muchos usuarios en forma simultán
La red de salto inteligente IntelliVue constituye una infraestructura inalámbrica compartida para los monitores usados por los pacientes y los monitores al costado de la cama del paciente IntelliVue, lo que ofrece una comunicación de dos vías entre los dispositivos IntelliVue y el Centro de Información IntelliVue. Coexiste con redes 802.11 y sistemas de telemetría UHF. Reviste carácter escalable, llegando a admitir hasta 1.024 dispositivos.
