Una parte flexible de la monitorización

IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.