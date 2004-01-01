Buscar términos

IntelliVue G7ᵐ Anesthesia Gas Module

Módulo de medición

Las decisiones relativas a anestesia se basan tanto en el anestésico como en el paciente. Este módulo integra las mediciones de gases en la monitorización IntelliVue con la misma facilidad de uso que ofrecen otros módulos de mediciones.

Características
IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.

IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.

IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.
IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.
La trampa de agua que aporta flexibilidad
La trampa de agua giratoria permite insertar el módulo de gases en racks montados de forma vertical u horizontal. Como es reutilizable y se puede vaciar, no es necesario cambiarla con frecuencia. De este modo, la atención al paciente sufre menos interrupciones.

La trampa de agua giratoria permite insertar el módulo de gases en racks montados de forma vertical u horizontal. Como es reutilizable y se puede vaciar, no es necesario cambiarla con frecuencia. De este modo, la atención al paciente sufre menos interrupciones.

La trampa de agua giratoria permite insertar el módulo de gases en racks montados de forma vertical u horizontal. Como es reutilizable y se puede vaciar, no es necesario cambiarla con frecuencia. De este modo, la atención al paciente sufre menos interrupciones.
La trampa de agua giratoria permite insertar el módulo de gases en racks montados de forma vertical u horizontal. Como es reutilizable y se puede vaciar, no es necesario cambiarla con frecuencia. De este modo, la atención al paciente sufre menos interrupciones.
Datos fiables y en tiempo real
El módulo IntelliVue G7ᵐ proporciona valores numéricos, ondas y tendencias de los gases: sevoflurano, isoflurano, halotano, desflurano, enflurano y N₂O. Identifica de forma automática anestésicos y anestésicos mixtos, calcula la concentración alveolar mínima (CAM) e incluye, además, la frecuencia respiratoria en vías aéreas y las mediciones de CO₂ y O₂.

El módulo IntelliVue G7ᵐ proporciona valores numéricos, ondas y tendencias de los gases: sevoflurano, isoflurano, halotano, desflurano, enflurano y N₂O. Identifica de forma automática anestésicos y anestésicos mixtos, calcula la concentración alveolar mínima (CAM) e incluye, además, la frecuencia respiratoria en vías aéreas y las mediciones de CO₂ y O₂.

El módulo IntelliVue G7ᵐ proporciona valores numéricos, ondas y tendencias de los gases: sevoflurano, isoflurano, halotano, desflurano, enflurano y N₂O. Identifica de forma automática anestésicos y anestésicos mixtos, calcula la concentración alveolar mínima (CAM) e incluye, además, la frecuencia respiratoria en vías aéreas y las mediciones de CO₂ y O₂.
El módulo IntelliVue G7ᵐ proporciona valores numéricos, ondas y tendencias de los gases: sevoflurano, isoflurano, halotano, desflurano, enflurano y N₂O. Identifica de forma automática anestésicos y anestésicos mixtos, calcula la concentración alveolar mínima (CAM) e incluye, además, la frecuencia respiratoria en vías aéreas y las mediciones de CO₂ y O₂.
IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.

IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.

IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.
IntelliVue G7ᵐ se adapta a entornos de gravedad alta y baja y, como forma parte del monitor, no requiere cableado adicional ni hardware de montaje. Es posible compartirlo entre varios monitores para continuar con la monitorización de pacientes intubados y sedados en el quirófano o en la UCI. Resulta tan sencillo como extraer el módulo de un monitor e insertarlo en otro o en un rack de módulos IntelliVue.
La trampa de agua que aporta flexibilidad
La trampa de agua giratoria permite insertar el módulo de gases en racks montados de forma vertical u horizontal. Como es reutilizable y se puede vaciar, no es necesario cambiarla con frecuencia. De este modo, la atención al paciente sufre menos interrupciones.

La trampa de agua giratoria permite insertar el módulo de gases en racks montados de forma vertical u horizontal. Como es reutilizable y se puede vaciar, no es necesario cambiarla con frecuencia. De este modo, la atención al paciente sufre menos interrupciones.

La trampa de agua giratoria permite insertar el módulo de gases en racks montados de forma vertical u horizontal. Como es reutilizable y se puede vaciar, no es necesario cambiarla con frecuencia. De este modo, la atención al paciente sufre menos interrupciones.
La trampa de agua giratoria permite insertar el módulo de gases en racks montados de forma vertical u horizontal. Como es reutilizable y se puede vaciar, no es necesario cambiarla con frecuencia. De este modo, la atención al paciente sufre menos interrupciones.
Datos fiables y en tiempo real
El módulo IntelliVue G7ᵐ proporciona valores numéricos, ondas y tendencias de los gases: sevoflurano, isoflurano, halotano, desflurano, enflurano y N₂O. Identifica de forma automática anestésicos y anestésicos mixtos, calcula la concentración alveolar mínima (CAM) e incluye, además, la frecuencia respiratoria en vías aéreas y las mediciones de CO₂ y O₂.

El módulo IntelliVue G7ᵐ proporciona valores numéricos, ondas y tendencias de los gases: sevoflurano, isoflurano, halotano, desflurano, enflurano y N₂O. Identifica de forma automática anestésicos y anestésicos mixtos, calcula la concentración alveolar mínima (CAM) e incluye, además, la frecuencia respiratoria en vías aéreas y las mediciones de CO₂ y O₂.

El módulo IntelliVue G7ᵐ proporciona valores numéricos, ondas y tendencias de los gases: sevoflurano, isoflurano, halotano, desflurano, enflurano y N₂O. Identifica de forma automática anestésicos y anestésicos mixtos, calcula la concentración alveolar mínima (CAM) e incluye, además, la frecuencia respiratoria en vías aéreas y las mediciones de CO₂ y O₂.
El módulo IntelliVue G7ᵐ proporciona valores numéricos, ondas y tendencias de los gases: sevoflurano, isoflurano, halotano, desflurano, enflurano y N₂O. Identifica de forma automática anestésicos y anestésicos mixtos, calcula la concentración alveolar mínima (CAM) e incluye, además, la frecuencia respiratoria en vías aéreas y las mediciones de CO₂ y O₂.

